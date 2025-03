Rio Iaco transborda e ameaça causar alagamentos em Sena Madureira

Defesa Civil monitora situação e orienta moradores da Praia do Amarílio a buscar locais seguros após aumento do nível das águas e chuvas intensas

Na tarde desta quinta-feira (6), o Rio Iaco começou a transbordar, invadindo quintais na região da Praia do Amarílio, em Sena Madureira. O aumento do nível das águas, somado às chuvas constantes ao longo do dia, já representa risco de alagamentos em várias áreas, com possibilidade de deixar moradores desabrigados.

A Defesa Civil está em alerta e monitorando a situação de perto. A população foi orientada a tomar precauções e ficar atenta às atualizações. Autoridades locais recomendam que os moradores busquem abrigo em locais mais seguros caso o nível do rio continue a subir.

A situação preocupa os moradores da região, que acompanham com apreensão o avanço das águas. A Defesa Civil reforça a importância de seguir as orientações para evitar riscos à segurança.

