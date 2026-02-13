Rio Branco se prepara para o melhor Carnaval de sua história

A cidade de Rio Branco, no Acre, está a poucas horas de vivenciar um dos maiores e mais esperados momentos do ano: o Carnaval de 2026. O Tema da festa é a Copa do Mundo e o Futebol. Bandeiras do Brasil, bolas, guarda-chuvas coloridos, palcos sendo montados e telões estão sendo finalizados em suas montagens. Com o evento se aproximando, a Prefeitura se prepara para oferecer aos cidadãos e turistas uma festa de proporções inéditas, marcada pela organização, segurança e diversão para toda a família.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, com entusiasmo, compartilhou suas expectativas para o carnaval deste ano, observando os últimos preparativos na Praça da Revolução.

“Vai ser o melhor carnaval que o Rio Branco já viu, e estou confiante disso. Está tudo muito bem organizado, graças ao aprendizado que tivemos ao longo do tempo”, afirmou o gestor, destacando o progresso das festividades municipais.

De acordo com o prefeito, a tranquilidade que o município alcançou nas edições anteriores das festas municipais, aliada ao trabalho intenso de planejamento, é um dos pilares dessa edição de 2026.

“A segurança vai estar em todos os lugares, e o mais importante: as famílias estão se sentindo seguras para participar dessa festa”, complementou.

O prefeito enfatizou a importância de um evento inclusivo, que acolhe todos os públicos, desde crianças até pessoas com deficiência e idosos, promovendo um ambiente familiar.

“O carnaval é uma festividade popular que o Brasil inteiro celebra e em Rio Branco não poderia ser diferente. É uma festa para as famílias, e temos certeza de que será o melhor de todos os tempos”, frisou.

Segurança reforçada e tecnologia de ponta

Um dos grandes destaques do Carnaval de 2026 será a segurança. O prefeito anunciou que o evento contará com um robusto sistema de monitoramento por câmeras, reforçando a sensação de tranquilidade entre os foliões.

“Serão 100 câmeras instaladas num raio de mil metros da Praça da Revolução, todas conectadas diretamente à Prefeitura. Isso vai permitir que a segurança possa monitorar cada movimentação, cada entrada e saída. Todos os portões de acesso terão câmeras para filmar e contabilizar o número de pessoas. A tecnologia será uma aliada fundamental para garantir a segurança de todos”, afirmou Bocalom.

Além do monitoramento eletrônico, o evento contará com o apoio da Polícia Militar, que mobilizará cerca de 100 policiais durante os dias de festa, além de segurança privada contratada pela Prefeitura. O sistema de segurança, alinhado com a presença da imprensa, será um dos maiores investimentos para garantir a paz e a tranquilidade da festividade.

O local escolhido para sediar as principais atrações do carnaval é a Praça da Revolução, tradicional espaço público de Rio Branco, que receberá centenas de foliões para marcar a abertura da programação carnavalesca. A praça será o epicentro de uma festa cheia de cores, ritmos e muita alegria.

O prefeito também ressaltou a contribuição da natureza para o sucesso do evento. “O Rio Acre está baixo, o que significa que não há risco de alagamentos ou desalojamento. A cidade está pronta, e as condições climáticas também estão favoráveis. Tenho fé de que será um carnaval sem igual”, evidenciou.

Com todos esses preparativos, a Prefeitura de Rio Branco promete um carnaval inesquecível para os moradores e visitantes. As famílias podem esperar dias de festa, alegria, música e, claro, muito samba no pé. Para o prefeito da capital acreana, o evento de 2026 será lembrado como o melhor carnaval da história de Rio Branco.

O que pode e o que não pode levar para a festa?

Está liberada a entrada com copo Stanley;

Não pode entrar com nenhuma embalagem que contenha bebida;

Não pode geleira;

Não pode cadeiras e bancos.

Programação completa do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria

Shows com bandas locais, as cinco noites

Principais Blocos Confirmados (Concurso Oficial)

Três blocos principais disputarão o concurso com bateria:

1. Unidos do Fuxico

2. Sambase

3. 6 é de + (Seis é Demais)

Destaques e Atrações

Urubu Cheiroso: Apresentação especial confirmada para o domingo (15).

Retorno dos Blocos de Sujo: A tradicional festa de rua retorna na terça-feira de Carnaval (17).

Programação Inclusiva: Carnaval para crianças, idosos e pessoas com deficiência (PCDs) no domingo (15) e na terça-feira (17).

Escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval: Na sexta-feira (13).

◊Escolha da Rainha Trans e Rainha Gay: No sábado (14).

Local

Praça da Revolução, Centro de Rio Branco.

























<p>The post Rio Branco se prepara para o melhor Carnaval de sua história first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Relacionado

Comentários