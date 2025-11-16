Acre
Rio Branco ganha novos pontos para descarte de pilhas, baterias e eletrônicos
Para quem vinha acumulando pilhas, baterias e eletrônicos sem saber onde descartar, Rio Branco ganhou novas alternativas práticas. A Prefeitura instalou novos pontos de coleta espalhados pela cidade, oferecendo ao cidadão espaços seguros para entregar resíduos que não podem ir para o lixo comum.
O ponto mais movimentado é o do Horto Florestal, que agora funciona como local permanente para descarte de materiais como pequenas baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos.
A ideia é utilizar os espaços já frequentados como o parque para se desfazer corretamente de itens que, se descartados de qualquer jeito, acabam contaminando o solo e a água.
Outros coletores foram colocados em supermercados, farmácias e estabelecimentos técnicos, ampliando a rede e tornando o descarte mais acessível para quem mora em diferentes regiões da capital.
A iniciativa busca reduzir a quantidade de resíduos tóxicos que frequentemente acabam em igarapés, terrenos baldios e até no aterro, prejudicando o meio ambiente.
O autônomo Paulo Roberto foi um dos primeiros a utilizar o serviço. “Eu tinha um telefone sem conserto e não sabia onde deixar. Quando soube desses pontos, trouxe na hora. Me ajudou e ainda ajuda o meio ambiente”, contou.
“Esses pontos de coleta é para promover ainda mais a sustentabilidade, por meio do descarte correto desses produtos recicláveis, que podem até voltar para as fábricas e algumas dessas peças serem reutilizadas”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente em exercício, Charlene Lima.
Veja onde descartar corretamente:
Pontos de coleta de pilhas e baterias:
• Farmácias Drogasil
• Assaí Atacadista
• Mercado Atacadão
• SENAI – Distrito Industrial e Cadeia Velha
• Bemol Rio Branco
• 3D Notebook Epson
• Eletrônica Vídeo TEC
Pontos de coleta de eletroeletrônicos:
• ECO PONTO Tucumã
• Lojas Vivo
• Lojas Claro
• 3D Notebook Epson
• Bemol Rio Branco
• SENAI – Distrito Industrial e Cadeia Velha
Com informações da Ascom
Acre registra média de 517 pontos no Enem 2024, aponta Inep
O Acre alcançou 517 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O índice considera a média simples das notas obtidas pelos participantes em cada Unidade da Federação.
A análise nacional revela uma variação significativa entre os estados, cujas médias oscilaram de 503 a 566 pontos, demonstrando desigualdades regionais no desempenho educacional. A média nacional ficou em 546 pontos, com mediana de 536,6.
Regiões como Sudeste e Sul concentraram os melhores resultados do país, com São Paulo liderando o ranking, seguido por Santa Catarina e pelo Distrito Federal. Já parte dos estados do Norte registrou médias mais baixas, incluindo Amazonas, Pará e Maranhão.
Apesar da diferença entre regiões, a consolidação dos dados do Enem 2024 permite observar o desempenho geral dos estudantes brasileiros nas áreas do conhecimento avaliadas. As informações foram compiladas pelo Brasil em Mapas com base nos números oficiais do Inep (2024).
Homem é ferido com dois golpes de faca ao defender o pai em Rio Branco
Suspeito fugiu após a agressão; vítima foi socorrida e está fora de risco
Thander Alexssander Batista Asbeque, de 29 anos, foi ferido a golpes de faca na noite deste sábado (15) em um quarteirão da Iguaçu da Glória, no bairro Vitória, em Rio Branco.
Testemunhas relataram que Thander bebia na companhia do pai e de dois amigos quando uma discussão começou entre o pai da vítima e um dos homens do grupo, identificado como Tássio. Ao tentar intervir para defender o pai, Thander acabou atingido por dois golpes superficiais de faca na região do pescoço. Após o ataque, o suspeito fugiu.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. A equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral.
Policiais Militares realizaram buscas pela região na tentativa de localizar o agressor, mas até o momento ele não foi encontrado. O caso será investigado.
Garis encontram lixo hospitalar misturado ao lixo comum no bairro Bosque, em Rio Branco
Descarga irregular coloca trabalhadores em risco e pode resultar em multa
Garis que atuam no bairro Bosque, em Rio Branco, foram surpreendidos na noite deste sábado (15) ao encontrarem uma grande quantidade de lixo hospitalar descartado de forma irregular em uma lixeira comum na Rua Manoel Barata. Entre os materiais abandonados estavam seringas, agulhas, scalp, abocath e outros itens perfurocortantes utilizados em procedimentos de saúde.
O flagrante gerou preocupação pelo risco direto aos trabalhadores da coleta e à população. Materiais desse tipo normalmente têm contato com sangue e fluidos corporais, o que pode causar contaminações e acidentes graves se manipulados de forma inadequada.
Segundo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), todos os resíduos hospitalares são de responsabilidade da unidade onde foram gerados — hospitais, clínicas, laboratórios ou consultórios. Cabe a esses estabelecimentos realizar a separação, identificação e contratação de empresas especializadas para o descarte seguro. Depositar esse tipo de resíduo em lixeiras públicas configura infração sanitária e pode gerar multa.
Além da irregularidade, a prática expõe garis a risco de contrair hepatites, HIV e outras doenças transmitidas por material biológico. A coleta municipal não é autorizada a recolher resíduos hospitalares, que exigem tratamento e transporte específicos.
A Vigilância Sanitária deve analisar imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar a origem do descarte e responsabilizar os envolvidos. Autoridades reforçam a importância de denúncias para coibir esse tipo de prática e proteger os profissionais da limpeza urbana.
