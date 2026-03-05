Acre
Rio Branco se prepara para avançar nas políticas culturais com planejamento estratégico para 2026
O ano de 2026 promete ser um marco importante para a cultura em Rio Branco, com o lançamento de um conjunto de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento das políticas culturais no município. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), em parceria com a Comissão Intergestores Bipartite da Cultura (CIB-AC), a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Ministério da Cultura (MinC), anunciou um plano que visa consolidar o Sistema Municipal de Cultura, qualificar a gestão cultural e ampliar o acesso da população às políticas públicas culturais.
Este planejamento faz parte do Plano Estratégico 2026 da CIB e do Plano de Ação 2025-2026 do Escritório do MinC no Acre, com foco em governança, formação de gestores culturais e fortalecimento institucional no estado, com um olhar especial para Rio Branco.
Uma das grandes prioridades desse planejamento para 2026 é garantir que o Sistema Municipal de Cultura esteja plenamente instituído e em funcionamento em Rio Branco. Para isso, será realizado um diagnóstico situacional no início de 2026, a fim de avaliar a estrutura da cultura na cidade e identificar eventuais lacunas que precisam ser corrigidas, como a criação de leis municipais, conselhos e fundos de cultura.
Ao longo do ano, a FGB será peça-chave na missão técnica itinerante, que visitará os municípios acreanos, mas com especial atenção para Rio Branco. Além de reuniões com gestores municipais, a fundação estará disponível para apoiar na criação e fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura e no desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura.
Capacitação de Gestores e Fazedores de Cultura
Outra ação central do planejamento é a capacitação dos gestores culturais, conselheiros e produtores culturais. Oficinas presenciais serão realizadas em Rio Branco e nas regiões próximas, com foco na elaboração de projetos culturais, especialmente para a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A FGB desempenhará um papel de liderança no desenvolvimento de cursos e workshops voltados para a formação em execução financeira, prestação de contas e gestão de recursos, visando melhorar a aplicação dos recursos federais no município.
Essas capacitações são fundamentais para garantir a eficiência e a transparência na execução de projetos culturais, ampliando o alcance das políticas públicas em Rio Branco.
A Fundação Garibaldi Brasil e as demais instituições envolvidas no planejamento estratégico para 2026 também têm como objetivo garantir uma boa execução das políticas culturais em Rio Branco por meio da criação de um sistema de governança mais eficaz. A CIB realizará reuniões bimestrais durante o ano, com foco no monitoramento da implementação da PNAB e na avaliação de ações culturais. Para a FGB, a meta é garantir a execução de 90% dos recursos previstos para o setor cultural e reduzir inconsistências nas prestações de contas de projetos realizados no município.
Mapa da Cultura de Rio Branco
Uma das inovações no planejamento estratégico é a criação de um Catálogo Digital das Ações Culturais dos Municípios, que será lançado em 2026. Em Rio Branco, esse catálogo reunirá informações sobre a agenda cultural da cidade, editais abertos, projetos financiados pela PNAB, mapeamento cultural e boas práticas de gestão cultural. Além disso, será uma importante ferramenta de articulação e visibilidade para o Mapa da Cultura do Acre, promovendo maior transparência nas ações culturais do município e permitindo o fortalecimento da rede cultural local.
O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Klowsbey Viegas Pereira, enfatizou a importância do momento para a cultura de Rio Branco. “Estamos construindo um novo tempo para a cultura de Rio Branco. A união entre os órgãos municipais, estaduais e federais fortalece a governança e garante que os recursos cheguem de forma eficiente aos fazedores de cultura. O nosso compromisso para 2026 é consolidar sistemas, qualificar a gestão cultural e transformar a cultura de Rio Branco em uma política pública estruturante e permanente no município”, afirmou Klowsbey.
