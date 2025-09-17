Acre
Rio Branco, Plácido de Castro e Epitaciolândia receberá R$ 2,6 milhões do governo federal para reconstrução por desastres naturais
O repasse de R$ 2.660.428,00 para três cidades acreanas atingidas por desastres naturais. Os recursos foram publicados no Diário Oficial da União e terão uso emergencial
Três municípios do Acre foram contemplados com R$ 2.660.428,00 em recursos federais para enfrentar os danos causados por desastres naturais. A autorização foi publicada nesta quarta-feira (17) pela Defesa Civil Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
Rio Branco receberá o maior repasse, os valores foram definidos com base na gravidade dos desastres, no número de famílias atingidas e nas necessidades específicas de cada município.
Os valores – publicados em portarias no Diário Oficial da União – foram calculados conforme a gravidade dos danos sofridos em cada município, o número de famílias afetadas e as necessidades específicas apresentadas nos planos de trabalho das prefeituras.
Distribuição por município
Rio Branco: R$ 1.197.000,00 (maior repasse)
Plácido de Castro: R$ 805.312,80
Epitaciolândia: R$ 658.115,20
Critérios de destinação
Os valores foram definidos com base em:
Gravidade dos desastres registrados
Número de famílias atingidas
Necessidades específicas apresentadas nos planos de trabalho
Abrangência nacional
Além do Acre, municípios de Minas Gerais e Pará também foram contemplados, totalizando R$ 3,7 milhões em investimentos federais. Os recursos devem ser aplicados em:
Ações de resposta imediata
Recuperação de áreas afetadas
O MIDR destacou que municípios em situação de emergência ou calamidade podem solicitar auxílio por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A Defesa Civil Nacional oferece capacitação gratuita para gestores municipais no gerenciamento de crises.
O repasse reflete a prioridade do governo federal em mitigar os impactos de desastres naturais na região norte, historicamente vulnerável a eventos climáticos extremos. Os recursos visam acelerar a reconstrução de infraestruturas danificadas e garantir apoio às famílias afetadas.
Acre receberá parte de R$ 79 milhões do programa federal para restaurar áreas degradadas na Amazônia
Recursos do Fundo Amazônia serão destinados à recuperação de vegetação nativa no Arco do Desmatamento; estado divide R$ 26,9 milhões com Amazonas e Rondônia
O Acre está entre os estados beneficiados pelos novos editais do programa Restaura Amazônia, que destinará R$ 26,9 milhões para projetos de restauração florestal no estado, Amazonas e Rondônia. O anúncio foi feito pelo governo federal nesta semana, com investimento total de R$ 79 milhões em toda a Amazônia Legal.
Os recursos, provenientes do Fundo Amazônia, têm como objetivo recuperar áreas degradadas no Arco do Desmatamento, região que concentra as maiores taxas de desmatamento da floresta. A iniciativa pretende restaurar até 2,2 mil hectares de vegetação nativa – equivalente a aproximadamente 3 mil campos de futebol – e gerar 880 empregos diretos e indiretos.
As propostas podem ser enviadas até 10 de novembro de 2025, e os projetos selecionados terão até 48 meses para execução. O programa também prevê remuneração para entidades parceiras na gestão, como Ibam, FBDS e CI Brasil.
A estratégia inclui atuação em Unidades de Conservação, terras indígenas, quilombolas, APPs e reservas legais, alinhando conservação ambiental com geração de renda e inclusão social.
Metas e impactos esperados
Recuperação de 2,2 mil hectares de vegetação nativa (equivalente a 3 mil campos de futebol)
Geração de 880 empregos diretos e indiretos
Prazo para envio de propostas: até 10 de novembro de 2025
Execução dos projetos: até 48 meses
Abrangência e critérios
O programa atuará em:
Unidades de Conservação
Terras indígenas e quilombolas
APPs e reservas legais em assentamentos e pequenas propriedades
Os recursos incluem remuneração para entidades parceiras na gestão, como Ibam, FBDS e CI Brasil.
O Restaura Amazônia é a principal ação do Arco da Restauração, lançado em 2024, que pretende recuperar 6 milhões de hectares até 2030. A estratégia inclui atuação em Unidades de Conservação, terras indígenas, quilombolas, APPs e reservas legais, alinhando conservação ambiental com geração de renda e inclusão social.
A iniciativa alia conservação, geração de renda e inclusão social, além de estar alinhada ao Planaveg e à meta brasileira de restaurar 12 milhões de hectares de áreas degradadas.
