Rio Branco joga contra a Adesg e quer se aproxima da semifinal

O Rio Branco joga contra a Adesg nesta terça, 10, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e uma vitória deixará o Estrelão muito próximo da classificação para a semifinal. A Adesg quer o triunfo visando se manter dentro do G4.

Rio Branco

O técnico Ulisses Torres confirmou Dudu na lateral esquerda na vaga de Antônio, negociado com o futebol da Islândia. O atacante Negueba também pode ser outra novidade do Estrelão. Contudo, uma definição vai ocorrer somente na Arena.

Adesg

A Adesg chega pressionada para o confronto diante do Rio Branco. A equipe vem de vitória, mas o futebol apresentado contra o São Francisco não agradou.

O técnico Rodrigo Deião terá o retorno do zagueiro Douglas depois de cumprir suspensão.

Trio de arbitragem

Julian Negreiros apita Rio Branco e Adesg. Verônica Severino e Divanilson Martins irão trabalhar como auxiliares.

