Rio Branco perde em Boa Vista e classificação fica ainda mais distante

O Humaitá foi derrotado pelo Trem, do Amapá, por 3 a 0 neste sábado, 29, e “somou” a 11ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Aleilson, Dudu e Eduardo marcaram os gols da Locomotiva em terras acreanas.

Pior campanha no Brasil

O Humaitá tem a pior campanha entre as equipes de todas as séries do futebol brasileiro. A diretoria do Tourão diminuiu os investimentos após garantir calendário para a temporada de 2025.

No G4

Com a vitória diante do Humaitá, o Trem entrou no G4 do grupo A1 do Brasileiro com 18 pontos. Os pontos somados contra os times acreano podem ser decisivos para a luta pela classificação.

Próxima partida

A próxima partida do Humaitá na Série D será contra o Rio Branco no sábado, 6, às 19 horas, no Florestão. As duas equipes farão um confronto somente para cumprir tabela no torneio nacional.