Projeto “Vereadores da Cultura”
No âmbito do projeto “Vereadores da Cultura”, a FGB se compromete a trabalhar junto às Câmaras Municipais, incluindo a Câmara de Rio Branco, para a institucionalização do Sistema Municipal de Cultura. A meta é garantir que o município tenha um sistema estruturado de cultura, com conselhos e planos de cultura em pleno funcionamento até o final de 2026. A iniciativa visa não apenas a mobilização dos gestores locais, mas também o fortalecimento da economia criativa e o apoio à produção cultural de Rio Branco.
Entre os resultados esperados, destaca-se a criação de um Sistema Municipal de Cultura fortalecido, a consolidação do Mapa da Cultura de Rio Branco, o reconhecimento da Fundação Garibaldi Brasil como a principal representação cultural no município e o fortalecimento da economia criativa local.
Na reunião que deu início a essa série de ações, estiveram presentes representantes das diversas entidades parceiras, incluindo Eudiran Carneiro, presidente da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), Elane Cristine, chefe do Departamento de Políticas Culturais da FEM, Leila Hoffmann, secretária executiva da CIB, Letícia Gadelha, coordenadora de comunicação da CIB, Camila Cabeça, coordenadora do Escritório Estadual do MinC no Acre, e Kamila Costa, servidora do Escritório Estadual do MinC.
Com uma forte articulação interinstitucional e metas claras, 2026 se projeta como um ano decisivo para a cultura de Rio Branco, com o compromisso de fortalecer a identidade cultural do município e promover o desenvolvimento social, econômico e cultural da capital acreana.
Ex-sargento da PM é absolvido pela segunda vez pela morte de adolescente de 13 anos em Rio Branco
Erisson Nery teve tese de legítima defesa acolhida pelo Tribunal do Júri; em 2024, ele havia sido condenado a 8 anos, mas julgamento foi anulado por irregularidades
O ex-sargento da Polícia Militar do Acre (PM-AC) Erisson de Melo Nery foi absolvido, na noite desta quinta-feira (5), pela morte do adolescente Fernando de Jesus, de 13 anos, ocorrida em 2017. O novo julgamento foi realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco e durou cerca de 12 horas.
A absolvição foi confirmada pelo advogado de defesa, Wellington Silva. “Alegamos a tese de legítima defesa. Ficou comprovada a inexistência do crime de fraude processual do júri passado, então o Nery chegou neste júri só pelo homicídio”, resumiu.
A tese da defesa
Segundo o advogado, o Ministério Público Estadual sustentou o pedido de condenação entendendo que o réu não agiu em legítima defesa, mas se excedeu na quantidade de disparos. A acusação destacou que a vítima era um jovem de 13 anos e que a arma que o adolescente portava estava travada no momento do furto.
No entanto, a defesa apresentou um rol de testemunhas qualificado, incluindo o delegado de polícia que esteve no local no dia dos fatos e uma testemunha que viu os indivíduos invadindo a casa e acionou os policiais.
“Os laudos corroboraram também com a tese defensiva. A balística confirmou que a arma que o adolescente portava estava útil para a utilização de disparos, e a perícia de local determinou muitos dos argumentos da defesa. A tese foi acolhida e ele está absolvido”, concluiu Wellington Silva.
Histórico do caso
O julgamento iniciou às 8h e contou com cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público e dez pela defesa. Em 23 de novembro de 2024, Erisson Nery havia sido condenado a oito anos em regime semiaberto pela morte do adolescente, enquanto o outro denunciado, Ítalo de Souza Cordeiro, foi absolvido pelo crime de fraude processual.
No entanto, em maio de 2025, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) anulou o primeiro julgamento após recurso da defesa, que alegou que o promotor do caso fez referências a fatos e provas que não constavam nos autos durante a sessão.
Com a nova absolvição, Erisson Nery, que já respondia ao processo em liberdade, permanece sem condenação pelo caso.
Relembre o caso
Conforme a denúncia, na manhã do dia 24 de novembro de 2017, Nery matou o adolescente com pelo menos seis tiros, no intuito de “fazer justiça pelas próprias mãos”. O caso ocorreu no Conjunto Canaã, bairro Areal, em Rio Branco.
