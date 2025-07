Rio Branco registra a menor temperatura da Região Norte com 12°C nesta quarta-feira

A participação do Sebrae conta com o apoio da Caixa Econômica Federal e contempla espaços voltados à demonstração e comercialização de produtos regionais

A Expoacre Juruá 2025, a maior feira de negócios, cultura e agropecuária do Vale do Juruá, contará com forte presença do Sebrae, que prepara uma programação voltada à inovação, tecnologia e valorização da produção regional. O evento acontece em Cruzeiro do Sul, reunindo empreendedores, produtores, instituições e visitantes de toda a região.

A participação do Sebrae na Expoacre Juruá reafirma o compromisso da instituição com a transformação do interior do Acre por meio do conhecimento, da inovação e do fortalecimento da economia regional. A feira, que segue até o domingo (6), reúne empreendedores, produtores, empresários e instituições no espaço da Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Cleber Campos, diretor técnico do Sebrae no Acre, ressaltou o compromisso da instituição em apresentar soluções modernas para o desenvolvimento local. “O Sebrae vem com essa proposta de mostrar tecnologia, inovação, agronegócio, panificação e a força da indústria regional. Também apostamos em atrações voltadas ao público jovem, como os óculos de realidade virtual e os games, reforçando a pegada inovadora”, destacou.

A participação do Sebrae conta com o apoio da Caixa Econômica Federal e contempla espaços voltados à demonstração e comercialização de produtos regionais. Um dos destaques é o Mercado de Origens, que valoriza produtos com identidade geográfica da região, como o feijão de Marechal Thaumaturgo, o açaí de Feijó e o abacaxi de Tarauacá.

Entre as novidades deste ano, além da ampliação da feira para seis dias, está o retorno do robô interativo e a expansão da área dedicada aos jogos virtuais. “É um trabalho que começa muito antes do evento, com planejamento e envolvimento de diversas equipes. A Expoacre Juruá é um momento de encontro, negócios e fortalecimento da nossa produção”, explicou Campos.

O Sebrae também apoia as cadeias produtivas locais por meio de projetos contínuos ao longo do ano e aproveita a feira para apresentar os resultados dessas ações. “Queremos que toda a população do Juruá e visitantes de outras regiões conheçam o que produzimos aqui e como isso impacta diretamente na economia local”, concluiu o diretor técnico.

A participação do Sebrae na Expoacre Juruá reafirma o compromisso da instituição com a transformação do interior do Acre por meio do conhecimento, da inovação e do fortalecimento da economia regional.

A expectativa é que a edição 2025 da Expoacre Juruá supere o público e os negócios realizados nos anos anteriores, consolidando o evento como uma das maiores vitrines do empreendedorismo no interior do Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários