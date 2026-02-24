Rio Juruá atinge 13,17 metros e já afeta 19 bairros e comunidades em Cruzeiro do Sul

O nível do Rio Juruá atingiu 13,17 metros nesta terça-feira (24) e já impacta 19 bairros e comunidades rurais de Cruzeiro do Sul. A Prefeitura mantém quatro escolas preparadas para abrigar famílias, caso haja necessidade. A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros seguem monitorando a situação.

Entre os bairros atingidos estão Várzea, Olivença, Miritizal, Beira Rio, Lagoa, Manoel Terças, Cruzeirinho Novo, São Salvador e Saboeiro. Também são afetadas as comunidades rurais de Tapiri, Praia Grande, Laguinho, Florianópolis, Laguinho do Carvão, Estirão do Remanso, São Luiz e Lago do Sacado.

Apesar da elevação do rio, não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas. Segundo a Defesa Civil, as primeiras retiradas devem ocorrer caso o nível ultrapasse 13,70 metros.

As escolas municipais Marcelino Champagnat (bairro João Alves), Corazita Negreiros (Telégrafo), Padre Arnoud (AC-405, bairro Nossa Senhora das Graças) e Thaumaturgo de Azevedo (bairro Alumínio) estão preparadas para funcionar como abrigos.

O coordenador da Defesa Civil, Júnior Damasceno, afirmou que a situação está sob controle. “Seguimos monitorando o Rio Juruá e nosso plano de ação está montado. Contudo, não temos nenhuma família precisando de ajuda no momento. As primeiras retiradas só ocorrerão após 13,70 metros”, destacou.

A cota de transbordo no município é de 13 metros. Neste ano, o rio já havia ultrapassado esse limite, atingindo mais de seis mil pessoas em 11 bairros e 15 comunidades rurais e vilas.