Rio Branco lança campanha com DIU gratuito para prevenir gravidez na adolescência

Iniciativa pioneira na Região Norte oferece método contraceptivo de longa duração para jovens de 14 a 18 anos. Objetivo é reduzir evasão escolar e mortalidade materna

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, iniciou nesta terça-feira (2) a campanha “Adolescência Primeiro, Gravidez Depois”, que disponibilizará gratuitamente o dispositivo intrauterino (DIU) Mirena para adolescentes de 14 a 18 anos. A ação coloca a capital entre as primeiras cidades da Região Norte a oferecer o método contraceptivo de longa duração na rede pública.

A estratégia integra o plano estadual de saúde para o período de 2024-2027 e visa ampliar o acesso a opções seguras de planejamento reprodutivo. Segundo Luciana Freire, coordenadora estadual da Saúde do Adolescente, a iniciativa busca “garantir que essas jovens possam planejar a vida de forma segura, evitando consequências como evasão escolar e mortalidade materna e infantil”.

As inserções do DIU – método de alto custo, mas oferecido sem cobrança – começam em 9 de setembro na UBS Eduardo Asmar, no bairro XV. Interessadas podem se dirigir a qualquer Unidade Básica de Saúde, URAPs ou à Policlínica Barral y Barral para agendamento. inicialmente, 120 dispositivos foram destinados ao município.

