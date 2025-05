Rio Branco registra 14,9 °C e tem dia mais frio do ano nesta sexta

Com o compromisso de garantir espaços mais seguros, funcionais e acolhedores para estudantes, professores e toda a comunidade escolar, o governador Gladson Camelí assinou, nesta sexta-feira, 30, a ordem de serviço para a execução de obras de manutenção na Escola Estadual Felicíssimo Negreiros, localizada em Rodrigues Alves, no interior do estado.

A ação promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), contempla investimentos na melhoria da infraestrutura da rede pública de ensino.

A iniciativa prevê a realização de uma série de serviços estruturais essenciais, incluindo a recuperação de coberturas, adequação de cozinhas e depósitos de alimentos, reparos em pisos e paredes, execução de calçamento, manutenção de esquadrias, pintura geral, melhorias nas instalações elétricas e hidrossanitárias, recuperação de cercamentos, implantação de sistema de tratamento de esgoto, além de intervenções que assegurem acessibilidade e pleno funcionamento da unidade escolar. O investimento estimado é de R$ 350 mil.

Durante a solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para a manutenção e recuperação da quadra poliesportiva da Praça Antônio Guilherme, espaço importante para a prática esportiva e a convivência social dos jovens do município.

Para o governador Gladson Camelí, as obras representam investimentos diretos na qualidade do ensino e no bem-estar da população.

“Nosso governo tem como prioridade a educação. Melhorar a estrutura das escolas é garantir que nossos alunos tenham mais dignidade para aprender e que nossos professores tenham melhores condições de trabalho. Além disso, revitalizar espaços esportivos é investir na saúde e no futuro dos nossos jovens”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

O secretário de Educação destacou a importância das reformas para a rede de ensino.

“Essa é uma ação estratégica que integra nosso plano de reestruturação das escolas estaduais. Uma boa infraestrutura influencia diretamente no desempenho dos alunos e no engajamento de toda a comunidade escolar”, frisou o secretário Aberson Carvalho.

O prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, também comemorou a iniciativa e agradeceu a parceria com o governo do Estado.

“É uma conquista para o nosso município. Essa atenção à educação e ao esporte demonstra o respeito que o governo tem com o interior. Estamos muito felizes com essas melhorias, que vão beneficiar diretamente nossas crianças e jovens”, disse o prefeito.

As obras já iniciaram, e a expectativa é de que, ao final, a Escola Felicíssimo Negreiros e a quadra poliesportiva estejam totalmente revitalizadas, contribuindo para o desenvolvimento educacional e social da região.

Além das ações na área da educação e do esporte, o governo, por intermédio do Deracre, também firmou um Termo de Cooperação com a Prefeitura de Rodrigues Alves para a realização de serviços de tapa-buraco em vias urbanas do município. O objetivo é melhorar a trafegabilidade e a infraestrutura urbana local.

