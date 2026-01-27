Conecte-se conosco

Acre

Rio Juruá registra vazante e fica abaixo da cota de alerta em Cruzeiro do Sul

Publicado

5 horas atrás

em

Nível do rio marcou 11,76 metros nesta terça-feira, com queda de 13 centímetros; Defesa Civil prevê continuidade da vazante.

O rio Juruá apresentou queda no nível nesta terça-feira (28) em Cruzeiro do Sul, ao registrar 11,76 metros, o que representa uma redução de 13 centímetros em relação à medição do dia anterior. De acordo com a Defesa Civil, a tendência é de continuidade da vazante nos próximos dias.

Com o novo registro, o manancial permanece abaixo das duas referências estabelecidas pelo órgão municipal: a cota de alerta, fixada em 11,80 metros, e a cota de transbordamento, que é de 13 metros.

Ainda segundo a Defesa Civil, em 2024 o rio Juruá chegou a atingir 13,48 metros, mas não houve necessidade de retirada de famílias das áreas ribeirinhas. A remoção preventiva só é adotada quando o nível do rio alcança 13,70 metros.

Acre

Segurança Pública reforça buscas por idoso desaparecido no Ramal do Mutum, em Rio Branco

Publicado

22 minutos atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), da Polícia Militar do Estado (PMAC), da Polícia Civil (PCAC) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) estão empenhadas nas buscas pelo aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, que está desaparecido há uma semana. A partir desta terça-feira, 27, a PCAC reforça as ações, em buscas que mobilizam familiares, amigos e voluntários.

Segurança Pública reforça buscas por idoso desaparecido no Ramal do Mutum, em Rio Branco. Foto: cedida

A PCAC intensificou as investigações, com a atuação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que passou a conduzir o inquérito, coletar informações e ouvir testemunhas. O CBMAC atua com buscas ininterruptas ao longo da semana. No último domingo, 25, as equipes estiveram no Ramal do Mutum, em Rio Branco, realizando sobrevoos que contaram com o uso de um veículo aéreo não tripulado (Vant), operado pela Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp), com a presença de familiares no local.

Equipes estiveram no Ramal do Mutum, em Rio Branco, realizando sobrevoos que contaram com o uso de um veículo aéreo não tripulado (Vant). Foto: cedida

O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca que todas as forças estão envolvidas na operação, trabalhando incansavelmente. “Sabemos da angústia da família neste momento; inclusive eles têm colaborado com as investigações, e estamos dedicando todas as nossas tecnologias nas buscas pelo senhor Pedro, inclusive com a utilização do Vant, que nos permite observar locais de difícil acesso. As buscas continuam”, afirma.

Secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca que todas as forças estão envolvidas na operação. Foto: Dhárcules Pinheiro/ Secom

O último local onde Pedro foi visto foi o Ramal do Mutum, área que concentra, desde o fim de semana, os esforços das equipes, que cobrem regiões de difícil acesso por terra. De acordo com o segundo-tenente da Polícia Militar, Adalio Pontes, nas buscas pelo idoso, “as forças de segurança seguem atuando de forma integrada, com o objetivo de localizá-lo o mais rápido possível, garantindo apoio à família e contando com a colaboração da população”.

Último local onde Pedro foi visto foi o Ramal do Mutum, área que concentra os esforços das equipes desde o fim de semana. Foto: cedida

Outros órgãos também participam da operação, como o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que monitoram redes sociais e possíveis pistas.

Desde o fim de semana as equipes monitoraram as áreas de difícil acesso por terra. Foto: cedida

Entenda o caso

Pedro Vilchez desapareceu após sair de casa, no bairro Alto Alegre, na capital acreana, para comprar refrigerante e, desde então, não foi mais visto. O idoso mora em Boca do Acre, no Amazonas, com a filha, e está há cerca de quatro meses na capital, onde realiza tratamento de saúde. Possui problemas cardíacos e de audição.

Familiares têm acompanhado algumas das ações de busca. Foto: cedida

Qualquer informação sobre o paradeiro de Pedro Vilchez pode ser comunicada à Polícia Civil ou ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou diretamente à família, pelo telefone (68) 99994-9881.

Acre

Brigadas de Segurança Cidadã são lançadas em Cobija para reforçar ações preventivas

Publicado

3 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Iniciativa da Polícia de Pando conta com apoio de autoridades locais e entidades civis para fortalecer a segurança da população

Sob a coordenação do coronel MSc. CAD. Erlan Monasterio Banegas, comandante departamental da Polícia de Pando, foram lançadas oficialmente as Brigadas de Segurança Cidadã no município de Cobija, na Bolívia. A iniciativa contou com a participação de autoridades municipais e marca o início de uma série de ações preventivas voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

O trabalho está sendo desenvolvido de forma integrada entre a Polícia Boliviana, associações comerciais, sindicatos de mototaxistas e representantes de pais, reforçando a parceria entre as forças de segurança e a sociedade civil.

De acordo com a corporação, o principal objetivo das brigadas é intensificar a prevenção da criminalidade, ampliar a segurança em áreas estratégicas como mercados e escolas, além de promover maior tranquilidade e bem-estar à população do departamento de Pando, estado vizinho ao Acre.

Acre

Mercado automotivo cresce em 2025 e emplaca 2,6 milhões de veículos no Brasil

Publicado

4 horas atrás

em

27 de janeiro de 2026

Por

Fiat Strada lidera vendas no Acre e no país pelo quinto ano consecutivo; Fiat consolida liderança nacional entre as montadoras.

O mercado automotivo brasileiro encerrou 2025 com cerca de 2,6 milhões de veículos novos emplacados, registrando crescimento de 2,4% em comparação com o ano anterior. Os dados fazem parte do levantamento Brasil em Mapas, com base em informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que considera veículos de passeio, comerciais leves, picapes e utilitários.

No Acre, o modelo mais vendido ao longo de 2025 foi a Fiat Strada, consolidando-se como a preferência dos consumidores locais. A picape também liderou o ranking nacional, com mais de 142,9 mil unidades comercializadas em todo o país, mantendo-se na primeira colocação pelo quinto ano consecutivo.

A Fiat fechou o ano com aproximadamente 533,7 mil veículos emplacados no Brasil, confirmando sua liderança no mercado automotivo nacional. A montadora italiana liderou as vendas em 20 estados, número mais que o dobro do registrado em 2022, quando ocupava a primeira posição em apenas dez unidades da federação.

O desempenho dos modelos variou conforme o estado. Em São Paulo, o Volkswagen T-Cross foi o veículo mais vendido; no Rio de Janeiro, o Fiat Fastback; no Distrito Federal, o BYD Song; em Minas Gerais, o Fiat Argo; no Amazonas, o Volkswagen Polo; e no Paraná, o Renault Kwid. Já na Bahia, no Ceará e no Acre, a Fiat Strada liderou o ranking de vendas.

Entre as montadoras, a Volkswagen aparece na segunda colocação, com cerca de 438,6 mil veículos emplacados, seguida pela Chevrolet, com 275,8 mil, Hyundai, com 203,4 mil, e Toyota, com 170,6 mil unidades. A Renault registrou aproximadamente 132,3 mil emplacamentos, enquanto a BYD alcançou 112,9 mil, destacando o avanço dos veículos elétricos no mercado brasileiro. Completam a lista das principais marcas Jeep, Honda e Nissan.

