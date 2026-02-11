Rio Branco vence a Adesg, volta à liderança e garante classificação para semifinal

O Rio Branco venceu a Adesg por 2 a 0 nesta terça, 10, na Arena da Floresta, e garantiu o retorno a liderança e, por antecipação, uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Negueba e Léo marcaram os gols do Estrelão.

Sufoco no final

O Rio Branco abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Negueba e Léo foi para o intervalo com uma boa vantagem. Contudo, nos primeiros minutos do segundo tempo, Léo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

A partida ficou o ataque da Adesg contra a defesa do Rio Branco por mais de 35 minutos. Nos acréscimos, o atacante Gabriel também recebeu o cartão vermelho e o Rio Branco terminou a partida com 9 jogadores.

Liderança e semifinal

O Rio Branco assumiu a liderança do Estadual com 12 pontos e garantiu com duas rodadas de antecipação uma vaga para semifinal da competição.

Cara do jogo

O zagueiro Marcelo realizou uma grande partida e foi escolhido o cara da partida.

Fala, Ulisses!

“Vencemos uma partida muito difícil e a classificação é o primeiro passo. Ainda estamos distantes do nosso objetivo e é seguir trabalhando forte”, comentou o treinador do Rio Branco, Ulisses Torres.

Relacionado

Comentários