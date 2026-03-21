Rio Branco ganha novo elevado e transforma mobilidade em área estratégica comercial da capital

A Prefeitura de Rio Branco inaugurou, no início da noite desta sexta-feira (20), uma das obras mais expressivas da capital acreana: o elevado Mamedio Bittar. Junto ao elevado Beth Bocalom, a nova estrutura passa a integrar um complexo viário em uma das regiões de maior fluxo de veículos da cidade, sendo considerada uma das mais relevantes intervenções de infraestrutura urbana dos últimos anos.

A entrega marca um avanço significativo na mobilidade urbana, com impacto direto na rotina de motoristas e pedestres. O elevado faz parte de um conjunto de intervenções estratégicas planejadas para otimizar o fluxo de veículos, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança no trânsito.

Projetada para eliminar conflitos em cruzamentos críticos, a estrutura garante maior fluidez e contribui para a redução do tempo de deslocamento, especialmente nos horários de pico.

Além dos ganhos na mobilidade, a obra já começa a refletir positivamente na economia local. Estabelecimentos comerciais situados no entorno registram aumento no movimento e investem em ações para atrair consumidores, apostando na valorização da região.

O gerente de vendas da Drogaria Ultra Popular, Dam Herison, destacou que a inauguração trouxe novas perspectivas para o comércio local. “A gente criou ações promocionais justamente para aquecer as vendas e trazer o cliente de volta. Durante o período de obras, o movimento caiu, mas agora a expectativa é de crescimento, com mais visibilidade e fluxo de pessoas”, afirmou.

Morador da região, o motorista Mateus Santos acredita que a mudança será sentida principalmente nos horários de maior movimento. “Aqui sempre foi um ponto de muito congestionamento. Com o elevado, a tendência é melhorar bastante a fluidez e reduzir o tempo de deslocamento no dia a dia”, avaliou.

Para o pecuarista Jorge Moura, a obra representa um marco histórico para a capital. “É um momento único para Rio Branco. Esse elevado é um presente para a população. Vai desafogar o trânsito, trazer mais segurança e valorizar ainda mais a cidade. Quem ganha com isso é toda a população”, destacou.

Outro destaque da obra é o sistema de iluminação pública, que conta com tecnologia de telegestão. Segundo o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, o modelo permite controle remoto e maior eficiência energética.

“Estamos implantando um sistema moderno, com iluminação totalmente controlada por tecnologia. É possível ajustar a intensidade conforme o fluxo de pessoas e veículos, gerando economia e mais eficiência. É um avanço que contribui para deixar Rio Branco com padrão de capital”, explicou.

De acordo com o secretário, o projeto contempla mais de 170 postes ao longo do trecho, incluindo cerca de 50 apenas no elevado, com um investimento estimado em aproximadamente R$ 4 milhões somente na iluminação.

Compromisso com o desenvolvimento urbano

A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em obras estruturantes voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, priorizando soluções que atendam às demandas da população e promovam o crescimento ordenado da capital.

A entrega do elevado Mamedio Bittar representa mais um passo nesse compromisso, consolidando melhorias na infraestrutura, fortalecendo a mobilidade urbana e projetando uma cidade mais moderna, eficiente e preparada para o futuro.

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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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