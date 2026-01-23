Cotidiano
Rio Branco ocupa 16ª posição entre as capitais em ranking de acesso à educação
Rio Branco aparece na 16ª colocação entre as capitais brasileiras no pilar de Acesso à Educação do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). No recorte geral, considerando todos os municípios do país, a capital acreana ocupa a 254ª posição.
De acordo com o levantamento, as capitais com melhor desempenho em acesso à educação são Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). Na outra ponta do ranking aparecem Macapá (AP), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO), que figuram entre as últimas colocações.
O pilar de Acesso à Educação avalia a capacidade dos municípios de garantir vagas na rede de ensino, infraestrutura adequada e condições para a permanência dos estudantes na escola. Segundo o CLP, esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico das cidades.
Com peso de 6,4% na composição do Ranking de Competitividade dos Municípios, o indicador considera dados relacionados à oferta do ensino básico e ao acesso de crianças e jovens à educação. A ausência dessa base, conforme o estudo, contribui para o aumento das desigualdades e para a redução das oportunidades de prosperidade no longo prazo.
Humaitá bate o Santa Cruz de virada e conquista 1ª vitória no Estadual
O Humaitá venceu o Santa Cruz por 2 a 1, de virada, nesta quinta, 22, na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Alexandro e André Lima marcaram os gols do Tourão enquanto Júlio Bezerra descontou para o Santa Cruz.
Resumo da partida
Humaitá e Santa Cruz fizeram um começo de jogo de muita marcação e sem grandes oportunidades.
Aos 27, a bola foi dividida na frente da área. O zagueiro Andrezinho falhou e Júlio Bezerra fez 1 a 0 para o Santa Cruz.
O Humaitá passou a pressionar em busca do empate. Alexandro bateu e João Vitor realizou uma boa defesa. Aos 34, Alexandro cobrou escanteio e empatou a partida.
Na volta para o segundo tempo, o técnico Sandro Resende mudou a formatação tática do Santa Cruz.
Aos 20, cobrança de escanteio e após a confusão dentro da área, André Lima marcou o gol da virada do Humaitá.
O Santa Cruz passou a pressionar, mas o Humaitá conseguiu garantir o triunfo.
O cara
O atacante Alexandro, do Humaitá, foi o escolhido o cara da partida.
Fala, Sandro!
“Tivemos um jogo muito equilibrado e as falhas acabam sendo decisivas, mas não existe culpa para nenhum atleta. Esse é o momento de seguir trabalhando. Vamos ter uma semana para fazer as correções e chegar ainda mais forte contra o Vasco”, declarou o técnico do Santa Cruz, Sandro Resende.
Vitória gigante
O técnico Rogério Pina classificou a vitória do Humaitá como gigante e projeta uma equipe mais forte na próxima rodada.
“Sabíamos das dificuldades da partida. Conseguimos a virada e no final fechamos a equipe para garantir a vitória. Gosto de montar com proposta de jogo e ainda podemos evoluir muito”, afirmou Rogério Pina.
Galvez vence o Rio Branco e mantém os 100% no Estadual
O Galvez venceu o Rio Branco por 2 a 0 nesta quinta, 22, na Arena da Floresta, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual. Caíque e Marcos Júnior marcaram os gols do Imperador.
Poucas chances
Galvez e Rio Branco realizaram uma partida bem equilibrada desde o início e de poucas chances de gols.
Antônio cruzou e Gabriel escorou para a boa defesa do goleiro Matheus.
Gabriel fez o passe, o atacante Marllon invadiu e foi tocado pelo goleiro Matheus. O árbitro Antônio Marivaldo entendeu o lance como normal.
Aos 5 do segundo tempo, o Rio Branco falhou na saída de bola e David cruzou. Caíque escorou para fazer 1 a 0, Galvez.
Sem muitas opções, o técnico Ulisses Torres mexeu na equipe, mas o Rio Branco não conseguiu criar jogadas para empatar.
O atacante Rato, do Galvez, invadiu área e foi derrubado por Marcelo e Antônio Marivaldo mandou seguir. Aos 54, Hiago puxou o contra-ataque e Marcos Júnior tocou com gol vazio para fechar o placar.
Líder isolado
O Galvez é líder isolado da fase de classificação do Estadual com 6 pontos.
Cara da partida
O atacante Caíque, autor de um dos gols do Galvez, foi escolhido como o cara da partida.
Próximos jogos
Independência x São Francisco
Vasco x Adesg
No sábado, 24, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta
Mailza Assis cobra apoio de Bocalom à sua candidatura e reclama de falta de reciprocidade política
Vice-governadora afirma que prefeito foi “beneficiário direto” da base atual, mas mantém discurso cauteloso; clima de desgaste silencioso avança na base governista
A relação política entre a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito Tião Bocalom (PL) passou por tensões nos bastidores após manifestações de descontentamento da aliada histórica do gestor municipal. Mailza tem dito a interlocutores próximos que se sente frustrada pela falta de reciprocidade do prefeito no atual cenário pré-eleitoral.
Segundo a vice-governadora, seu apoio foi decisivo para as vitórias de Bocalom em 2020 e 2024, quando ela ainda era senadora. Agora, na fase de composição da chapa para a eleição estadual de 2026, Mailza esperava um gesto público de apoio à sua pré-candidatura ao governo do estado — o que, até o momento, não aconteceu.
O clima entre o Palácio Rio Branco (sede do governo) e a prefeitura da capital segue em análise, enquanto Bocalom preparou oficialmente sua própria candidatura ao governo do Acre anunciada na última segunda-feira, dia 19, e a ausência de declarações de apoio à vice-governadora pode indicar um afastamento estratégico às vésperas da disputa.
A vice-governadora também tem ressaltado que sua pré-candidatura não se trata de um projeto pessoal, mas da continuidade do grupo político que atualmente governa o Acre, do qual o prefeito da capital foi beneficiário direto, tanto em termos eleitorais quanto institucionais.
Apesar das críticas, Mailza adota um discurso cauteloso ao tratar do tema. Ela afirma respeitar o direito de Tião Bocalom de fazer suas próprias escolhas políticas e de conduzir sua estratégia eleitoral. No entanto, não esconde a mágoa pela ausência de um apoio claro e consolidado à sua postulação, o que, para aliados, evidencia um desgaste silencioso dentro da base governista.
