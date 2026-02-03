Conecte-se conosco

Geral

Rio Envira apresenta leve recuo, mas segue acima da cota de transbordamento em Feijó

Publicado

7 minutos atrás

em

Mesmo com queda de 6 centímetros, nível do rio mantém Defesa Civil em estado de atenção no município

Foto: Defesa Civil de Feijó/divulgação

O nível do Rio Envira apresentou um leve recuo na manhã desta terça-feira (3) no município de Feijó, mas permanece acima da cota de transbordamento, mantendo a Defesa Civil Municipal em estado de atenção. De acordo com o Informativo Hídrico divulgado pelo órgão, a medição realizada às 7h apontou o rio com 12,38 metros, uma redução de 6 centímetros em relação ao dia anterior, quando o nível estava em 12,44 metros.

Apesar da tendência de vazante registrada nas últimas horas, o volume do Rio Envira segue 38 centímetros acima da cota de transbordamento, estabelecida em 12 metros. A cota de alerta no município é de 11 metros, patamar que já vinha sendo superado nos últimos dias.

Durante o atual período de cheia, o nível máximo registrado do Rio Envira chegou a 14,54 metros, reforçando a necessidade de monitoramento constante por parte da Defesa Civil e demais órgãos de proteção.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Foragido há quase três décadas, homem que matou a esposa é preso pela Polícia Civil no interior do Acre

Publicado

15 horas atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Um trabalho conjunto entre o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre e a Delegacia-Geral de Sena Madureira resultou, nesta segunda-feira, 2, na prisão de V. C. S., de 62 anos, acusado de cometer um homicídio há 27 anos.

Suspeito de matar a esposa em 1999 é preso em operação conjunta da Polícia Civil. Foto: cedida

O suspeito foi localizado em uma propriedade rural, na altura do km 60 da BR-364, no trecho entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. No local, ele levava uma vida aparentemente tranquila, trabalhando como peão de fazenda.

O crime ocorreu no ano de 1999, quando o acusado teria assassinado a própria esposa com golpes de faca. Desde então, o caso vinha sendo tratado como de extrema gravidade pelas autoridades policiais, permanecendo sob investigação até a identificação e localização do foragido.

A prisão reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a responsabilização de autores de crimes graves. A instituição destaca que seguirá atuando de forma integrada e perseverante, não medindo esforços para localizar foragidos e garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes, independentemente do tempo transcorrido.

Após a captura, o preso foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

Comentários

Continue lendo

Geral

Engenheiro de 72 anos é agredido após questionar conta em restaurante de Rio Branco

Publicado

16 horas atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Idoso perdeu a consciência com soco de garçom, segundo BO; estabelecimento é acusado de não prestar socorro e já teria feito cobrança indevida antes

A namorada da vítima relatou que o engenheiro permaneceu desacordado por mais de dez minutos e que não houve prestação de socorro por parte do estabelecimento. Foto: captada 

Um engenheiro civil de 72 anos registrou Boletim de Ocorrência após relatar ter sido agredido fisicamente por um garçom dentro de um restaurante na Estrada das Placas, bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. O episódio ocorreu na noite da última sexta-feira (30), após um desentendimento relacionado à cobrança da conta.

De acordo com o relato do idoso à Polícia Civil, ele estava no local com a namorada e, ao fechar a comanda, identificou itens que não teriam sido consumidos – incluindo bebidas de marca diferente. Ao questionar o valor no caixa, foi orientado pela proprietária a resolver a questão diretamente com o garçom. O engenheiro afirmou que não era a primeira vez que passava por essa situação no mesmo estabelecimento.

A discussão teria se intensificado quando a proprietária entendeu a reclamação como uma acusação. Em seguida, seguranças conduziram o cliente para fora. Na área externa, segundo o BO, três seguranças o contiveram enquanto um funcionário identificado como garçom o empurrou e, em seguida, desferiu um soco. O idoso perdeu a consciência e caiu no chão.

Acompanhante relatou que ele ficou desacordado por mais de dez minutos e que não recebeu auxílio da equipe do restaurante. Familiares foram acionados, encontraram-no ainda inconsciente, com ferimento na cabeça e sangramento, e o levaram ao pronto-socorro.

Diante da situação, familiares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o idoso ainda inconsciente, com ferimento na cabeça e sangramento intenso. Foto: captada 

O engenheiro afirmou à polícia que “em nenhum momento agredi ninguém, apenas exerci meu direito de questionar a cobrança indevida”. Ele também informou que câmeras de um posto de combustível próximo podem ter registrado parte do ocorrido.

O caso foi registrado na segunda-feira (2) na Delegacia de Polícia Civil da 5ª Regional e segue em apuração.

O engenheiro nega ter agredido qualquer funcionário e afirma que apenas questionou a cobrança apresentada. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Civil recupera motocicleta furtada em Cruzeiro do Sul

Publicado

16 horas atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Honda CG 160 Fan furtada no bairro João Alves é recuperada pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Neic), com apoio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, recuperou, na manhã desta segunda-feira, 2, uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor azul, que havia sido furtada no último dia 31 de janeiro, no bairro João Alves.

Após a comunicação do crime, as equipes dos núcleos especializados iniciaram diligências investigativas, com levantamento de informações e ações de campo, que culminaram na localização do veículo, encontrado abandonado no bairro Cruzeirinho.

A ação evidencia a efetividade do trabalho integrado entre os núcleos especializados, fortalecendo o combate aos crimes patrimoniais e garantindo respostas rápidas à população. A motocicleta recuperada será restituída ao proprietário após a conclusão dos procedimentos legais cabíveis.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores do furto, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a segurança pública e com a repressão qualificada à criminalidade no Vale do Juruá.

Comentários

Continue lendo