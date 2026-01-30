Rio Branco e Sena Madureira apresentam maiores altas de transbordamento dos rios nesta sexta

Mesmo com o período chuvoso típico do inverno amazônico, as obras realizadas pela Prefeitura de Rio Branco seguem em ritmo acelerado. Exemplo disso é o elevado Mamedio Bittar, que, na manhã desta sexta-feira, teve finalizada a pavimentação asfáltica em toda a sua extensão de 278 metros.

O prefeito da capital acreana esteve no local conferindo os serviços de pavimentação e falou da satisfação de ter mais uma obra entrando em fase de conclusão, que vai impactar diretamente e de forma positiva a vida do cidadão rio-branquense.

“Isso aqui é uma das fases, colocar o asfalto em cima do concreto. Estão agora fazendo as devidas correções que têm que ser feitas, normalmente. Então, tenho certeza absoluta de que, lá pelo dia 28 de fevereiro, nós poderemos fazer uma bela inauguração. Do mesmo jeito que aconteceu com o Beth Bocalom, vai acontecer com esse aqui, uma obra da qual Rio Branco vai se orgulhar”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

O prefeito destacou também que Rio Branco está ficando com cara de uma cidade moderna e que, em breve, novas obras serão anunciadas, como o elevado do Horto Florestal e o elevado do cruzamento da Floriano Peixoto com a Avenida Ceará.

“Nós vamos acabar com essa história de que Rio Branco é uma cidade interiorana. Não, ela é a capital de todos os acreanos. Então o acreano precisa ter orgulho dela. E, para isso, ela tem que ser tratada como capital, e é isso que estamos fazendo. Além dos dois viadutos aqui, já está sendo licitado o viaduto do Horto Florestal, e já mandei preparar um outro projeto também para o viaduto da Floriano Peixoto com a Ceará, que também é um gargalo que precisamos resolver”, complementou.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Cid Ferreira, a obra entrou na fase final de acabamento e de testes para que, quando inaugurada, não haja nenhum problema.

“Entramos na fase de acabamento dessa obra importante para a cidade, mas realmente ainda temos algumas coisas a fazer. Temos a parte de urbanismo aqui sob o elevado, com temas como calçadas laterais, as definições a título de sinalização viária e outros aspectos que a lei determina. Estamos ainda caminhando para essa conclusão. Vamos também fazer testes, principalmente com ônibus, que, devido ao seu tamanho, identifica onde há alguma deformidade, onde é necessário fazer um ajuste. E isso vamos fazer, para que, quando entregarmos esse elevado, não haja nenhuma reclamação, principalmente do prefeito. O prefeito é muito perfeccionista e as coisas precisam estar bem ajustadas. Faremos esse teste para identificar, nesse momento, qualquer inconformidade e já corrigir”, avaliou o secretário.

Orçada em pouco mais de R$ 25 milhões, a obra é resultado de emenda parlamentar com contrapartida da Prefeitura e já está com mais de 90% de sua execução concluída. Neste momento, a obra entra em sua fase final, com as últimas etapas de acabamento, drenagem, urbanização, paisagismo, sinalização e instalação elétrica.







