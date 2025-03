Rio Iaco sobe 53 cm em 24 horas e se aproxima da cota de alerta em Sena

O Rio Juruá atingiu a marca de 13,03 metros nesta sexta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul, ultrapassando a cota de transbordamento, que é de 13 metros. Nos bairros da Várzea, Miritizal, Boca do Moa, Lagoa e comunidade Florianópolis, já há ruas e quintais alagados e canoas na porta de casa. A previsão é de que o rio continue subindo nos próximos dias, devido ao aumento do volume de água nos afluentes.

A Defesa Civil Municipal ainda não foi acionada para a retirada de famílias. As primeiras só começam a ser retiradas quando o rio alcança os 13,30 metros.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Lima, o município já está preparado para atender as famílias que possam ser afetadas. O plano de contingência, elaborado no ano passado, prevê a utilização de duas escolas como abrigos temporários as Escola Rita de Cássia, no bairro do Telégrafo e Thaumaturgo de Azevedo, no bairro do Alumínio. Barcos, cartões e equipes estão prontos para atuar.

Diferença na medição

A Defesa Civil Municipal monitora constantemente o nível do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul. Segundo José Lima, há uma diferença de cerca de 10 centímetros entre a régua manual localizada no bairro da Várzea e o equipamento da Agência Nacional de Águas (ANA) instalado na Ponte da União. Para garantir dados precisos, equipes realizam medições a cada seis horas na régua manual às margens do rio Juruá.

