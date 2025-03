Rio Juruá baixa 32 centímetros em 24 horas em Cruzeiro do Sul

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul baixou 32 centímetros nas últimas 24 horas e marca 13,24 metros nesta quinta-feira, 27. Segundo o Corpo de Bombeiros, a partir de agora a descida será mais lenta, mas deve continuar.

“Até 31 março o esperado de chuvas para a região é de 5 a 50 milímetros, o que é abaixo do esperado e não deve haver nova enchente”, citou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon.

Nos 4 abrigos mantidos em escolas pela prefeitura, as mais de 150 famílias devem permanecer até que o Rio Juruá fique abaixo da cota de trasbordamento, que é de 13 metros em Cruzeiro do Sul. Cerca de 323 imóveis seguem sem energia elétrica no município.

