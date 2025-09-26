fbpx
Acre

Rio Branco terá Central de Triagem de Resíduos de Limpeza Urbana

Publicado

3 horas atrás

em

A Prefeitura de Rio Branco instituiu, por meio do Decreto nº 2.822, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 26, a Comissão Técnica responsável pela implantação e construção da Central de Triagem de Resíduos de Limpeza Urbana. A medida, assinada pelo prefeito em exercício, Alysson Bestene, busca dar celeridade ao processo de organização e execução do projeto.

Entre as atribuições da comissão estão a elaboração do plano de trabalho detalhado, a coordenação dos projetos básicos e executivos, a obtenção de licenças, além do acompanhamento e fiscalização das etapas da obra, garantindo conformidade técnica e ambiental. O grupo também será responsável por propor soluções para possíveis entraves e apresentar relatórios periódicos ao Executivo municipal.

O decreto estabelece ainda o prazo de 60 dias, a partir da publicação, para que a comissão apresente os estudos preliminares e o plano consolidado de trabalho. Esse período poderá ser prorrogado por igual tempo, mediante justificativa.

Segundo o documento, a composição da comissão poderá ser ampliada ou ajustada conforme a necessidade, com a participação de profissionais de notório saber técnico em áreas relacionadas à gestão de resíduos e sustentabilidade.

Acre

Morre aos 91 anos mãe de deputado estadual Luiz Gonzaga em Rio Branco

Publicado

11 minutos atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Saimo Martins

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) comunicou, por meio das redes sociais, o falecimento de sua mãe, Maria de Lourdes Alves de Souza Oliveira, ocorrido na noite de quinta-feira (25), às 23h15, em Rio Branco. Ela tinha 91 anos.

Nascida em 21 de março de 1934, em Cruzeiro do Sul, Maria de Lourdes foi mãe de seis filhos — Odete, Socorro, Francisco, José, Luiz Gonzaga e outro já falecido —, além de deixar 15 netos e 10 bisnetos.

Em sua homenagem, o parlamentar destacou o legado de amor, fé e dedicação da mãe. “Com muita dor, me despeço da minha mãe, mulher que me ensinou tudo sobre amor, fé e trabalho. O vazio que ela deixa é imenso, mas as lembranças e os ensinamentos que nos deu permanecerão vivos em nossos corações para sempre. Descanse em paz, minha mamãe amada”, escreveu Gonzaga.

Segundo a família, Maria de Lourdes viveu os últimos anos com cuidados especiais em razão da idade. Ainda não foram informados detalhes sobre o velório e o sepultamento.

Acre

Eleitores do Acre têm até 30 de setembro para regularizar título e votar em juízes de paz

Publicado

19 minutos atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Eleição para juízas e juízes de paz ocorre em 30 de novembro; título cancelado ou suspenso deve ser regularizado online ou em cartório

O título é cancelado quando o eleitor deixa de comparecer a três eleições consecutivas sem justificar a ausência ou pagar multas eleitorais. Foto; captada 

Os eleitores do Acre têm até o próximo 30 de setembro para regularizar o título eleitoral e garantir o direito de votar nas eleições de juízas e juízes de paz, marcadas para 30 de novembro. O alerta foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), que disponibiliza o serviço de forma gratuita e online.

Quem estiver com o título cancelado – por falta de votação em três eleições consecutivas sem justificativa – ou suspenso – por pendência documental – precisa regularizar a situação para participar do pleito. O pedido pode ser feito pelo site do TRE-AC, via autoatendimento, ou presencialmente em um cartório eleitoral.

Além da regularização, o Tribunal recomenda que os eleitores verifiquem antecipadamente o local de votação, já divulgado no portal da instituição. Manter o título em dia é essencial para exercer o direito ao voto e participar da escolha dos representantes da Justiça de Paz no estado.

Links úteis:

Acre

Dia Nacional da Doação de Órgãos: mais de 30 pessoas já formalizaram ser doador em Cartórios no Acre

Publicado

38 minutos atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) pode ser feita por meio eletrônico diretamente pela plataforma e-Notariado

No próximo dia 27 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância desse gesto de solidariedade que pode salvar vidas. De acordo com o órgão foram realizados mais de 30 mil transplantes em 2024 — números que tendem a crescer com o apoio da tecnologia notarial.

Desde abril de 2024, os cidadãos podem manifestar e formalizar sua vontade de doar órgãos de forma simples, gratuita e 100% digital, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). Lançada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Saúde, a AEDO já soma 32 solicitações emitidas em todo o estado do Acre, fortalecendo a política pública de transplantes no Brasil.

“A AEDO reforça o papel social do notariado acreano, permitindo que um gesto de solidariedade tão nobre seja realizado de forma digital, com cidadania e plena segurança jurídica”, declara Valéria Aquino, presidente do CNB/AC.

De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes mais realizados em 2024 foram o de rim (6.320 transplantes) e o de fígado (2.454), entre os sólidos, e o de córnea (17.107) e o de medula óssea (3.743) entre os líquidos.

Como funciona a AEDO

O processo é totalmente digital, realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o site www.aedo.org.br, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento, escolhendo quais órgãos deseja doar.

A AEDO passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais de saúde credenciados no Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.

Com mais de 42 mil pessoas na fila por um transplante no Brasil, a AEDO representa um instrumento poderoso de conscientização e engajamento. A data de 27 de setembro reforça essa mobilização nacional e destaca que a decisão de doar pode transformar vidas e oferecer esperança a milhares de famílias.

Sobre o CNB – Colégio Notarial do Brasil

O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) é a entidade de classe que representa institucionalmente os tabeliães de notas brasileiros e reúne as 24 Seccionais dos Estados. O CNB/CF é filiado à União Internacional do Notariado (UINL), entidade não governamental que reúne 89 países e representa o notariado mundial existente em mais de 100 nações, correspondentes a 2/3 da população global e 60% do PIB mundial.

