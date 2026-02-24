Conecte-se conosco

Acre

Rio Juruá atinge 13,17 metros e já afeta 19 bairros e comunidades em Cruzeiro do Sul

Publicado

35 minutos atrás

em

Prefeitura prepara quatro escolas para possível acolhimento; Defesa Civil monitora nível do manancial

O nível do Rio Juruá atingiu 13,17 metros nesta terça-feira (24) e já impacta 19 bairros e comunidades rurais de Cruzeiro do Sul. A Prefeitura mantém quatro escolas preparadas para abrigar famílias, caso haja necessidade. A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros seguem monitorando a situação.

Entre os bairros atingidos estão Várzea, Olivença, Miritizal, Beira Rio, Lagoa, Manoel Terças, Cruzeirinho Novo, São Salvador e Saboeiro. Também são afetadas as comunidades rurais de Tapiri, Praia Grande, Laguinho, Florianópolis, Laguinho do Carvão, Estirão do Remanso, São Luiz e Lago do Sacado.

Apesar da elevação do rio, não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas. Segundo a Defesa Civil, as primeiras retiradas devem ocorrer caso o nível ultrapasse 13,70 metros.

As escolas municipais Marcelino Champagnat (bairro João Alves), Corazita Negreiros (Telégrafo), Padre Arnoud (AC-405, bairro Nossa Senhora das Graças) e Thaumaturgo de Azevedo (bairro Alumínio) estão preparadas para funcionar como abrigos.

O coordenador da Defesa Civil, Júnior Damasceno, afirmou que a situação está sob controle. “Seguimos monitorando o Rio Juruá e nosso plano de ação está montado. Contudo, não temos nenhuma família precisando de ajuda no momento. As primeiras retiradas só ocorrerão após 13,70 metros”, destacou.

A cota de transbordo no município é de 13 metros. Neste ano, o rio já havia ultrapassado esse limite, atingindo mais de seis mil pessoas em 11 bairros e 15 comunidades rurais e vilas.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Agenda SMCCI – 24 de fevereiro de 2026

Publicado

3 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

Agenda Diária 24-02-2026

<p>The post Agenda SMCCI – 24 de fevereiro de 2026 first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Continue lendo

Acre

Agenda Emurb – 24 de fevereiro de 2026

Publicado

5 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

PROG. 24 DE FEVEREIRO DE 2026 (TERÇA FEIRA) (1)

<p>The post Agenda Emurb – 24 de fevereiro de 2026 first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Continue lendo

Acre

Governo recebe recursos federais para continuidade das obras da Casa da Mulher Brasileira em Rio Branco

Publicado

13 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

O governo do Acre recebeu um novo repasse de recursos para a continuidade das obras da Casa da Mulher Brasileira, em Rio Branco. O montante transferido foi de R$ 228,4 mil, destinado pelo Ministério das Mulheres, por meio da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

A primeira unidade da capital acreana está sendo construída na Via Verde, próximo à Rodoviária Internacional, no Segundo Distrito. As obras foram  iniciadas em outubro do ano passado.

A liberação do recurso contou com acompanhamento direto da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), que atuou junto ao ministério para garantir a tramitação técnica e financeira do repasse.

Acre recebeu mais R$ 228,3 mil em recursos federais para a continuidade das obras da Casa da Mulher Brasileira, em Rio Branco. Foto: José Caminha/Secom

O secretário da Repac, Fabio Rueda, destacou a importância do trabalho institucional desenvolvido na capital federal. “A Representação tem atuado de forma permanente no acompanhamento dos convênios e na articulação com os ministérios. Esse novo repasse demonstra que o Acre está com seus projetos regulares e avançando. Nosso papel é garantir que os recursos cheguem ao Estado para que obras estratégicas, como a Casa da Mulher Brasileira, tenham continuidade e sejam entregues à população”, afirmou.

O estado foi o primeiro da Região Norte do país a receber o centro de referência. Atualmente, o Acre conta com unidades em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia.

A Casa da Mulher Brasileira concentra em um único local serviços especializados e multidisciplinares, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. O objetivo é facilitar o acesso das mulheres aos serviços de proteção, evitar a revitimização e promover autonomia e empoderamento feminino.

 

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo