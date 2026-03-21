Acre
Rio Branco vive noite histórica com inauguração do elevado Mamedio Bittar, obra que redefine a mobilidade urbana
Sob aplausos, fogos de artifício e a presença de moradores, autoridades e empresários, a Prefeitura de Rio Branco inaugurou, na noite desta sexta-feira (20), o elevado Mamedio Bittar — uma obra que já se consolida como símbolo de modernidade e transformação urbana na capital acreana.
Com investimento total de mais de R$ 27,3 milhões, viabilizado por emenda do senador Márcio Bittar e recursos próprios do município, o elevado foi construído em um dos pontos mais críticos do trânsito: a interseção das avenidas Ceará e Dias Martins.
A estrutura possui 278 metros de extensão, incluindo 202 metros de plataforma principal e rampas de acesso de 44 metros, no sentido bairro, e 32 metros, no sentido centro. Projetado com duas pistas de sentido único, o elevado foi pensado para reorganizar completamente o fluxo viário da região, reduzindo conflitos e garantindo mais fluidez e segurança para milhares de motoristas que passam diariamente pelo local.
Mais do que uma solução de engenharia, o elevado representa um novo momento para a cidade. Elevados e viadutos são, historicamente, marcos do desenvolvimento urbano — e, em Rio Branco, a obra passa a simbolizar um novo tempo, com mais integração, eficiência e perspectivas de crescimento.
Durante a solenidade, visivelmente emocionado, o prefeito Tião Bocalom destacou o impacto da obra. “Queremos uma cidade com cara de capital, e é isso que estamos entregando hoje. Ver essa obra pronta, moderna e bonita emociona. É a prova de que Rio Branco pode se tornar uma das capitais mais belas da Amazônia e atrair investimentos. Nosso povo merece isso”, afirmou.
O vice-prefeito Alysson Bestene ressaltou o significado coletivo da construção. “Não é apenas concreto. É o resultado do trabalho de pessoas que se dedicaram todos os dias para entregar algo que antes só víamos em outros estados. Hoje, vemos uma cidade mais moderna, mais pulsante”, evidenciou.
A obra também carrega um forte valor simbólico e afetivo. O elevado homenageia Mamedio Bittar, pai do senador Márcio Bittar, que se emocionou ao relembrar a trajetória da família.
“Meu pai ainda viu o início dessa obra. Hoje, ver esse elevado com o nome dele é uma emoção imensa. É uma homenagem não só a ele, mas a todos que ajudaram a construir o Acre com trabalho e coragem”, declarou.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, a obra coloca a capital em um novo patamar.
“É uma das mais importantes obras de mobilidade urbana que o nosso estado passa a ter. Uma estrutura moderna, inédita na região Norte”, afirmou.
Tecnologia, urbanismo e inovação
Além da grandiosidade estrutural, o elevado se destaca pelo conjunto de soluções modernas. A iluminação é totalmente em LED, com postes de braço duplo e fitas luminosas ao longo das barreiras, além de sistema decorativo que valoriza a estética da obra.
Na parte inferior, o espaço foi urbanizado com 15 espelhos d’água, quatro floreiras e áreas gramadas, transformando o local em um ambiente mais agradável e integrado à cidade.
Outro diferencial é a aplicação de uma técnica artística inovadora, conhecida como stop-motion graffiti, que cria a ilusão de movimento quando vista por motoristas em deslocamento. As imagens de cavalos correndo e de um pássaro em voo devem chamar a atenção de crianças e adultos, transformando o trajeto em uma experiência visual única.
“É uma ilusão de ótica que dá a sensação de movimento. Quem estiver passando vai perceber os desenhos ganhando vida. É algo que deixa a obra ainda mais bonita”, explicou o secretário.
Obra estratégica para o futuro
Executado em cerca de 20 meses, o elevado foi projetado para resolver um gargalo histórico da cidade, onde a rotatória existente já não suportava o volume de tráfego, especialmente nos horários de pico.
Com a nova estrutura, há a separação dos fluxos de veículos, reduzindo congestionamentos, diminuindo o tempo de deslocamento e contribuindo até para a redução no consumo de combustível e nos impactos ambientais.
Em meio à celebração, o sentimento predominante era de orgulho. Para muitos, o elevado representa mais do que mobilidade: é sinal de progresso, valorização urbana e esperança. Foi exibido na solenidade um vídeo onde profissionais liberais, secretários, médicos, empresários, advogados, motoristas, estudantes e moradores elogiaram a obra executada pela gestão municipal e enalteceram a funcionalidade do elevado.
Na noite em que os fogos iluminaram o céu de Rio Branco, o elevado Mamedio Bittar também iluminou um novo horizonte — o de uma cidade que avança, se moderniza e reafirma seu potencial.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Acre
CBDE mantém apoio aos eventos da FADE na temporada de 2026
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) garantiu apoio e financiamento aos eventos da Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE), na temporada de 2026. A confirmação foi dada ao presidente estadual, João Renato Jácome, neste final de semana, durante agenda na cidade de Belém (PA).
Com o apoio da CBDE, este será o quarto ano consecutivo com financiamento direto da CBDE aos eventos estaduais, uma medida que ajuda a fortalecer o esporte escolar no estado acreano. O fomento financeiro acontecerá por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF), que em três anos auxiliou a FADE em mais de 150 eventos no Acre.
