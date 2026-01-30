Acre
Rio Branco e Sena Madureira apresentam maiores altas de transbordamento dos rios nesta sexta
O Boletim da Defesa Civil estadual sobre o nível do Rio Acre, em Rio Branco e demais municípios, assim como sobre os mananciais de todo o estado, com dados referentes à medição das 12h desta sexta, 30, mostra que, na capital, o nível atual corresponde a 14,60 m, acima da cota de transbordamento, que é de 14 metros. O Rio Iaco, em Sena Madureira, registrou 15,21 metros. A cota de transbordamento é de 15,20 metros.
O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul apresentou 12,74 m, sendo a cota de transbordamento de 13 metros. Já no Rio Abunã, em Plácido de Castro, o nível atual é de 12,65 metros e a cota de transbordamento 12,50 metros.
Seguindo com a medição, o Rio Envira, em Feijó, apresenta nível de 11,69 m, para a cota de transbordamento de 12 metros. No Rio Juruá, em Porto Walter, o nível atual é de 10,59 m e a cota de transbordamento de 11 metros.
O Rio Acre em Brasileia apresenta nível de 10,10 metros sendo a cota de transbordamento é de 10,40 metros. Já no Rio Tarauacá, na cidade de Tarauacá, o nível atual é de 9,73 m e a cota de transbordamento de 9,50 metros.
Concluída essa medição, a Defesa Civil Estadual esclarece que, quatro municípios apresentam transbordamento, requerendo, portanto, atenção máxima e acompanhamento constante da evolução do cenário, especialmente nas cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e Tarauacá, onde os respectivos mananciais já se encontram acima da cota de transbordamento.
O coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Carlos Batista da Costa, enfatiza que o governo do Estado, por meio do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, segue com o monitoramento 24 horas, analisando as condições metrológicas, hidrológicas, geotécnicas, em relação à quantidade de chuvas acumuladas e precipitadas, em relação à movimentação de solos e aos níveis dos rios.
“Mantemos essa articulação permanente com os órgãos de monitoramento e também com os municípios, para estarmos preparados para as tomadas de decisões, de forma comprometida e rápida, em casos de necessidade de apoio às defesas civis municipais”, esclareceu Carlos Batista.
The post Rio Branco e Sena Madureira apresentam maiores altas de transbordamento dos rios nesta sexta appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Obras da Prefeitura de Rio Branco avançam e elevado Mamedio Bittar recebe pavimentação asfáltica
Mesmo com o período chuvoso típico do inverno amazônico, as obras realizadas pela Prefeitura de Rio Branco seguem em ritmo acelerado. Exemplo disso é o elevado Mamedio Bittar, que, na manhã desta sexta-feira, teve finalizada a pavimentação asfáltica em toda a sua extensão de 278 metros.
O prefeito da capital acreana esteve no local conferindo os serviços de pavimentação e falou da satisfação de ter mais uma obra entrando em fase de conclusão, que vai impactar diretamente e de forma positiva a vida do cidadão rio-branquense.
“Isso aqui é uma das fases, colocar o asfalto em cima do concreto. Estão agora fazendo as devidas correções que têm que ser feitas, normalmente. Então, tenho certeza absoluta de que, lá pelo dia 28 de fevereiro, nós poderemos fazer uma bela inauguração. Do mesmo jeito que aconteceu com o Beth Bocalom, vai acontecer com esse aqui, uma obra da qual Rio Branco vai se orgulhar”, afirmou o chefe do Executivo municipal.
O prefeito destacou também que Rio Branco está ficando com cara de uma cidade moderna e que, em breve, novas obras serão anunciadas, como o elevado do Horto Florestal e o elevado do cruzamento da Floriano Peixoto com a Avenida Ceará.
“Nós vamos acabar com essa história de que Rio Branco é uma cidade interiorana. Não, ela é a capital de todos os acreanos. Então o acreano precisa ter orgulho dela. E, para isso, ela tem que ser tratada como capital, e é isso que estamos fazendo. Além dos dois viadutos aqui, já está sendo licitado o viaduto do Horto Florestal, e já mandei preparar um outro projeto também para o viaduto da Floriano Peixoto com a Ceará, que também é um gargalo que precisamos resolver”, complementou.
De acordo com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Cid Ferreira, a obra entrou na fase final de acabamento e de testes para que, quando inaugurada, não haja nenhum problema.
