Rio Branco ganha novos pontos para descarte de pilhas, baterias e eletrônicos

Para quem vinha acumulando pilhas, baterias e eletrônicos sem saber onde descartar, Rio Branco ganhou novas alternativas práticas. A Prefeitura instalou novos pontos de coleta espalhados pela cidade, oferecendo ao cidadão espaços seguros para entregar resíduos que não podem ir para o lixo comum.

O ponto mais movimentado é o do Horto Florestal, que agora funciona como local permanente para descarte de materiais como pequenas baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos.

A ideia é utilizar os espaços já frequentados como o parque para se desfazer corretamente de itens que, se descartados de qualquer jeito, acabam contaminando o solo e a água.

Outros coletores foram colocados em supermercados, farmácias e estabelecimentos técnicos, ampliando a rede e tornando o descarte mais acessível para quem mora em diferentes regiões da capital.

A iniciativa busca reduzir a quantidade de resíduos tóxicos que frequentemente acabam em igarapés, terrenos baldios e até no aterro, prejudicando o meio ambiente.

O autônomo Paulo Roberto foi um dos primeiros a utilizar o serviço. “Eu tinha um telefone sem conserto e não sabia onde deixar. Quando soube desses pontos, trouxe na hora. Me ajudou e ainda ajuda o meio ambiente”, contou.

“Esses pontos de coleta é para promover ainda mais a sustentabilidade, por meio do descarte correto desses produtos recicláveis, que podem até voltar para as fábricas e algumas dessas peças serem reutilizadas”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente em exercício, Charlene Lima.

Veja onde descartar corretamente:

Pontos de coleta de pilhas e baterias:

• Farmácias Drogasil

• Assaí Atacadista

• Mercado Atacadão

• SENAI – Distrito Industrial e Cadeia Velha

• Bemol Rio Branco

• 3D Notebook Epson

• Eletrônica Vídeo TEC

Pontos de coleta de eletroeletrônicos:

• ECO PONTO Tucumã

• Lojas Vivo

• Lojas Claro

• 3D Notebook Epson

• Bemol Rio Branco

• SENAI – Distrito Industrial e Cadeia Velha

Com informações da Ascom

