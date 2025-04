Rio Branco registrou mais de 200 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave até o final de março

O acidente ocorreu na quinta-feira da semana passada, na Via Verde, proximidades do Ceasa, quando a Ranger, dirigida por Talisson Duarte, passou para a pista contrária e atropelou as quatro vítimas

O delegado Kalesso Néspolli, titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, designado para instaurar o inquérito que irá apurar as circunstâncias reais do acidente ocorrido no último dia 17 na Via Verde, que ocasionou a morte de duas das vítimas e ferimentos graves em outras duas, disse que os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência erraram em não apresentar o jovem Tálisson Duarte, 28 anos, condutor da Ranger que causou o acidente, ao delegado plantonista da Delegacia de Flagrantes.

De acordo com o entendimento do delegado, o procedimento tomado no dia do acidente, que foi liberar o condutor, não foi acertado, já que a ação normal teria sido de apresentar o infrator na Delegacia de Flagrantes para que então o delegado plantonista decidisse como proceder. “Vamos agora fazer as oitivas de testemunhas e vítimas e buscar saber por quais reais motivos ocorreu essa liberação. Vamos procurar ouvir os policiais federais. Não queremos fazer polêmica entre instituições, mas, ao nosso ver, o preso deveria ter sido apresentado, para que o delegado plantonista decidisse o que fazer”, comentou Kalesso Néspolli.

A autoridade policial foi clara ao afirmar que não estava acusando ninguém e que tudo deverá ser esclarecido. “Não vemos o procedimento como uma situação correta. Vamos ouvir os policiais para saber quais as reais situações em que os fatos ocorreram. As investigações já estão bem adiantadas. Já requisitamos imagens, perícias complementares e outras”, pontuou.

Quanto à apresentação de Talisson Duarte, o delegado disse que, na atual situação, não é necessário. “O momento seria na ocasião do acidente, e como não ocorreu essa apresentação, vou ouvir os policiais, testemunhas e os sobreviventes, e só então ele será chamado para prestar depoimento”, concluiu o delegado.

O acidente ocorreu na quinta-feira da semana passada, na Via Verde, proximidades do Ceasa, quando a Ranger, dirigida por Talisson Duarte, passou para a pista contrária e atropelou as quatro vítimas. Márcio Pinheiro da Silva (43) e Carpegianni Freitas Lopes (48) morreram. Fábio Farias de Lima e Rayane Xavier ficaram feridos com gravidade. Talisson Duarte deverá responder por homicídio culposo e lesão corporal no trânsito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários