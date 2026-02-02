Acre
Rio Juruá atinge 13,49 m e afeta 6,6 mil pessoas em Cruzeiro do Sul; tendência é de vazante a partir desta segunda (2)
Água atingiu 26 bairros e comunidades, mas não houve remoção de famílias; nível já baixa em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter
O nível do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, atingiu 13,49 metros na manhã desta segunda-feira (2), afetando cerca de 6.600 pessoas em 26 bairros, comunidades rurais e vilas do município. Apesar da elevação, a Defesa Civil informou que não foi necessário pedir a retirada de nenhuma família de suas casas.
De acordo com Iranilson Neri, coordenador de desastres da Defesa Civil Municipal, a tendência é que o rio comece a vazar ainda hoje (2). Em Marechal Thaumaturgo, a vazante já ocorre há três dias, e em Porto Walter começou no domingo (1°). O acompanhamento do nível segue diário, com alerta mantido para áreas ribeirinhas.
A cheia histórica no Vale do Juruá ocorre em meio a um período de chuvas intensas no Acre, que também elevou os níveis do Rio Acre em Rio Branco e do Rio Iaco em Sena Madureira. Em todas as regiões, a Defesa Civil mantém monitoramento e estrutura de abrigos para eventuais necessidades.
Os bairros, comunidades rurais e vilas afetadas pela enchente do Juruá:
Onze bairros:
Remanso, Várzea, Olivença, Mitirizal, Beira Rio, Lagoa, Manoel Terças, Cruzeirinho, São Salvador e Saboeiro Centro.
Doze comunidades rurais:
Centrinho, Tapiri, Humaitá do Moa, Praia Grande, Laguinho, Florianópolis, Laguinho do Carvão, Estirão do Remanso, São Luiz, Lago do Sacado, Simpatia e Ramal do Escondido.
Três vilas:
Lagoinha, Assis Brasil e Santa Rosa.
Três rios afetados:
Croa, Juruá Mirim e Valparaíso.
Governo convoca aprovados no concurso público da Educação para inspeção médica e entrega de documentos
O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou o Edital nº 064 Sead/SEE, que convoca candidatos aprovados no concurso público da Educação para a etapa de inspeção médica e entrega de documentos.
A convocação considera as nomeações realizadas pelo Decreto nº 12.392-P, de 29 de janeiro de 2026. Nesta fase, foram convocados candidatos para os cargos de Professor P2 – Braile e Professor P2 – Educação Especial, contemplando vagas em diversos municípios do estado, tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Entre as localidades atendidas estão Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Porto Acre, Mâncio Lima, Jordão, Capixaba, Bujari, Acrelândia, Epitaciolândia e Porto Walter, entre outras. A lista completa apresenta os convocados em ordem de classificação final, com indicação do cargo, localidade, número de inscrição, nome do candidato e nota obtida.
Os candidatos convocados devem atentar às orientações previstas no edital, especialmente quanto aos prazos, locais e à documentação exigida para a inspeção médica e para a entrega dos documentos, etapas obrigatórias para a efetivação da posse. O não comparecimento ou o descumprimento das exigências estabelecidas poderá resultar na perda do direito à nomeação.
Ieptec abre 210 vagas em oficinas de salgados, pães caseiros e bolos e tortas, em Rio Branco e Porto Acre
Atualizar conhecimentos, aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho, adquirir autonomia financeira ou empreender. Essas são algumas das muitas possibilidades oferecidas pelo governo do Acre, por meio das oficinas profissionalizantes do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). São 210 vagas abertas nesta segunda-feira, 2, para Rio Branco e Porto Acre, nas oficinas de pães caseiros, de salgados fritos e de forno, e de bolos e tortas.
O único requisito para realizar a matrícula é ter a partir de 16 anos. As oficinas são gratuitas e terão duração de dez dias, sendo 4 horas-aula diárias, por turma.
Para a Escola de Gastronomia, na Cidade do Povo, capital acreana, serão formadas três turmas, uma para cada oficina. O Ieptec também abriu duas turmas na Baixada da Sobral, uma para a oficina de salgados e outra para a de bolos e tortas.
Para os moradores de Porto Acre e regiões próximas, 60 vagas foram abertas, sendo 30 para a oficina de pães caseiros e 30 para a de salgados.
Os interessados têm até sexta-feira, 6, para realizar a matrícula, mediante apresentação do RG, CPF e do comprovante de endereço. As aulas serão iniciadas na segunda-feira, 9, e se estenderão até terça-feira, 24, não havendo encontros nos feriados de Carnaval (dias 17 e 18).
