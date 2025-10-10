fbpx
Brasil

Rio Branco receberá R$ 94 milhões do FPM nesta sexta-feira, maior repasse entre municípios acreanos

Publicado

28 minutos atrás

em

Capital é a maior beneficiária no estado no primeiro decêndio de outubro; Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar com R$ 1,2 milhão

Municípios acreanos recebem parcela do FPM com crescimento acumulado em 2025. Foto: captada 

O município de Rio Branco será o maior beneficiado no Acre com o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao primeiro decêndio de outubro, que será creditado nesta sexta-feira (10). A capital acreana receberá pouco mais de R$ 94 milhões líquidos, consolidando-se como a cidade com o maior aporte de recursos federais no estado.

Em valores brutos, o repasse nacional totaliza R$ 6 bilhões, sendo R$ 4,8 bilhões líquidos após deduções do Fundeb e outros encargos. Além do recurso principal, as prefeituras recebem valores referentes ao Fundeb e ao adicional de 1% do Fundo de Exportação (PSEP). No caso de Rio Branco, esses repasses extras ultrapassam R$ 25 milhões quando somados.

Outros municípios acreanos receberão valores significativamente menores: Cruzeiro do Sul (R$ 1.247.152,68), Tarauacá (R$ 631.435,12), enquanto Assis Brasil, Jordão e Santa Rosa do Purus receberão R$ 249.430,54 cada. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o FPM acumula alta nominal de 13,8% em 2025 na comparação com igual período de 2024.

Repasses no Acre
  • Rio Branco: R$ 94 milhões (incluindo recursos do Fundeb e PSEP)
  • Cruzeiro do Sul: R$ 1.247.152,68
  • Tarauacá: R$ 631.435,12
  • Assis Brasil, Jordão e Santa Rosa do Purus: R$ 249.430,54 (cada)
Contexto nacional

  • Valor bruto do FPM: R$ 6 bilhões (antes das deduções)

  • Crescimento nominal de 13,8% em 2025 versus 2024

  • Alta de 29,76% comparado a 2023

Composição dos recursos
  • FPM principal: Repasse constitucional
  • Fundeb: Recursos para educação
  • PSEP: Adicional de 1% do Fundo de Exportação

Os repasses reforçam a dependência dos municípios acreanos de transferências federais, com distribuição altamente concentrada na capital. O crescimento acumulado do FPM em 2025 ameniza pressões orçamentárias nas prefeituras, especialmente nos menores municípios.

Brasil

Caixa volta a financiar até 80% do valor de imóveis após mudanças no FGTS e poupança

Publicado

4 minutos atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

(Divulgação)

A Caixa Econômica Federal voltou a financiar até 80% do valor de imóveis no Sistema de Amortização Constante (SAC), retomando o limite anterior à restrição imposta em novembro de 2024, quando a cota máxima havia sido reduzida para 70% devido ao esgotamento da capacidade de crédito do banco.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) pelo presidente da instituição, Carlos Vieira, durante o lançamento do novo modelo de crédito imobiliário do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), em São Paulo. O programa prevê a liberação total dos depósitos compulsórios da poupança para ampliar o acesso da classe média à casa própria.

Segundo Vieira, a retomada da cota de 80% foi viabilizada por mudanças nas regras de utilização dos recursos do FGTS e da poupança. Ele destacou que a nova estrutura de crédito tem potencial para destravar o financiamento habitacional e estimular o setor da construção civil.

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o novo modelo permitirá a contratação de 80 mil unidades adicionais até o fim de 2026. O programa deve injetar, de forma imediata, pelo menos R$ 20 bilhões em novos financiamentos imobiliários.

O pacote também inclui o reajuste do teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que permite o uso do FGTS na compra do imóvel. O valor máximo, congelado desde 2018 em R$ 1,5 milhão, passa agora para R$ 2,25 milhões.

De acordo com Vieira, a elevação do teto, aprovada com apoio do Ministério da Fazenda, da Câmara dos Deputados e do Banco Central, somada à flexibilização dos recursos da poupança, deve reforçar a confiança do setor e impulsionar o crédito imobiliário.

A Caixa, responsável por cerca de 70% dos financiamentos habitacionais do país, será a principal instituição a operar o novo modelo, que ficará em fase de teste até o fim de 2026. O funcionamento pleno está previsto para 2027, caso o formato se mostre eficaz para ampliar a oferta de crédito e reduzir custos.

 

(com Estadão Conteúdo)

 

Brasil

Enem 2025: MEC lança aplicativo com simulados e correção automática de redações

Publicado

17 minutos atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

MEC lança app do Enem com simulados — Foto: Divulgação

A partir desta sexta-feira (10), candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 poderão estudar pelo aplicativo “MEC Enem – o Simuladão do Enem”. O app disponibiliza simulados de questões por área do conhecimento, correção automática de redação, materiais de apoio (vídeos e apostilas) e um assistente virtual.

Também permite o envio de mensagens diretas aos usuários, servindo como canal de comunicação entre o MEC e os estudantes.

