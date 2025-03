Rio Juruá inicia sinal de vazante e registra 13,76 metros em Cruzeiro do Sul

O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconheceu nesta segunda-feira, 24, a situação de emergência em oito municípios do Acre atingidos por inundações. A medida, publicada na Portaria nº 842/2025, foi assinada na última quinta-feira (20) pelo secretário substituto Rafael Pereira Machado e permite que as cidades afetadas tenham acesso a recursos e mecanismos federais de assistência.

Os municípios em situação de emergência são: Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus.

A decisão leva em consideração o Decreto nº 11.654/2025, do governo do Acre, que já havia declarado emergência no estado devido aos impactos das cheias. O reconhecimento federal segue a classificação do COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) como “Inundação Gradual” (1.2.1.0.0).

Com a portaria, as prefeituras podem solicitar apoio logístico e financeiro para ações de socorro, assistência humanitária e reconstrução de infraestrutura danificada. O governo federal também fica autorizado a liberar verbas do Orçamento de Guerra e do Fundo de Defesa Civil, se necessário.

