Rio Juruá registra vazante e fica abaixo da cota de alerta em Cruzeiro do Sul

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), da Polícia Militar do Estado (PMAC), da Polícia Civil (PCAC) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) estão empenhadas nas buscas pelo aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, que está desaparecido há uma semana. A partir desta terça-feira, 27, a PCAC reforça as ações, em buscas que mobilizam familiares, amigos e voluntários.

A PCAC intensificou as investigações, com a atuação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que passou a conduzir o inquérito, coletar informações e ouvir testemunhas. O CBMAC atua com buscas ininterruptas ao longo da semana. No último domingo, 25, as equipes estiveram no Ramal do Mutum, em Rio Branco, realizando sobrevoos que contaram com o uso de um veículo aéreo não tripulado (Vant), operado pela Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp), com a presença de familiares no local.

O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca que todas as forças estão envolvidas na operação, trabalhando incansavelmente. “Sabemos da angústia da família neste momento; inclusive eles têm colaborado com as investigações, e estamos dedicando todas as nossas tecnologias nas buscas pelo senhor Pedro, inclusive com a utilização do Vant, que nos permite observar locais de difícil acesso. As buscas continuam”, afirma.

O último local onde Pedro foi visto foi o Ramal do Mutum, área que concentra, desde o fim de semana, os esforços das equipes, que cobrem regiões de difícil acesso por terra. De acordo com o segundo-tenente da Polícia Militar, Adalio Pontes, nas buscas pelo idoso, “as forças de segurança seguem atuando de forma integrada, com o objetivo de localizá-lo o mais rápido possível, garantindo apoio à família e contando com a colaboração da população”.

Outros órgãos também participam da operação, como o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que monitoram redes sociais e possíveis pistas.

Entenda o caso

Pedro Vilchez desapareceu após sair de casa, no bairro Alto Alegre, na capital acreana, para comprar refrigerante e, desde então, não foi mais visto. O idoso mora em Boca do Acre, no Amazonas, com a filha, e está há cerca de quatro meses na capital, onde realiza tratamento de saúde. Possui problemas cardíacos e de audição.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Pedro Vilchez pode ser comunicada à Polícia Civil ou ao Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou diretamente à família, pelo telefone (68) 99994-9881.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

