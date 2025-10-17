Acre
Rio Branco proíbe nomeação de condenados por racismo, tráfico e violência
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 17, a Lei Municipal nº 2.598, que amplia as restrições para a nomeação de pessoas a cargos públicos administrativos e políticos no município. A nova legislação, assinada pelo prefeito Tião Bocalom (PL), altera a Lei nº 2.560 e reforça os critérios de moralidade e integridade exigidos para o exercício de funções públicas.
De acordo com a nova redação, fica vedada a nomeação de pessoas condenadas por crimes de racismo, tráfico de drogas e por crimes cometidos contra crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal Brasileiro.
Entre os crimes que impedem a nomeação estão: Violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha; Crimes contra a dignidade sexual, como estupro e assédio; Racismo, previsto na Lei nº 7.716/1989; Tráfico de drogas, conforme a Lei nº 11.343/2006 e exploração sexual infantil, abandono de incapaz, maus-tratos e exposição de recém-nascidos, quando as vítimas forem crianças ou adolescentes.
A lei se aplica a todos os cargos da administração direta e indireta, incluindo autarquias e fundações públicas do município.
Diferença salarial entre professores efetivos e temporários no Acre é de 14,6%, mostra estudo
Um levantamento do movimento Todos Pela Educação e do Movimento Profissão Docente (MPD), divulgado pelo perfil Brasil em Mapas nesta quinta-feira, 16, revela que o Acre é um dos estados com menor disparidade salarial entre professores efetivos e temporários no país. Segundo os dados, a diferença é de 14,6%, o que coloca o estado em posição relativamente equilibrada no cenário nacional.
De acordo com o estudo, professores temporários acreanos recebem, em média, 14,6% a menos do que os docentes efetivos que exercem a mesma função e cumprem a mesma carga horária. Apesar da diferença, o Acre apresenta um desempenho melhor que a média nacional e está distante das situações mais críticas observadas em outras regiões do país.
O levantamento mostra que Pernambuco lidera o ranking de desigualdade, com temporários ganhando até 58,4% menos do que efetivos. Também figuram entre os estados com maiores discrepâncias Mato Grosso do Sul (51,1%) e Maranhão (43,4%).
Por outro lado, 11 unidades federativas, incluindo Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo, alcançaram equiparação salarial total (0%), indicando políticas estaduais mais igualitárias na valorização docente.
Nível do Rio Acre mantém estabilidade em Rio Branco, informa Defesa Civil
O nível do Rio Acre manteve estabilidade nesta sexta-feira, 17, registrando 2,39 metros às 5h16, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. O volume de chuva nas últimas 24 horas foi de apenas 0,20 milímetro.
A cota de alerta permanece em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros, índices ainda distantes da realidade atual.
Nova regra proíbe concursos exclusivos para cadastro de reserva em Rio Branco
O prefeito Tião Bocalom (PL) sancionou nesta sexta-feira, 17, a Lei Municipal nº 2.600, que altera a Lei nº 1.812, para estabelecer novas regras sobre a formação de cadastro de reserva em concursos públicos realizados pelo município de Rio Branco.
Com a mudança, passa a ser proibida a realização de concursos destinados exclusivamente à formação de cadastro de reserva, prática que vinha sendo adotada por diversos órgãos públicos para suprir futuras vagas sem previsão imediata de nomeação.
A nova lei também define um limite para o número de candidatos aprovados além das vagas ofertadas. De acordo com o texto, o cadastro de reserva não poderá exceder o dobro do número de vagas disponíveis para cada cargo efetivo.
A medida busca garantir mais transparência e segurança jurídica nos processos seletivos da administração municipal, evitando que candidatos participem de certames sem perspectiva real de convocação.
