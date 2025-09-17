Rio Branco, Plácido de Castro e Epitaciolândia receberá R$ 2,6 milhões do governo federal para reconstrução por desastres naturais

O repasse de R$ 2.660.428,00 para três cidades acreanas atingidas por desastres naturais. Os recursos foram publicados no Diário Oficial da União e terão uso emergencial

Três municípios do Acre foram contemplados com R$ 2.660.428,00 em recursos federais para enfrentar os danos causados por desastres naturais. A autorização foi publicada nesta quarta-feira (17) pela Defesa Civil Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Rio Branco receberá o maior repasse, os valores foram definidos com base na gravidade dos desastres, no número de famílias atingidas e nas necessidades específicas de cada município.

Os valores – publicados em portarias no Diário Oficial da União – foram calculados conforme a gravidade dos danos sofridos em cada município, o número de famílias afetadas e as necessidades específicas apresentadas nos planos de trabalho das prefeituras.

Distribuição por município

Rio Branco: R$ 1.197.000,00 (maior repasse)

Plácido de Castro: R$ 805.312,80

Epitaciolândia: R$ 658.115,20

Critérios de destinação

Os valores foram definidos com base em:

Gravidade dos desastres registrados

Número de famílias atingidas

Necessidades específicas apresentadas nos planos de trabalho

Abrangência nacional

Além do Acre, municípios de Minas Gerais e Pará também foram contemplados, totalizando R$ 3,7 milhões em investimentos federais. Os recursos devem ser aplicados em:

Ações de resposta imediata

Recuperação de áreas afetadas

O MIDR destacou que municípios em situação de emergência ou calamidade podem solicitar auxílio por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A Defesa Civil Nacional oferece capacitação gratuita para gestores municipais no gerenciamento de crises.

O repasse reflete a prioridade do governo federal em mitigar os impactos de desastres naturais na região norte, historicamente vulnerável a eventos climáticos extremos. Os recursos visam acelerar a reconstrução de infraestruturas danificadas e garantir apoio às famílias afetadas.