📱Como acessar? O MEC Enem está disponível gratuitamente na Apple Store, no Google Play e também pode ser acessado via navegador, no endereço app.mecenem.mec.gov.br.

A ferramenta é aberta a todos que desejam testar seus conhecimentos e melhorar o desempenho no exame — especialmente egressos do ensino médio, alunos de cursinhos populares e beneficiários do programa Pé-de-Meia.

📱O que o app oferece? Após realizar o login com a conta gov.br, o participante tem acesso a:

  • 🧭trilhas de estudo divididas por área e nível de dificuldade;
  • 📝simulados completos com questões de edições anteriores do Enem;
  • 💬assistente virtual com inteligência artificial, que ajuda a montar cronogramas personalizados e esclarecer dúvidas com base em conteúdos exclusivos;
  • ✍️correção automatizada de redação, com transcrição e análise do texto em alta velocidade e precisão.

O aplicativo também inclui cronômetro nas seções de questões e redação, simulando o tempo real da prova. As pontuações e conquistas ficam registradas em um perfil individual, com opção de compartilhar os resultados nas redes sociais.

📱Como treinar a escrita? Na área de Redação, o estudante acessa temas baseados em provas anteriores, escreve o texto à mão e tira uma foto. O sistema faz a transcrição automática, permite ajustes e, em seguida, faz a correção com inteligência artificial, que apresenta sugestões e pontuação estimada em até 60 segundos.

Brasil

Michelle Bolsonaro nega especulações de que esteja pronta para concorrer em 2026

Publicado

24 minutos atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Jair Bolsonaro e a sua esposa, Michelle Bolsonaro (Foto: Estevam Costa/PR)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro nega que já esteja pronta ou decidida a disputar a Presidência da República em 2026, caso seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, não possa concorrer.

“Posso vir a concorrer a algum cargo disponível ou até mesmo a nenhum deles. Por enquanto, não há pretensão de candidatura como alguns têm alardeado”, disse ela à Reuters por escrito, em uma rara entrevista.

A esposa de Bolsonaro contou que a rotina da família foi profundamente alterada desde a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), há dois meses. As restrições deixaram Bolsonaro como se o tivessem “retirado da tomada” e abalaram sua saúde, demandando mais cuidados, disse.

“Em conjunto, essas medidas reduziram sua imunidade e agravaram seu estado de saúde, exigindo mais dedicação da minha parte ao seu processo de recuperação”, disse a ex-primeira-dama, acrescentando temer que uma eventual prisão em regime fechado possa piorar o quadro de saúde de Bolsonaro.

Assim como muitos aliados do ex-presidente, Michelle apoia a anistia a seu marido e a outros condenados por planejar um golpe, embora essa pressão tenha perdido força no Congresso, à medida que pesquisas e protestos mostraram que muitos brasileiros não aprovam este perdão.

A ex-primeira-dama, de 43 anos, que defende valores religiosos e conservadores, frequentemente aparece nas pesquisas de intenções de voto como a integrante mais popular da família Bolsonaro afora o próprio ex-presidente, à frente dos enteados, que são parlamentares.

Michelle, que é presidente do movimento feminino do PL — partido de Bolsonaro –, afirmou que qualquer decisão sobre concorrer a um cargo público exigiria primeiro “o bem-estar e a integridade” de sua família, “acordo mútuo” com seu marido e “acima de tudo, a manifestação da vontade de Deus em minha vida”.

A ex-primeira-dama criticou aqueles que já buscam a escolha de um nome para suceder Bolsonaro na corrida presidencial de 2026. Da mesma forma, ela afastou especulações sobre conversas para se tornar vice em uma eventual chapa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele lance sua candidatura.

“Jamais discuti assuntos eleitorais com o governador Tarcísio. O maior nome da direita brasileira é meu marido, Jair Bolsonaro”, disse ela.

Além de condenado a mais de 27 anos de prisão pelo STF por tentativa de golpe, Bolsonaro está inelegível até 2030 por duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Michelle também defendeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e rechaçou rumores de que a atuação dele nos Estados Unidos possa ter tido um impacto negativo para o pai.

O deputado mudou-se para os EUA no início deste ano, visando obter apoio do presidente Donald Trump contra a condenação de seu pai.

A estratégia desencadeou tarifas sobre produtos brasileiros e restrições a autoridades, uma reação que o governo brasileiro agora tenta reverter por meio da aproximação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump.

Michelle também disse que a presença de seus enteados — exceto Eduardo, que está legalmente impedido de contatar seu pai devido às suas ações nos EUA — tem sido crucial durante o período de prisão domiciliar de Bolsonaro.

Seu relato sobre a vida sob vigilância também ecoou o que o ex-presidente chamou de “humilhação” ao ser forçado a usar uma tornozeleira eletrônica, em uma entrevista à Reuters no início deste ano.

“Não se pode dizer que está tudo bem quando, por exemplo, o carro que leva minha filha para a escola é revistado sempre que ela sai ou chega em casa”, disse Michelle. “Tenho me empenhado para que ela não sofra ainda mais em meio a tantas humilhações”.

 

