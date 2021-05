Rio Branco registra mais de 530 acidentes de trânsito e duas vítimas fatais em 2021, aponta Detran

Os dados não incluem acidentes registrados nas rodovias federais do estado, que são de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC).

Somente em janeiro deste ano, foram 193 acidentes de trânsito na capital. Em fevereiro, foram 171 e março contabilizou 172 casos.

Apesar do número alto, se comparado com o mesmo período do ano passado, os casos de acidente de trânsito nos primeiros três meses em Rio Branco caíram 27,96%. Isso porque de janeiro a março de 2020 foram registrados 744 acidentes.

Com relação às mortes causadas pelos acidentes de trânsito esse ano na capital, o número também foi menor que o registrado no período de janeiro a março do ano passado.

Conforme o levantamento, Rio Branco teve um total de duas vítimas fatais nos três primeiros meses de 2021, sendo uma em janeiro e uma em fevereiro. No mesmo período no ano passado, o número de mortes no trânsito chegou a nove na capital, sendo uma em janeiro, seis em fevereiro e duas em março.

Acidentes em todo estado

Os dados mais recentes levantados pelo Detran-AC em relação a todo o Acre são referentes ao ano passado. De janeiro a dezembro de 2020, foram registrados 3.744 acidentes de trânsito no estado. O número é 20% menor que o registrado em 2019, quando foram contabilizados 4.692 acidentes.

Já com relação ao número de mortes por acidente de trânsito, o ano passado fechou com 3% a mais que no ano de 2019. Segundo os dados do Detran, 62 pessoas morreram no trânsito no Acre entre janeiro e dezembro de 2020, enquanto que 60 morreram no ano anterior.

O mês com maior número de acidentes de trânsito no ano passado foi dezembro, com 425 casos. Em janeiro foram 366, em fevereiro 362 e em novembro foram 348 acidentes. Do total de acidentes, 1.470 não tiveram vítimas fatais e em 59 deles foram registradas mortes. A maioria dos acidentes não teve vítimas.

Maio Amarelo

Criada com o objetivo de chamar as pessoas à reflexão sobre o comportamento no trânsito, a Campanha Maio Amarelo acontece em todo país durante o mês, como uma ferramenta para tentar reduzir estes números.

Este ano, a campanha tem como tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Para divulgar informações sobre a necessidade de ser responsável com a vida de todos os participantes do trânsito, o Detran está com campanhas educativas virtuais nas redes sociais.