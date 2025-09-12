Rio Branco recebe 9ª edição do BRTL Fight Combat em setembro

Evento de artes marciais acontece no dia 27, na Maison Borges, com lutas profissionais e disputa entre influenciadores digitais

A capital acreana sediará, no próximo dia 27 de setembro, a 9ª edição do BRTL Fight Combat. O evento de artes marciais está marcado para as 19h30, na Maison Borges, em Rio Branco, e promete atrair grande público com combates de alto nível.

A luta principal será entre Thomás Bryan e Índio Branco. O card também terá um duelo inusitado entre os influenciadores digitais Daniel Cruz e Jonas Machado, que vão medir forças dentro do cage.

O torneio é promovido pela organização BRTL Fight Combat e conta com patrocínio das empresas Sem Fronteiras, Coimbra Company, Be Strong Fitness, Basile Publicidade, Roda Viva Transportes e Habita Mais.

A iniciativa tem ainda apoio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e do Governo do Acre, reforçando a valorização e a difusão do esporte na região.

