Rio Branco faz jogo treino contra o Bujari no José de Melo

Estado registrou cinco mortes pela doença; secretaria alerta para cenário preocupante com chuvas e baixa vacinação — apenas 10% do público-alvo foi imunizado O Acre fechou 2025 com um aumento de 50% nos casos de dengue em relação ao ano anterior, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Foram confirmadas mais de 7,5 mil infecções, contra cerca de 5 mil em 2024, além de cinco mortes pela doença. O cenário acendeu alerta devido ao período de chuvas intensas, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina Moraes, afirmou que a previsão epidemiológica para os próximos três meses “não é favorável”, especialmente com a cheia histórica do Rio Acre seguida de uma vazante rápida, que pode aumentar os criadouros. Outro fator de preocupação é a baixa cobertura vacinal: apenas 10% da população de 10 a 14 anos — público-alvo da campanha — foi vacinada no estado. O Ministério da Saúde sinalizou a possibilidade de estender a vacinação para profissionais de saúde e idosos a partir de 59 anos, mas, segundo a Sesacre, a medida ainda é uma perspectiva para o final de janeiro, sem confirmação oficial.

O que é dengue: conheça os sintomas e como diagnosticar

Febre alta, dor atrás dos olhos e fraqueza. Só quem já teve os sintomas da dengue conseguiu sentir na pele o quanto ela pode ser incômoda e perigosa. Como esse é um assunto que causa muita preocupação das autoridades de saúde do mundo todo, fizemos um artigo explicando o que é dengue, quais são as suas principais fases e muito mais. Confira!

O que é a dengue?

A dengue é uma doença viral grave que, em alguns casos, pode levar a pessoa à morte. Causada por um vírus da família Flaviviridae, a principal forma de transmissão em humanos é por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais característicos são febre acima de 38.5ºC, presença de manchas vermelhas e dores pelo corpo.

Quantos tipos de vírus da dengue existem?

Existem 4 sorotipos do vírus causador da dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4.

Como se contrai o vírus da dengue?

O vírus da dengue pode ser contraído quando uma pessoa é picada pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti (principal transmissora) ou Aedes albopictus. Esses vetores precisam estar infectados com um dos quatro sorotipos da dengue para conseguir infectar um indivíduo.

Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), há, também, registro de transmissão via transfusão de sangue e da gestante infectada para o feto.

A dengue é contagiosa?

Não. Pessoas com a dengue não conseguem transmitir o vírus para indivíduos saudáveis.

Existe algum período em que é mais comum ocorrer a transmissão?

A transmissão da dengue ocorre com maior frequência durante o verão por causa dos fatores climáticos, que podem ajudar na proliferação do Aedes aegypti em locais úmidos e quentes.

Quais são os principais sintomas?

A pessoa infectada com o vírus da dengue pode não apresentar sintomas, ou seja, ser assintomática. Entretanto, em alguns casos, o indivíduo pode ter sinais característicos das fases: febril, crítica e grave. Entenda a diferença entre cada uma delas:

Sintomas da dengue durante a fase febril

Febre alta (39 °C a 40 °C), que surge de forma súbita e dura entre 2 e 7 dias;

Dor atrás dos olhos, nas articulações, cabeça e no corpo;

Fraqueza;

Náusea;

Vômito;

Erupção e coceira na pele;

Manchas vermelhas pelo corpo.

A pessoa pode, também, perder peso e, em alguns casos, apresentar diarreia. A maioria dos indivíduos se curam espontaneamente após 10 dias.

Sintomas da dengue durante a fase crítica

Quando não há a cura da doença de forma espontânea na fase febril, a dengue pode evoluir para a fase crítica, assim que a febre começa a ceder, entre o 3º e o 7º dia do começo da doença. Podem surgir alguns sinais de complicações, como:

Dor intensa e contínua no abdômen;

Vômito de forma persistente;

Sangramento na gengiva e nariz;

Sonolência;

Irritabilidade;

Tontura, entre outros.

Sintomas da dengue durante a fase grave (ou dengue grave)

O sintoma principal do estágio mais grave da doença é o choque hemorrágico, que consiste na perda de 1 litro de sangue, em média.

Essa situação faz com que o coração não consiga fazer o bombeamento do sangue para todo o organismo.

O resultado é o aparecimento de problemas graves em diversos órgãos que podem levar à morte, como:

Encefalite: inflamação no cérebro causada por uma infecção viral ou bacteriana;

Síndrome de Gulliain-Barre: uma doença que faz o sistema imunológico do próprio organismo atacar parte do sistema nervoso.

Como é a dengue hemorrágica?

Esse termo é muito conhecido e utilizado pelas pessoas para denominar a versão mais grave da doença. Entretanto, em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou a classificação e agora a dengue hemorrágica se chama “dengue grave”.

Quem pode desenvolver os sintomas graves da doença?

Pessoas de qualquer idade podem ser infectadas com o vírus da dengue. Entretanto, alguns grupos específicos têm mais chance de desenvolver sintomas graves da doença, levando à morte. São eles:

Crianças;

Idosos com mais de 65 anos;

Gestantes;

Pessoas com diabetes e/ou hipertensão.

O que fazer quando surgirem os sintomas da doença?

Quando apresentar qualquer sintoma da dengue – leve ou grave -, a orientação é procurar um atendimento médico o mais rápido possível.

Como diagnosticar a dengue?

O médico pode solicitar alguns exames para confirmar a presença da doença, como:

Exames de sangue (sorologia);

Biologia molecular e isolamento viral;

Teste rápido (utilizado para a triagem).

Quais são os riscos para a mulher grávida que contrai o vírus da dengue?

Grávidas infectadas pelo vírus da dengue podem correr alguns riscos, como: aborto ou parto prematuro. Além disso, elas têm mais chances de apresentar os sintomas graves da doença, podendo levar à morte.

Essa doença tem cura?

Geralmente, as pessoas que contraem a dengue se curam de forma espontânea, em até 10 dias.

Como funciona o tratamento?

Ainda não existe um tratamento específico contra a dengue. O que a pessoa infectada pode fazer é repousar e beber muito líquido, principalmente, água. Médicos podem prescrever soro na veia, o que ajuda na hidratação. Outra recomendação muito importante é não tomar nenhum remédio por conta própria. É muito importante se consultar sempre com um médico de sua confiança, principalmente caso haja suspeita de alguma doença, além de investigar como anda sua saúde.

Como prevenir a dengue?

A principal forma de prevenção é combater a reprodução do mosquito Aedes aegypti. A recomendação é eliminar a água de qualquer recipiente que possa se tornar criadouro do mosquito, como: tampinhas, pneus, vasos de plantas, entre outros.

Usar mosquiteiros, inseticidas, repelentes e roupas que cubram boa parte da pele pode ajudar a evitar a picada do mosquito. Outra forma de se prevenir contra a doença é tomar a vacina contra a dengue, disponível somente na rede privada de saúde.

Quem é infectado com a doença pode pegá-la de novo?

Ao contrair dengue uma vez, a pessoa fica imune permanentemente para aquele sorotipo do vírus, mas não para os outros. Sendo assim, uma mesma pessoa é capaz de contrair a doença até quatro vezes.

A segunda infecção por qualquer sorotipo da dengue é, na maioria das vezes, mais grave do que a primeira. Acredita-se, de acordo com a teoria de Halstead, que a resposta imunológica na segunda infecção é mais exacerbada, o que resulta em uma forma mais grave da doença.

