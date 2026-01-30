Rio Juruá se aproxima da cota de transbordamento em Cruzeiro do Sul

Nível do rio atingiu 12,58 metros nesta sexta-feira e Defesa Civil mantém equipes em alerta para possível retirada de famílias

O rio Juruá atingiu, nesta sexta-feira (30), a marca de 12,58 metros em Cruzeiro do Sul, aproximando-se da cota de transbordamento, que é de 13 metros no município. De acordo com a Defesa Civil, a tendência é de elevação contínua do nível da água até o próximo domingo.

Diante do cenário, equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros seguem em estado de alerta para eventuais ocorrências. Caso haja necessidade de retirada de famílias das áreas alagadas, o município já definiu escolas que poderão funcionar como abrigos temporários.

Estão previstas para acolhimento as escolas Marcelino Champagnat, no bairro João Alves; Padre Arnold, na Cohab; Thaumaturgo de Azevedo, no bairro do Alumínio; e Corazita Negreiros, no bairro Telégrafo.

A situação é ainda mais preocupante em Marechal Thaumaturgo, município localizado na região de fronteira com o Peru, próximo à cabeceira do rio Juruá. Na localidade, alguns bairros já começaram a ser atingidos pelas águas dos rios Juruá e Amônia, elevando o nível de atenção das autoridades.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco acompanhem os boletins oficiais e sigam as recomendações das equipes de emergência.

