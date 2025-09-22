Rio Branco tem pior qualidade do ar do Brasil nesta segunda-feira, aponta plataforma

Índice de poluição na capital acreana está 3,9 vezes acima do limite recomendado pela OMS; cidades vizinhas também registram níveis moderados

A capital do Acre, Rio Branco, registrou nesta segunda-feira (22) a pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras monitoradas, segundo a plataforma internacional IQAir, especializada em medições de partículas finas inaláveis (PM2.5). O índice chegou a 19,3 µg/m³, valor 3,9 vezes superior ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Outros municípios acreanos também apresentaram situação preocupante. Em Senador Guiomard, os sensores marcaram 14,6 µg/m³; em Epitaciolândia, 14,1 µg/m³; em Bujari, 14 µg/m³; em Porto Acre, 12,1 µg/m³; e em Brasiléia, 11,6 µg/m³. Todos estão classificados na faixa de poluição moderada, quando há recomendação de uso de máscaras em atividades externas, utilização de purificadores de ar em ambientes fechados e restrição de exercícios ao ar livre.

Das cidades monitoradas no Acre, apenas Xapuri apresentou boa qualidade do ar, com 8,8 µg/m³, dentro dos padrões estabelecidos pela OMS.

As informações foram consultadas às 6h23 desta segunda-feira (22) e podem variar ao longo do dia. Municípios que não aparecem nos dados não possuem sensores ou não têm informações disponíveis.

Com informações de AC24horas

