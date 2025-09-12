Cotidiano
Rio Branco recebe 9ª edição do BRTL Fight Combat em setembro
Evento de artes marciais acontece no dia 27, na Maison Borges, com lutas profissionais e disputa entre influenciadores digitais
A capital acreana sediará, no próximo dia 27 de setembro, a 9ª edição do BRTL Fight Combat. O evento de artes marciais está marcado para as 19h30, na Maison Borges, em Rio Branco, e promete atrair grande público com combates de alto nível.
A luta principal será entre Thomás Bryan e Índio Branco. O card também terá um duelo inusitado entre os influenciadores digitais Daniel Cruz e Jonas Machado, que vão medir forças dentro do cage.
O torneio é promovido pela organização BRTL Fight Combat e conta com patrocínio das empresas Sem Fronteiras, Coimbra Company, Be Strong Fitness, Basile Publicidade, Roda Viva Transportes e Habita Mais.
A iniciativa tem ainda apoio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e do Governo do Acre, reforçando a valorização e a difusão do esporte na região.
Cruzeiro do Sul recebe amistoso histórico entre seleção municipal e equipe indígena Yawanawá
Partida será neste sábado (13), no Estádio O Cruzeirão, com programação a partir das 18h30
O Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, será palco de um evento inédito neste sábado (13). A seleção de futebol do município enfrentará, em amistoso preparatório para o Copão do Vale do Juruá, a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá. O confronto principal está marcado para às 20h.
A programação começa às 18h30, com uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto e Flamengo.
O evento é promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Esportes. De acordo com o coordenador da pasta, Gilvan Ferreira, será a primeira vez que uma seleção indígena jogará em um estádio no município.
“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul e a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui. Um grande público é esperado”, afirmou Ferreira.
São Francisco derrota o Independência e assume vice-liderança do Estadual
O São Francisco derrotou o Independência por 2 a 0 nesta quinta, 11, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 13 pontos. Os Católicos conquistaram um resultado importante na luta por uma vaga nas quartas de final.
Rio Branco x Galvez
Rio Branco e Galvez fecham nesta sexta, 12, a partir das 15 horas, no Florestinha, a 6ª rodada da primeira fase do Estadual Sub-17. As duas equipes estão dentro da zona de classificação e devem fazer um jogo cheio de rivalidade.
Atlético goleia o Plácido de Castro e semifinais do Estadual estão definidas
O Atlético goleou o Plácido de Castro por 7 a 0 nesta quinta, 11, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Thalis (2), Pedro Careca, Fernandinho, Coitinho, Andresso (contra) e Nael (contra) marcaram os gols do Galo.
Semifinais definidas
São Francisco x Andirá e Atlético x Santa Cruz são as semifinais do Estadual da 2ª Divisão. Os jogos de ida e volta serão disputados nos dias 18, 20, 25 e 27 deste mês na Arena da Floresta e os finalistas do Estadual estarão classificados para a 1ª Divisão em 2026.
Santa Cruz x Náuas
A primeira fase do Estadual termina no sábado, 13, com o confronto entre Santa Cruz e Náuas, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.
Prazo de inscrições
O diretor da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues, confirmou para quarta, 17, o fechamento das inscrições para o Estadual da 2ª Divisão.
