Rio Branco tem 60 ônibus para atender estudantes neste domingo de Enem
Neste domingo, 09, primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a frota de ônibus de Rio Branco foi reforçada para garantir o deslocamento dos milhares de estudantes até os locais de prova. Ao todo, 60 coletivos estão circulando, 53 que já operam normalmente aos domingos e outros sete adicionados especialmente para atender a demanda do exame.
De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), dois ônibus extras estão no Terminal Central, um no terminal da Baixada e outro no terminal do Tucumã. Os três veículos restantes foram mantidos na garagem da empresa Ricco Transportes para serem utilizados em caso de aumento no fluxo de passageiros. O transporte público funciona normalmente das 5h às 23h30, sem gratuidade especial para os candidatos, mantendo apenas os benefícios já existentes.
O Acre conta com 28.962 inscritos no Enem 2025, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o segundo menor número do país. O total representa um aumento de 9,8% em relação ao ano passado. Entre os participantes, 9.082 são concluintes do ensino médio da rede pública, e todos confirmaram presença no exame.
No Acre, os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos ao horário local. Os portões serão abertos às 10h e fechados às 11h, sem tolerância para atrasos. A prova terá início às 11h30. No primeiro dia de aplicação, o exame será encerrado às 17h, enquanto no segundo dia as provas terminam um pouco mais cedo, às 16h30.
Mais de 28 mil candidatos do Acre enfrentam o primeiro dia do Enem neste domingo
Neste domingo, 09, mais de 28 mil candidatos acreanos iniciam a maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será aplicada em todo o país. No estado, 28.962 inscrições foram confirmadas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
Desse total, 8.212 participantes são concluintes do ensino médio da rede pública, público que tradicionalmente forma a maioria dos candidatos do Enem no Acre. As provas seguem também no próximo domingo, dia 16 de novembro.
Os portões serão abertos às 10h e fechados às 11h, sem tolerância para atrasos. A prova terá início às 11h30. No primeiro dia de aplicação, o exame será encerrado às 17h, enquanto no segundo dia as provas terminam um pouco mais cedo, às 16h30.
De acordo com o levantamento do Inep, 21.116 inscritos no Acre obtiveram isenção da taxa de inscrição, enquanto 7.846 efetuaram o pagamento. O perfil dos participantes no estado revela que as mulheres representam 59,75% das inscrições, com 17.305 candidatas confirmadas, contra 11.657 homens (40,25%).
A maior parte dos candidatos se autodeclara parda (18.098), seguida por branca (6.346), preta (3.044), amarela (735) e indígena (380). Em relação à faixa etária, o grupo mais numeroso é o de 21 a 30 anos, que reúne 6.441 participantes.
Embora o público jovem ainda predomine, o Enem segue atraindo candidatos de todas as idades: há 3.169 inscritos com até 16 anos e 50 com mais de 60.
Em todo o Brasil, o Enem 2025 conta com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas, o que representa um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação a 2024.
Além do acesso à educação superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nesta edição o Enem volta a permitir a certificação do ensino médio, opção escolhida por 98.558 participantes.
O Inep recomenda que os candidatos fiquem atentos ao horário local de abertura e fechamento dos portões e evitem imprevistos, já que o Acre possui fuso horário diferente de Brasília, com duas hora a menos.
Rio Acre registra 2,07 metros neste domingo, segundo Defesa Civil de Rio Branco
O nível do Rio Acre amanheceu neste domingo, 09, marcando 2,07 metros, conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. A medição foi realizada às 5h16 e indica uma leve redução em relação aos últimos dias.
De acordo com o relatório, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas na capital acreana. O rio permanece muito abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, fixada em 14 metros.
Gladson Cameli deseja boa sorte aos estudantes acreanos que fazem o Enem neste domingo
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), usou as redes sociais na manhã deste domingo, 09, para enviar uma mensagem de incentivo aos estudantes que participam do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.
“Bom dia, meus amigos! Passando com a minha autoridade para desejar um bom domingo e uma boa prova para quem vai fazer o primeiro dia do Enem hoje. Boa sorte! Que Deus abençoe e proteja vocês”, escreveu o governador.
Mais de 28 mil candidatos estão inscritos para realizar o Enem no Acre neste domingo, quando serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.