“Com o PAF a gente consegue pagar recursos humanos, arbitragem, equipe de organização. Também conseguimos adquirir materiais esportivos, equipamentos tecnológicos, materiais que são utilizados em nossos eventos. É uma estratégia que a CBDE está nos disponibilizando e que nos ajuda sobremaneira no fazer do dia a dia”, comenta o presidente da FADE.
O investimento da CBDE no Acre reforça a política de equidade de oportunidade cuja prioridade tem sido continuamente destacada pela confederação brasileira. Assim, foi possível que mais de 25 mil estudantes-atletas do Acre tenham participado diretamente de eventos da FADE, com a conquista de mais de 50 medalhas em eventos nacionais desde a adesão do programa.
Além da CBDE, localmente, a FADE também tem o apoio do Governo do Acre, através da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), que auxilia nas competições do Open de Desporto Escolar, e das Prefeituras Municipais, que cedem espaços, equipamentos e suporte logístico local para a execução das competição realizadas pela federação.
O presidente da CBDE, Robson Aguiar, destaca a importância do PAF: “Essa é uma política estratégica de fortalecimento das federações filiadas pelo Brasil. Uma forma que encontramos de fomentar e financiar o trabalho que as nossas entidades federadas fazem, com muita responsabilidade, nos estados brasileiros. Um programa que se tornou referencia para o país, e que chega às escolas e municípios do país, gerando oportunidade”, frisa.
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Acre
Homem reage a assalto, entra em luta com criminoso e fica ferido em Rio Branco
Vítima foi baleada de raspão, sofreu fratura no nariz e foi levada ao pronto-socorro em estado estável
Um homem identificado como José Paulo dos Santos Silva, de 46 anos, ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (20), na Avenida Benedito Maia, no conjunto Procon, em Rio Branco.
De acordo com informações, a vítima estava na via pública quando foi abordada por criminosos em uma motocicleta. Um dos suspeitos estava armado. Durante a ação, José Paulo reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes.
No confronto, o criminoso efetuou um disparo, que atingiu a vítima de raspão na região da orelha. Além disso, o homem sofreu uma fratura no nariz após ser agredido com um capacete e também teve uma luxação no ombro.
Populares que presenciaram a cena acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos e estabilização, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.
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Acre
Rio Branco ganha novo elevado e transforma mobilidade em área estratégica comercial da capital
A Prefeitura de Rio Branco inaugurou, no início da noite desta sexta-feira (20), uma das obras mais expressivas da capital acreana: o elevado Mamedio Bittar. Junto ao elevado Beth Bocalom, a nova estrutura passa a integrar um complexo viário em uma das regiões de maior fluxo de veículos da cidade, sendo considerada uma das mais relevantes intervenções de infraestrutura urbana dos últimos anos.
A entrega marca um avanço significativo na mobilidade urbana, com impacto direto na rotina de motoristas e pedestres. O elevado faz parte de um conjunto de intervenções estratégicas planejadas para otimizar o fluxo de veículos, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança no trânsito.
Projetada para eliminar conflitos em cruzamentos críticos, a estrutura garante maior fluidez e contribui para a redução do tempo de deslocamento, especialmente nos horários de pico.
Além dos ganhos na mobilidade, a obra já começa a refletir positivamente na economia local. Estabelecimentos comerciais situados no entorno registram aumento no movimento e investem em ações para atrair consumidores, apostando na valorização da região.
O gerente de vendas da Drogaria Ultra Popular, Dam Herison, destacou que a inauguração trouxe novas perspectivas para o comércio local. “A gente criou ações promocionais justamente para aquecer as vendas e trazer o cliente de volta. Durante o período de obras, o movimento caiu, mas agora a expectativa é de crescimento, com mais visibilidade e fluxo de pessoas”, afirmou.
Morador da região, o motorista Mateus Santos acredita que a mudança será sentida principalmente nos horários de maior movimento. “Aqui sempre foi um ponto de muito congestionamento. Com o elevado, a tendência é melhorar bastante a fluidez e reduzir o tempo de deslocamento no dia a dia”, avaliou.
Para o pecuarista Jorge Moura, a obra representa um marco histórico para a capital. “É um momento único para Rio Branco. Esse elevado é um presente para a população. Vai desafogar o trânsito, trazer mais segurança e valorizar ainda mais a cidade. Quem ganha com isso é toda a população”, destacou.
Outro destaque da obra é o sistema de iluminação pública, que conta com tecnologia de telegestão. Segundo o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, o modelo permite controle remoto e maior eficiência energética.
“Estamos implantando um sistema moderno, com iluminação totalmente controlada por tecnologia. É possível ajustar a intensidade conforme o fluxo de pessoas e veículos, gerando economia e mais eficiência. É um avanço que contribui para deixar Rio Branco com padrão de capital”, explicou.
De acordo com o secretário, o projeto contempla mais de 170 postes ao longo do trecho, incluindo cerca de 50 apenas no elevado, com um investimento estimado em aproximadamente R$ 4 milhões somente na iluminação.
Compromisso com o desenvolvimento urbano
A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em obras estruturantes voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, priorizando soluções que atendam às demandas da população e promovam o crescimento ordenado da capital.
A entrega do elevado Mamedio Bittar representa mais um passo nesse compromisso, consolidando melhorias na infraestrutura, fortalecendo a mobilidade urbana e projetando uma cidade mais moderna, eficiente e preparada para o futuro.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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