“Entramos na fase de acabamento dessa obra importante para a cidade, mas realmente ainda temos algumas coisas a fazer. Temos a parte de urbanismo aqui sob o elevado, com temas como calçadas laterais, as definições a título de sinalização viária e outros aspectos que a lei determina. Estamos ainda caminhando para essa conclusão. Vamos também fazer testes, principalmente com ônibus, que, devido ao seu tamanho, identifica onde há alguma deformidade, onde é necessário fazer um ajuste. E isso vamos fazer, para que, quando entregarmos esse elevado, não haja nenhuma reclamação, principalmente do prefeito. O prefeito é muito perfeccionista e as coisas precisam estar bem ajustadas. Faremos esse teste para identificar, nesse momento, qualquer inconformidade e já corrigir”, avaliou o secretário.
Orçada em pouco mais de R$ 25 milhões, a obra é resultado de emenda parlamentar com contrapartida da Prefeitura e já está com mais de 90% de sua execução concluída. Neste momento, a obra entra em sua fase final, com as últimas etapas de acabamento, drenagem, urbanização, paisagismo, sinalização e instalação elétrica.
<p>The post Obras da Prefeitura de Rio Branco avançam e elevado Mamedio Bittar recebe pavimentação asfáltica first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Comentários
Acre
Parceria liderada pelo Instituto Sapien amplia mobilização contra o Aedes no Acre
A mobilização contra o Aedes aegypti no Acre ganhou força com a atuação conjunta entre escolas, profissionais de saúde e conselhos municipais. A integração desses atores tem sido o diferencial do projeto Todos Contra o Aedes aegypti, que une educação, prevenção e participação social para combater as arboviroses e ampliar o alcance das ações nos territórios.
Desenvolvido pelo Instituto Sapien, com financiamento do Ministério da Saúde e apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), da Secretaria de Educação e Cultura (SEE) e do Governo do Acre, o projeto foi implementado em escolas públicas de dez municípios acreanos. Desde o início, a proposta apostou na articulação entre setores como eixo central para transformar informação em atitude no cotidiano das comunidades.
Nas escolas, professores incorporaram o tema da prevenção ao mosquito ao currículo escolar, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As atividades pedagógicas foram reforçadas com orientações da área da saúde, garantindo que estudantes recebessem informações corretas sobre identificação de criadouros, sintomas das doenças e cuidados simples que fazem a diferença.
A parceria com as equipes municipais de saúde aproximou a educação das estratégias locais de vigilância e prevenção. A troca de conhecimentos e experiências permitiu adaptar as ações à realidade de cada território, valorizando saberes regionais e fortalecendo o trabalho já desenvolvido pelas redes municipais.
Os conselhos municipais de saúde também tiveram papel essencial, principalmente na fase do Concurso Cultural do projeto. Conselheiros participaram das comissões de avaliação das produções inscritas, assegurando um processo participativo e alinhado às políticas públicas de saúde. Essa presença reforçou o controle social e ampliou o compromisso coletivo com a promoção da saúde e da cidadania.
A sinergia entre escola, saúde e conselhos municipais ampliou o impacto do projeto, transformando estudantes em multiplicadores de informação e fortalecendo o vínculo entre instituições públicas e comunidade. O resultado é uma rede de prevenção mais sólida, sustentada pela educação, pela participação social e pela responsabilidade compartilhada.
As etapas do concurso e demais ações estão disponíveis no portal www.todoscontraoaedesaegypti.com.br, que reúne materiais educativos, regulamentos e atualizações. Vídeos e conteúdos informativos também podem ser acompanhados pelo Instagram @todoscontraoaedesaegypti.
O projeto convida toda a população a participar e compartilhar as mensagens de prevenção. A luta contra o Aedes começa em cada casa, e a transformação nasce com a educação.
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco promove Feira de Adoção de Pets com vacinação antirrábica gratuita
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste domingo (1º), a Feira de Adoção de Pets no Via Verde Shopping, das 14h às 19h. A ação tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos, além de fortalecer as medidas de prevenção em saúde animal, com a oferta de vacinação antirrábica gratuita.
A iniciativa integra as políticas públicas municipais voltadas ao bem-estar animal e à saúde pública, buscando reduzir o abandono de animais e promover a posse responsável. Durante a feira, a população poderá conhecer cães e gatos disponíveis para adoção, que aguardam um novo lar.
Além da adoção, a vacinação antirrábica reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção de zoonoses. A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida aos seres humanos, e a imunização dos animais é uma das principais estratégias de controle.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a ação demonstra a integração entre cuidado animal e saúde coletiva. “A Feira de Adoção de Pets vai além de encontrar um lar para cães e gatos. Ela representa uma política pública que une proteção animal, responsabilidade social e prevenção em saúde. A vacinação antirrábica é fundamental para proteger os animais e a população, e a Prefeitura tem trabalhado para ampliar esse acesso”, destacou o gestor.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco promove Feira de Adoção de Pets com vacinação antirrábica gratuita first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Você precisa fazer login para comentar.