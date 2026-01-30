Rio Branco goleia o São Francisco e segue dentro do G4

O Rio Branco derrotou o São Francisco por 6 a 0 nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, se manteve dentro da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 6 pontos na 3ª colocação. Marllon(2), Dheryke, Lobinho, Diego Pereira e Matheus Nego marcaram os gols do Mais Querido.

Rio Branco dominante

O Rio Branco começou a partida com uma formação apostando na velocidade pelas extremas.

Aos 18, o volante Thiago roubou a bola e tocou para Dheryke abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, Marllon marcou duas vezes e Estrelão para o intervalo com uma boa vantagem.

No segundo tempo, o técnico Ulisses Torres promoveu mudanças. O meia Matheus Nego perdeu uma penalidade. Contudo, nos minutos finais Lobinho, Diego Pereira e Matheus Nego fecharam o placar.

Fala, Ulisses!

“Precisávamos vencer essa partida. Fizemos uma partida mais consistente e esses pontos serão importantes na luta pela classificação”, comentou o treinador do Rio Branco, Ulisses Torres.

Volta ao trabalho

O elenco do Rio Branco reapresenta-se no José de Melo nesta sexta, 30, e começa a preparação para o jogo contra o Independência. A partida será disputada na segunda, 2 de fevereiro, às 18 horas, no Tonicão.

