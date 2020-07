É o que mostra um levantamento feito pelo jornal O Globo, do último domingo, 13.

Rio Branco está entre as 13 capitais brasileiras em que o Partido dos Trabalhadores pretende disputar a prefeitura sem alianças com outras correntes políticas.

De acordo com o periódico carioca, o deputado Daniel Zen é o pré-candidato oficial da sigla na capital acreana.

Ao lado de Rio Branco aparecem Manaus (AM), com José Ricardo; Salvador (BA), com Major Denise Santiago; Fortaleza (CE), Luizianne Lins; Vitória (ES) João Coser; Goiânia (GO), Adriana Accorsi; Belo Horizonte (MG), Nilmário Miranda; Rio de Janeiro (RJ), Benedita da Silva; São Paulo (SP), Jilmar Tato; João Pessoa (PB), Anísio Maia; Curitiba (PR), Paulo Opuszka; Porto Velho (RO), Ramon Cujui; e Aracaju (SE), com Márcio Macêdo.

