Rio Branco planeja antecipar medidas para enfrentar estiagem

A situação da BR-364, principal via de ligação entre Rio Branco e os municípios do interior do Acre, tem impactado diretamente os serviços de transporte intermunicipal no estado. A empresa Transacreana, responsável exclusiva pelo transporte rodoviário entre as cidades, relata aumento nos custos de manutenção e no tempo de viagem devido às más condições da estrada.

Em entrevista, o supervisor de tráfego da Transacreana, Pedro Saldanha, explicou que a situação atual da BR é “crítica”. Segundo ele, o aumento expressivo no custo de manutenção, de combustível e o desgaste nos veículos têm afetado a operação. “Atualmente nós trocamos a nossa frota para colocar mais veículos mais rígidos, com a suspensão rígida, que é a suspensão de mola, para

poder aguentar esse período do inverno”, relatou.

Até o final de 2024, a empresa utilizava veículos mais confortáveis, com suspensão a ar, como os ônibus semileito, mais apreciados pelos passageiros. No entanto, a precariedade da rodovia inviabilizou esse tipo de frota. “Não deu mais conta”, reconheceu Pedro, ao mostrar um veículo que havia chegado naquela manhã de Cruzeiro do Sul para manutenção, já apresentando problemas como molas e amortecedores quebrados.

De acordo com o supervisor, a manutenção dos ônibus se tornou uma rotina diária. “Chega sempre com amortecedor quebrado, com mola quebrada. Muito buraco, para-choque quebrado. Estamos aí fazendo o possível para atender a população, mas é o que nós temos”, disse. A empresa também mantém veículos de plantão em Feijó, para suprir eventuais emergências no meio das viagens, uma vez que o deslocamento a partir de Rio Branco é demorado, justamente por conta das condições ruins da estrada. “O deslocamento de um veículo daqui de Rio Branco é demorado para chegar. Um veículo quebra lá em Feijó, aí o deslocamento dele é demorado, daqui que ele chegue, enfrenta toda aquela buraqueira até chegar.” Os impactos não param na manutenção. O tempo de viagem praticamente dobrou em relação a anos anteriores. “Em 2016 a gente fazia em 9 horas, e hoje atualmente nossos veículos estão gastando em média 18 horas de viagem”, afirmou Pedro. Um exemplo citado foi um ônibus que partiu de Cruzeiro do Sul às 19h de um dia e só chegou na garagem da empresa, em Rio Branco, por volta das 13h do dia seguinte. Com o aumento dos custos e o agravamento da situação das estradas, os reajustes no preço das passagens se tornaram inevitáveis. “Esse preço da passagem já estava previsto, porque há vários anos não teve esse reajuste”, justificou o supervisor, acrescentando que a empresa busca manter o atendimento mesmo diante das dificuldades. “A gente tem que atender todo mundo. Inclusive vem agora os festivais, vem a Expoacre, e a gente tem que manter os carros em dia.” Sobre a BR-317, que também é utilizada pela Transacreana para atender municípios como Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Capixaba e Senador Guiomard, a situação é considerada um pouco melhor. “A gente está com uns veículos que rodavam para Cruzeiro do Sul, os standards, os double deck, chamados, eles estão fazendo aquela rota. São os veículos mais confortáveis, tem como dar mais conforto para o passageiro, por causa da estrada”, explicou Pedro. No entanto, frisou que esses ônibus não suportam a precariedade da BR-364: “Eles são suspensão, são uma bexiga, eles não suportam aquele trajeto de buraco, não”, explicou.

Comentários