Rio Branco ocupa 16ª posição entre as capitais em ranking de acesso à educação

O Humaitá venceu o Santa Cruz por 2 a 1, de virada, nesta quinta, 22, na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Alexandro e André Lima marcaram os gols do Tourão enquanto Júlio Bezerra descontou para o Santa Cruz.

Resumo da partida

Humaitá e Santa Cruz fizeram um começo de jogo de muita marcação e sem grandes oportunidades.

Aos 27, a bola foi dividida na frente da área. O zagueiro Andrezinho falhou e Júlio Bezerra fez 1 a 0 para o Santa Cruz.

O Humaitá passou a pressionar em busca do empate. Alexandro bateu e João Vitor realizou uma boa defesa. Aos 34, Alexandro cobrou escanteio e empatou a partida.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Sandro Resende mudou a formatação tática do Santa Cruz.

Aos 20, cobrança de escanteio e após a confusão dentro da área, André Lima marcou o gol da virada do Humaitá.

O Santa Cruz passou a pressionar, mas o Humaitá conseguiu garantir o triunfo.

O cara

O atacante Alexandro, do Humaitá, foi o escolhido o cara da partida.

Fala, Sandro!

“Tivemos um jogo muito equilibrado e as falhas acabam sendo decisivas, mas não existe culpa para nenhum atleta. Esse é o momento de seguir trabalhando. Vamos ter uma semana para fazer as correções e chegar ainda mais forte contra o Vasco”, declarou o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.

Vitória gigante

O técnico Rogério Pina classificou a vitória do Humaitá como gigante e projeta uma equipe mais forte na próxima rodada.

“Sabíamos das dificuldades da partida. Conseguimos a virada e no final fechamos a equipe para garantir a vitória. Gosto de montar com proposta de jogo e ainda podemos evoluir muito”, afirmou Rogério Pina.