O adolescente teria ido com outros dois homens furtar a casa do então cabo da PM. E, ao perceberem a chegada de uma viatura da polícia, os dois maiores de idade conseguiram pular o muro e fugir, enquanto que Fernando de Jesus foi deixado para trás pelos comparsas e acabou morto pelo policial.
Após o homicídio, ainda segundo a denúncia, Nery e o colega de farda Ítalo Cordeiro alteraram a cena do crime, lavando tanto o corpo da vítima quanto os arredores do local onde estava caído, para poder alegar que agiu em legítima defesa. Os militares teriam ainda colocado a pistola na mão direita do adolescente e fotografado. O ex-sargento foi ouvido em audiência de instrução em agosto de 2022 na 1ª Vara do Tribunal do Júri.
No depoimento, a mãe de Fernando de Jesus afirmou que o filho era usuário de drogas e andava com alguns jovens do bairro. Contudo, não era violento, era pequeno fisicamente e não andava armado. A mulher também reforçou a mudança na cena do crime e que soube da morte do filho por grupos de mensagem.
Governador e vice participaram do encerramento do 2º Encontro de Vereadores do Acre
Para fortalecer a parceria entre as esferas municipais e estadual, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis participaram nesta quinta-feira, 5, do 2º Encontro de Vereadores do Acre, realizado no espaço Afa Jardim, em Rio Branco.
Promovido pela Secretaria de Governo (Segov), o evento reuniu parlamentares acreanos para um ciclo de debates técnicos e estratégicos voltados à gestão pública e comunicação política.
Em sua fala, o chefe do Executivo estadual reforçou a importância da harmonia entre os poderes e o papel fundamental do vereador como o elo mais próximo da população. “O vereador é quem está na ponta, ouvindo os anseios das comunidades. Fortalecer o mandato parlamentar é garantir que as políticas públicas cheguem com mais eficiência ao cidadão”, afirmou Camelí.
Prefeito em exercício recebe visita do diretor nacional do Grupo Norte de Comunicação
O prefeito de Rio Branco em exercício, Alysson Bestene, recebeu, na manhã desta quinta-feira (5), o diretor nacional do Grupo Norte de Comunicação, Elton Bittencourt, e o diretor-executivo, Manoel Júnior, responsável pela unidade no estado do Acre.
A visita de cortesia teve como objetivo o fortalecimento da parceria entre a Prefeitura e o Grupo Norte. Durante a conversa, o diretor nacional mencionou que tem acompanhado a gestão, parabenizou pela seriedade e responsabilidade nos trabalhos executados no município e falou ainda sobre a expansão do Grupo nas regiões brasileiras.
“Esta é mais uma visita institucional para reforçar que sempre estamos de portas abertas para levar Rio Branco para toda a nossa rede. Hoje somos o maior grupo de comunicação do país em termos de presença. Nenhum outro grupo está presente em nove estados como nós. Só de jornalistas, contamos com mais de 100 profissionais que produzem conteúdo diariamente, porque, justamente, esse é o nosso diferencial. Por mais que sejamos uma rede, entendemos que a participação local deve ser forte. E, para produzir conteúdo local, é preciso jornalismo, é preciso viver e, principalmente, ouvir a população local”, afirmou o diretor.
O prefeito em exercício, Alysson Bestene, destacou a importância do Grupo Norte para o Acre e, especialmente, para Rio Branco, ressaltando que a parceria com a gestão municipal tem contribuído para levar informação à população e gerar oportunidades de emprego e renda. Também enfatizou que o crescimento e a expansão do grupo fortalecem o desenvolvimento da capital, reforçando o compromisso de manter e ampliar essa parceria em benefício da cidade e do estado.
“O Grupo Norte é um grupo importantíssimo para o nosso estado e, especialmente, para o nosso município. Diante do que temos construído na gestão do prefeito Tião Bocalom, esse grupo forte tem gerado oportunidades e trazido todas as notícias importantes. A parceria com o município, especialmente no trabalho que estamos realizando, é fundamental. Agradecemos por essa parceria, que tem proporcionado oportunidades para o estado do Acre, em especial para Rio Branco”, comentou Bestene.