Para o gestor do Ieptec, Alírio Wanderley, “as oficinas da Escola de Gastronomia são sempre um sucesso. As pessoas esperam ansiosas a abertura das vagas e há muita procura por esse tipo de qualificação profissional, de curta duração. Quem faz recomenda, pela qualidade do ensino e capacitação técnica dos nossos professores”.
Todos os alunos que concluírem as 40 horas-aula de cada oficina receberão certificado de participação.
Para a população de Rio Branco
Oficinas na Escola de Gastronomia, na rua Afif Arão, s/n, Cidade do Povo, com atendimento para matrículas das 8h às 16h
- Pães caseiros (1 turma/30 vagas): aulas das 18h às 22h;
- Salgados fritos e de forno (1 turma/30 vagas): aulas das 18h às 22h;
- Bolos e tortas (1 turma/30 vagas): aulas das 13h às 17h.
Oficinas na Escola João Paulo II, na rodovia AC-90, km 3, nº 659, bairro Sobral, com atendimento para matrículas das 8h às 16h
- Salgados fritos e de forno (1 turma/30 vagas): aulas das 18h às 22h;
- Bolos e tortas (1 turma/30 vagas): aulas das 18h às 22h.
Para a população de Porto Acre
Oficinas na Escola Estadual Rural União e Progresso, na Vila Caquetá, km 72 da BR-317 (estrada de Boca do Acre), zona rural de Porto Acre
- Pães caseiros (1 turma/30 vagas): aulas das 18h às 22h;
- Salgados fritos e de forno (1 turma/30 vagas): aulas das 13h às 17h.
Prefeito de Rio Branco participa de posse do novo Procurador-geral de Justiça do MPAC
A Solenidade de Posse foi realizada no auditório do Detran, em Rio Branco, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de membros, servidores e convidados
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou na noite da última sexta-feira (30), uma sessão solene de posse da nova administração para o biênio 2026-2028. O evento foi realizado no auditório do Detran, em Rio Branco, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de membros, servidores e convidados, entre eles, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.
O chefe do Executivo municipal destacou a união e atuação harmônica entre os poderes constituídos como fator primordial e benéfico para população.
“Esse trabalho de parceria, que sempre aconteceu entre a Prefeitura de Rio Branco, durante a nossa gestão, com o Ministério Público, vai continuar da mesma forma. O Dr. Oswaldinho (o procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto), esteve lá me visitando, foi uma visita espetacular, é uma pessoa que a gente sabe que tem uma experiência acumulada muito grande, e não tenho dúvida nenhuma que a parceria vai continuar, porque todos nós estamos pensando no bem da sociedade, e algumas vezes a gente sabe que a lei é bastante dura, e o Ministério Público tem que cobrar que se realize o que está escrito na lei, e a gente realiza aquilo que é possível, nem sempre é possível fazer tudo aquilo que a lei pede, mas sempre se tem um bom termo, um bom acordo e quem sai ganhando com isso é a nossa sociedade”, destacou o gestor municipal, enfatizando ainda que com pouco recurso, a Prefeitura tem melhorado muito o atendimento e as demandas, principalmente no atendimento a crianças e adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade.
O gestor municipal, enfatizou ainda que com pouco recurso, a Prefeitura tem melhorado muito o atendimento e as demandas, principalmente no atendimento às crianças e adolescentes e as pessoas em situação de vulnerabilidade.
“O Ministério Público tem consciência plena de que a gente está fazendo muita coisa com o pouco dinheiro que a gente tem. Nós melhoramos muito o atendimento à criança e adolescente, nós melhoramos muito o atendimento às pessoas quando tem a alagação, as famílias, nós melhoramos muito a cara da nossa cidade, enfim, a gente tem feito um grande trabalho aonde o próprio Ministério Público tem reconhecido”, frisou o prefeito.
O procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, também destacou o trabalho com foco na garantia dos direitos dos cidadãos e a harmonia entre os poderes.
“É princípio constitucional. A harmonia é a independência dos poderes. Nós não só iremos fazer isso, como temos o dever de manter uma relação harmônica com todos os poderes e instituições de Estado, porque todos nós temos uma única finalidade, o bem comum e a paz social. Acima de tudo, defender os direitos fundamentais da população acreana. E nós iremos focar, prioritariamente, nav defesa da criança e do adolescente e da segurança pública”, afirmou.
