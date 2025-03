Rio Juruá abaixo da cota de alerta: Famílias retornam para casa após período em abrigos de Cruzeiro do Sul

No total, 151 pessoas que estavam acomodadas nas escolas retornam às suas residências, marcando o fim de um período provisório e o início de um novo capítulo

Com Juruá Online

Nesta segunda-feira, 31, o nível do rio Juruá marca 11,24 metros, permitindo que as 32 famílias que estavam abrigadas em escolas retornem para suas residências. A decisão foi tomada após um monitoramento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que garantiu que a segurança das famílias estava assegurada.

José Lima, representante da Defesa Civil, detalhou que o retorno ocorreu em conformidade com os protocolos estabelecidos, permitindo a desocupação dos quatro abrigos disponíveis. “Como já anunciamos anteriormente, o retorno só ocorreria quando o nível do rio estivesse abaixo da cota de alerta. Com a medição atual, podemos garantir que é seguro para os moradores voltarem para suas casas”, explicou.

O processo de retorno começou pela escola Madre Adelgundes Becker, seguida pelas instituições Corazita, Thaumaturgo de Azevedo e Marcelino Champagnat. Durante a desocupação, como parte do apoio às famílias, cada uma delas está recebendo um kit contendo itens de limpeza e donativos, facilitando assim a transição de volta ao lar.

“Estamos felizes em permitir que essas famílias retornem ao conforto de suas casas, especialmente agora que a perspectiva de chuvas significativas não é mais uma preocupação”, destacou José.

No total, 151 pessoas que estavam acomodadas nas escolas retornam às suas residências, marcando o fim de um período provisório e o início de um novo capítulo, com a expectativa de que a situação do rio permaneça estável. A desocupação dos abrigos também abre caminho para o retorno das aulas nas escolas, que estavam temporariamente suspensas.

A comunidade respira aliviada, com a certeza de que, após monitoramento rigoroso, a segurança prevalece, permitindo que a vida cotidiana seja restabelecida na região.

