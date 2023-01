Rio Branco e São Francisco disputam amistoso no José de Melo

Será disputado neste sábado, 28, a partir das 8 horas, na UFAC(atletismo), Sesc Bosque(Xadrez) e IFAC(Basquete 3×3) o 1º Open do Desporto Escolar. A competição, nas três modalidades, terá 250 atletas.

“Estamos iniciando a temporada com um grande evento. A nossa temporada vai contemplar todas as modalidades e ainda teremos as competições regionais e nacionais”, explicou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar.

Atletismo vai formar seleção

A competição de atletismo vai servir para formar a seleção acreana que vai representar o Acre no Brasileiro Escolar em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 20 e 23 de março.

Um dia de basquete

No basquete 3×3 serão disputadas 26 partidas com a previsão do fechamento da competição para às 18 horas.

“Teremos um dia de muito basquete no IFAC. Uma competição sem favoritos no feminino e no masculino”, comentou Pamela Távora.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários