Rio Branco tem pior qualidade do ar do Brasil nesta segunda-feira, aponta plataforma
Índice de poluição na capital acreana está 3,9 vezes acima do limite recomendado pela OMS; cidades vizinhas também registram níveis moderados
A capital do Acre, Rio Branco, registrou nesta segunda-feira (22) a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas, segundo a plataforma internacional IQAir, especializada em medições de partículas finas inaláveis (PM2.5). O índice chegou a 19,3 µg/m³, valor 3,9 vezes superior ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Outros municípios acreanos também apresentaram situação preocupante. Em Senador Guiomard, os sensores marcaram 14,6 µg/m³; em Epitaciolândia, 14,1 µg/m³; em Bujari, 14 µg/m³; em Porto Acre, 12,1 µg/m³; e em Brasiléia, 11,6 µg/m³. Todos estão classificados na faixa de poluição moderada, quando há recomendação de uso de máscaras em atividades externas, utilização de purificadores de ar em ambientes fechados e restrição de exercícios ao ar livre.
Das cidades monitoradas no Acre, apenas Xapuri apresentou boa qualidade do ar, com 8,8 µg/m³, dentro dos padrões estabelecidos pela OMS.
As informações foram consultadas às 6h23 desta segunda-feira (22) e podem variar ao longo do dia. Municípios que não aparecem nos dados não possuem sensores ou não têm informações disponíveis.
Com informações de AC24horas
Grêmio Xapuriense e Assermurb são finalistas do Estadual Sub-16
Grêmio Xapuriense e Assermurb são finalistas do Campeonato Estadual Feminino Sub-16. Nas semifinais disputadas neste domingo, 21, Grêmio Xapuriense e Craques do Futuro empataram por 0 a 0 e a Assermurb derrotou o Preventório por 3 a 0.
Final dia 27
Grêmio Xapuriense e Assermurb decidem o título no sábado, 27, a partir das 15h30, no CT do Cupuaçu. As duas equipes irão disputar um confronto sem favoritismo.
Elenco do São Francisco volta aos treinos e foca no 2ª jogo da semifinal
O elenco do São Francisco reapresenta-se nesta segunda, 22, ao técnico Erick Rodrigues e vai começar a preparação para o confronto diante do Andirá, partida de volta da semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O jogo será disputado na quinta, 25, às 18 horas, na Arena da Floresta, e os Católicos jogam pelo empate para disputar o título e garantir o acesso.
“Temos a vantagem do empate, mas a nossa meta é a vitória. Precisamos fazer um grande para confirmar o acesso e a vaga na decisão”, declarou Erick Rodrigues.
Sem desfalques
O São Francisco não terá desfalques para o duelo contra o Morcego. Contudo, Erick Rodrigues vai esperar os trabalhos da semana para definir os titulares.
“Vamos avaliar com calma. Precisamos ter um time com intensidade do início ao fim para realizar um grande jogo”, comentou o treinador.
Jotas e Teles são campeões da 1ª Copa Teles de Voleibol
Jotas, no feminino, e Teles, no masculino, conquistaram nesse domingo, 21, o título da 1ª Copa Teles de Voleibol.
Na decisão do feminino, a Jotas derrotou a AABB por 2 sets a 0, com parciais 21×19 e 21×12.
O Teles venceu o Universitário, na final do masculino, por 2 sets a 1, com parciais de 21×15, 14×21, e 21×12.
“Conseguimos promover um fim de semana com muito voleibol e os objetivos foram atingidos. Precisamos realizar mais esse tipo de evento para descobrir também mais atletas para a nossa modalidade”, declarou Alfredo Teles, idealizador da competição.
