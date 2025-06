Rio Branco enfrenta o São Francisco e objetivo é confirmar a classificação

A Liga Cruzeirense de Handebol divulgou uma nota de pesar pela morte do jovem atleta Vitor Lima, integrante da equipe Hand Futuro. O jogador perdeu a vida em um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (26), na variante da BR-364, nas proximidades da loja Gazin, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações apuradas, Vitor conduzia uma motocicleta com uma criança na garupa quando colidiu com um cavalo solto na pista. O impacto da batida foi fatal, e o atleta morreu ainda no local. A criança foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

Na nota, a Liga manifestou “profundo pesar” pelo falecimento de Vitor e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe. “Rogamos a Deus que conforte seus corações e conceda paz à alma do nosso querido atleta”, diz um trecho do comunicado.

A comoção é grande entre membros da comunidade esportiva de Cruzeiro do Sul. “Descanse em paz, Vitor. Seu legado jamais será esquecido”, finaliza a nota da Liga.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários