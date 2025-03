Rio Juruá dá sinais de vazante em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Camelí participou, na tarde desta segunda-feira, 17, da aula inaugural do Curso Swat Advanced Operations, um dos mais avançados treinamentos táticos do mundo, voltado para equipes de segurança do Acre. A cerimônia foi realizada no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, contou com a presença de autoridades estaduais e federais e foi realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

O curso, financiado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Ulysses Araújo, representa um investimento de R$ 2.000.040,00 na capacitação dos agentes de segurança pública acreanos. O treinamento será ministrado por instrutores especializados do College Institute of Public Safety, nos Estados Unidos, e tem como objetivo aprimorar as técnicas operacionais dos policiais para atuação em situações de alto risco.

O governador Gladson Camelí destacou a importância da qualificação contínua das forças de segurança do estado, reforçando seu compromisso com a valorização dos profissionais que atuam diariamente na proteção da população. “Representar o estado é qualificar todas as nossas forças. Sempre digo que é fundamental preparar nossos servidores, especialmente os policiais que nos defendem no dia a dia, para que possamos reduzir problemas e aumentar a valorização desses guerreiros”, afirmou.

O chefe do Executivo também ressaltou a relevância do apoio parlamentar para ações na área, agradecendo ao deputado federal Ulysses Araújo pela destinação de recursos que possibilitam iniciativas como essa. Além disso, o governador reafirmou o compromisso de ampliar a oferta de cursos para todo o sistema público de segurança.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destacou a importância da parceria entre o governo do Acre e instituições internacionais para o avanço da segurança pública no estado. “Trata-se do primeiro curso técnico internacional na área de segurança pública, onde o governo do Estado, por meio da Sejusp, está enviando um grupo de 66 policiais militares para uma semana de capacitação nos Estados Unidos”, explicou.

A turma inaugural do Swat Advanced Operations é composta por policiais militares e civis do Estado do Acre, que passarão por uma intensa rotina de treinamentos práticos e teóricos. O programa abrange disciplinas como táticas de combate em áreas urbanas, gerenciamento de crises, resgate de reféns e uso avançado de armamentos.

Como parte da aula inaugural, a especialista em Negócios Internacionais Sara Sousa Moore, ministrou uma palestra sobre etiqueta e costumes nos Estados Unidos. Entre as orientações destacadas, Sara reforçou a importância da pontualidade, o respeito às regras de imigração e a necessidade de estar atento a golpes e abordagens suspeitas. Além disso, recomendou o uso de seguro viagem, devido ao alto custo do atendimento médico no país, e alertou sobre leis rigorosas, como a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.

A capacitação reforça a estratégia do governo de fortalecer a segurança pública por meio da qualificação profissional e do intercâmbio com instituições de referência mundial no setor.

