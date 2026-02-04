Cotidiano
Rio Juruá permanece estável, mas Defesa Civil alerta para possível elevação em Cruzeiro do Sul
Manancial está em 13,43 metros; monitoramento passa a ser feito por régua instalada no bairro da Várzea
O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, marcou 13,43 metros nesta quarta-feira (4), conforme a Defesa Civil Municipal. O nível é o mesmo registrado desde a manhã de terça-feira (3), às 9h, indicando estabilidade momentânea do manancial. Apesar disso, a tendência ainda é de elevação.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Júnior Damaceno, a expectativa de subida está relacionada à chegada das águas provenientes dos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. “O rio está estabilizado desde ontem, mas a tendência é de subir hoje ainda, porque a água de Porto Walter e de Marechal Thaumaturgo vai chegar até aqui”, explicou.
Desde a terça-feira, a Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, passou a realizar a medição do nível do Rio Juruá por meio de uma régua instalada no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. A medida foi adotada devido a falhas, inconsistências e oscilações nas leituras do aplicativo HidroWeb, administrado pela Agência Nacional das Águas (ANA).
Segundo o coordenador de desastres da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, Iranilson Neri, a diferença entre a régua física e o sistema chegou a 13 centímetros. “Diante disso, optamos pela medição direta por meio da régua”, afirmou.
Comentários
Cotidiano
Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre
Aviso de perigo potencial prevê volumes elevados de chuva e ventos fortes até sábado
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (4) um aviso meteorológico de chuvas intensas, classificado com grau de severidade perigo potencial. O alerta é válido a partir das 9h24 e segue até às 10h do próximo sábado (7).
De acordo com o Inmet, o aviso prevê a ocorrência de chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também inclui a possibilidade de ventos intensos, com rajadas que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.
O órgão reforça que, apesar de o grau de severidade ser considerado de perigo potencial, há risco de transtornos pontuais, como alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Comentários
Cotidiano
Estado divulga resultado final da prova objetiva de processo seletivo da Educação
Seleção visa contratação temporária de profissionais para a rede estadual de ensino
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) divulgaram nesta quarta-feira (4) o resultado final da prova objetiva do processo seletivo simplificado destinado ao provimento de cargos temporários na rede estadual de ensino do Acre.
O certame é regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE, de 29 de outubro de 2025, e o resultado foi oficializado por meio do Edital nº 007 SEAD/SEE, publicado pela administração estadual. A seleção tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais da Secretaria de Educação e Cultura, atendendo demandas temporárias da pasta em diversas áreas.
De acordo com o edital, os candidatos que participaram do processo seletivo e que tiverem dúvidas ou necessidade de esclarecimentos sobre o resultado final da prova objetiva devem entrar em contato diretamente com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame.
O atendimento é realizado pelo Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), por meio do telefone (61) 3201-6225, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 15h.
Comentários
Cotidiano
Prefeitura de Rio Branco sanciona lei que reforça atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia
Nova legislação exige laudo médico, amplia dever de informação e prevê multas para quem descumprir a norma
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta quarta-feira (4) a Lei Municipal nº 2.654, que altera a legislação sobre atendimento prioritário e reforça os direitos das pessoas diagnosticadas com fibromialgia. A medida foi sancionada pelo prefeito Tião Bocalom (PL) e estabelece, ainda, penalidades para estabelecimentos que não cumprirem a norma.
A nova lei modifica a Lei nº 2.332, de 25 de setembro de 2019, e determina que o atendimento prioritário será garantido mediante a apresentação de laudo médico emitido por profissional habilitado, comprovando o diagnóstico de fibromialgia. O documento deverá obedecer aos critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde.
Outro ponto incluído na legislação é a obrigatoriedade de informação clara e visível ao público. Conforme o texto, os estabelecimentos que já são obrigados a conceder atendimento prioritário deverão afixar cartazes ou placas em local de fácil visualização, informando sobre o direito das pessoas com fibromialgia.
A lei também institui um sistema de penalidades para casos de descumprimento. Na primeira infração, o responsável receberá advertência por escrito. Em caso de reincidência, será aplicada multa no valor de três Unidades Fiscais do Município de Rio Branco. Persistindo a irregularidade, a penalidade será dobrada a cada nova infração, podendo chegar ao limite de 12 Unidades Fiscais por ocorrência.
Você precisa fazer login para comentar.