Assis Brasil lança 1ª Expo Fronteira com rodeio profissional, premiação de R$ 30 mil e show de Gabi Martins
Evento na tríplice fronteira, marcado para outubro, terá shows nacionais e apoio de grandes marcas; prefeitura projeta impacto econômico e turístico
A cidade de Assis Brasil, na tríplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia), realizará sua primeira Expo Fronteiraentre os dias 3 e 5 de outubro, com um rodeio profissional que distribuirá R$ 30 mil em prêmios. O anúncio foi feito pelo prefeito Jerry Correia nesta quarta-feira (17), destacando o evento como um marco para o desenvolvimento econômico e cultural do município.
O rodeio, um dos principais atrativos da programação, contará com competidores de renome nacional e tem o patrocínio oficial da Honda. “Queremos oferecer uma competição à altura dos melhores do país”, afirmou o prefeito, ressaltando a parceria com a iniciativa privada como fundamental para viabilizar o evento.
Além das provas de montaria, a feira terá shows nacionais, exposições de produtos locais, gastronomia e oportunidades para empreendedores da região. A expectativa é atrair milhares de visitantes, consolidando a Expo Fronteira como um impulsionador do turismo e da economia local.
Cantora Gabi Martins é confirmada como atração de encerramento da 1ª Expo Fronteira
A primeira edição terá como encerramento um show da cantora Gabi Martins, confirmado pela organização nesta quarta-feira (17). A apresentação acontecerá no domingo, 5 de outubro, consolidando o evento como o maior do município na tríplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia).
O prefeito Jerry Correia destacou que a escolha de uma artista de renome nacional reflete o compromisso da gestão em oferecer entretenimento de qualidade e aquecer a economia local.
“Estamos fortalecendo o turismo e o comércio com uma programação diversificada”, afirmou.
Além do show, a Expo Fronteira – que ocorre de 3 a 5 de outubro – contará com rodeio profissional, exposições agropecuárias, gastronomia e atrações culturais. A expectativa é receber milhares de visitantes, posicionando Assis Brasil como destino de grandes eventos na região.
Procuradoria aponta óbices jurídicos em PL que amplia subsídio à Ricco
A Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Rio Branco emitiu o Parecer nº 321/2025 sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 22/2025, que propõe alteração da Lei Complementar nº 164, de 1º de julho de 2022, para majoração do subsídio tarifário temporário ao transporte coletivo urbano.
O projeto encaminhado pela Prefeitura prevê o aumento do subsídio de R$ 2,63 para R$ 3,63 por passageiro transportado, com o objetivo de manter a tarifa pública em R$ 3,50 no Sistema Integrado de Transporte Urbano de Rio Branco (SITURB). A proposta também determina que seus efeitos financeiros sejam retroativos a 16 de junho de 2025.
Segundo a análise, a medida visa adequar a remuneração tarifária aos custos do serviço, mas apresenta fragilidades jurídicas, técnicas e orçamentárias que precisam ser sanadas antes da votação.
Principais pontos do parecer
Vigência do subsídio: a Procuradoria destacou a ausência de documentos que comprovem a legalidade da prorrogação do subsídio instituído em 2022, que deveria ter vigorado até novembro daquele ano.
Contrato e estudos técnicos: o parecer cobra a apresentação do contrato de concessão vigente, aditivos e planilhas detalhadas que justifiquem o reajuste do subsídio.
Conselho de Transportes: não houve manifestação formal do Conselho Municipal de Transportes Públicos (CMTP), considerada essencial para embasar tecnicamente a proposta.
Retroatividade: a previsão de efeitos financeiros retroativos foi considerada medida excepcional sem fundamentação robusta, podendo ferir princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Impacto financeiro: a estimativa aponta acréscimo de R$ 7,48 milhões no orçamento de 2025 (junho a dezembro) e R$ 12,42 milhões em 2026 e 2027, sem a devida compensação de receita exigida pela LRF.
Técnica legislativa: a Procuradoria sugere ajustes de redação, como a retirada da expressão genérica “e dá outras providências” da ementa.
Audiência pública: recomendou a realização de audiência pública com participação do Ministério Público, RBTrans, Conselho de Transportes, associações de moradores, sindicatos e entidades estudantis, visando ampliar a legitimidade do processo legislativo.
O parecer conclui que existem óbices jurídicos para a aprovação do PLC nº 22/2025, e que sua tramitação só poderá avançar mediante:
Regularização documental da prorrogação do subsídio;
Apresentação de contrato, aditivos e planilhas detalhadas;
Manifestação do Conselho Municipal de Transportes;
Justificativa fundamentada para retroatividade;
Cumprimento integral das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Ajustes de redação na ementa;
Realização de audiência pública.
O documento foi assinado em 11 de setembro de 2025 pelos procuradores legislativos Evelyn A. Ferreira e Renan Braga e Braga.
