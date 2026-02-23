Rio Branco e Santa Cruz disputam confronto com metas diferentes

Rio Branco e Santa Cruz fazem nesta segunda, 23, a partir das 18 horas, no Tonicão, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Rio Branco é líder da primeira fase do Estadual com 12 pontos e tem como meta conquistar uma vantagem para os duelos das semifinais. O Santa Cruz é o 4º colocado somando 7 pontos e um triunfo deixará a equipe mais próxima da segunda fase.

Rio Branco

O Rio Branco vai para a partida contra o Santa Cruz com seis desfalques. O volante Léo, o meia Matheus Nego e o atacante Gabriel estão suspensos. O lateral Dudu, o meia Dheryke e o atacante Marllon não jogam por causa de lesões.

“Montamos a equipe dentro das possibilidades. Vamos manter a nossa parte tática para tentar fazer um grande jogo”, disse o técnico Ulisses Torres.

Santa Cruz

O Santa Cruz poderá contar com a volta do lateral Alex Danilo, recuperado de lesão muscular, e com os reforços do volante Fabrício e dos atacantes Gleydson e Reina.

“Vamos para mais um jogo decisivo no Estadual. A vitória é fundamental para o nosso primeiro objetivo, conquistar uma vaga na semifinal”, afirmou o técnico Sandro Resende.

