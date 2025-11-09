Rio Branco tem 60 ônibus para atender estudantes neste domingo de Enem

Neste domingo, 09, mais de 28 mil candidatos acreanos iniciam a maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será aplicada em todo o país. No estado, 28.962 inscrições foram confirmadas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Desse total, 8.212 participantes são concluintes do ensino médio da rede pública, público que tradicionalmente forma a maioria dos candidatos do Enem no Acre. As provas seguem também no próximo domingo, dia 16 de novembro.

Os portões serão abertos às 10h e fechados às 11h, sem tolerância para atrasos. A prova terá início às 11h30. No primeiro dia de aplicação, o exame será encerrado às 17h, enquanto no segundo dia as provas terminam um pouco mais cedo, às 16h30.

De acordo com o levantamento do Inep, 21.116 inscritos no Acre obtiveram isenção da taxa de inscrição, enquanto 7.846 efetuaram o pagamento. O perfil dos participantes no estado revela que as mulheres representam 59,75% das inscrições, com 17.305 candidatas confirmadas, contra 11.657 homens (40,25%).

A maior parte dos candidatos se autodeclara parda (18.098), seguida por branca (6.346), preta (3.044), amarela (735) e indígena (380). Em relação à faixa etária, o grupo mais numeroso é o de 21 a 30 anos, que reúne 6.441 participantes.

Embora o público jovem ainda predomine, o Enem segue atraindo candidatos de todas as idades: há 3.169 inscritos com até 16 anos e 50 com mais de 60.

Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas, o que representa um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação a 2024.

Além do acesso à educação superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nesta edição o Enem volta a permitir a certificação do ensino médio, opção escolhida por 98.558 participantes.

O Inep recomenda que os candidatos fiquem atentos ao horário local de abertura e fechamento dos portões e evitem imprevistos, já que o Acre possui fuso horário diferente de Brasília, com duas hora a menos.

