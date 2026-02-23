Cotidiano
Rio Branco e Santa Cruz disputam confronto com metas diferentes
Rio Branco e Santa Cruz fazem nesta segunda, 23, a partir das 18 horas, no Tonicão, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Rio Branco é líder da primeira fase do Estadual com 12 pontos e tem como meta conquistar uma vantagem para os duelos das semifinais. O Santa Cruz é o 4º colocado somando 7 pontos e um triunfo deixará a equipe mais próxima da segunda fase.
Rio Branco
O Rio Branco vai para a partida contra o Santa Cruz com seis desfalques. O volante Léo, o meia Matheus Nego e o atacante Gabriel estão suspensos. O lateral Dudu, o meia Dheryke e o atacante Marllon não jogam por causa de lesões.
“Montamos a equipe dentro das possibilidades. Vamos manter a nossa parte tática para tentar fazer um grande jogo”, disse o técnico Ulisses Torres.
Santa Cruz
O Santa Cruz poderá contar com a volta do lateral Alex Danilo, recuperado de lesão muscular, e com os reforços do volante Fabrício e dos atacantes Gleydson e Reina.
“Vamos para mais um jogo decisivo no Estadual. A vitória é fundamental para o nosso primeiro objetivo, conquistar uma vaga na semifinal”, afirmou o técnico Sandro Resende.
MM Acre vai promover torneio 4×4 no Colégio Acreano
O MM Acre vai promover nos dias 7 e 8 de março na quadra do Colégio Acreano um torneio de vôlei 4×4, no feminino e no masculino. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 4 de março com Elson William no número 999599113.
“Vamos movimentar a temporada com torneios porque os atletas gostam de jogar. Cada equipe poderá inscrever cinco atletas e a meta é realizar um grande evento”, disse o diretor do MM Acre, Carlos Leopoldo.
Atletas Sub-21
Segundo Carlos Leopoldo, cada equipe, nos dois naipes, será obrigada a inscrever um atleta Sub-21.
“Existe a necessidade de trazermos novos atletas para o nosso vôlei. No Sub-21, os jogadores não têm mais as categorias de base e muitos param de jogar por falta de oportunidade”, avaliou Carlos Leopoldo.
Jader Machado empata no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18
A equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, tomou um gol a 45 segundos do fim e empatou por 16 a 16 com o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, 23, em Aracaju, Sergipe, em duelo válido pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol Feminino Sub-18. As meninas acreanas seguem sem vencer no torneio nacional.
Sequência nesta quarta
O time da Jader Machado volta à quadra nesta terça, 24, às 6 horas(hora Acre), para enfrentar a equipe João D´Abreu, de Tocantins.
Os garotos da Clícia Gadelha jogam contra o Colégio Amorim, de São Paulo, a partir das 12h10(hora Acre), em um duelo muito complicado.
Copinha Arasuper com partidas bem disputadas no Sub-14
Partidas bem equilibradas marcaram a 5ª rodada da primeira fase da Copinha Arasuper de Futsal neste domingo, 22, no ginásio do Sesc. Santa Cruz e Furacão do Norte empataram por 1 a 1 na partida de abertura da programação. Os outros resultados foram: Cruz Azul 5×0 Bangu, Botafogo 3×1 Escolinha da Conquista e PSC 1×1 Escola Galvez.
“Chegamos em um momento importante da Copinha. As partidas valem classificação, seguir na disputa pela segunda fase e isso eleva o nível”, afirmou o coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins.
Resultados do Sub-10
Boleiros Mirim 6×3 Escolinha do Santinha
CT Furacão do Norte “A” 6×1 Flamenguinho
Escola Galvez 4×0 Santa Cruz
Sena Esporte 5×2 Botafogo
Sub-12
Camisa 11 4×1 Escolinha da Conquista
Escola Galvez 3×2 Barcelona
Meninos da Vila 3×3 Botafogo
Santa Cruz 8×2 Sena Esporte
