Rio Branco e Santa Cruz decidem o título do Estadual de 2026

Rio Branco e Santa Cruz decidem neste sábado, a partir das 20 horas, no Tonicão, o título do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se a partida terminar empatada, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

Rio Branco

O Rio Branco não poderá contar com o meia Matheus Nego, suspenso, e vai ter o retorno do volante Léo.

“Sabemos da qualidade do Santa Cruz e por isso é necessário realizar um jogo equilibrado. Precisamos entender a partida no início para podermos conquistar o título”, afirmou o técnico Ulisses Torres.

Santa Cruz

O Santa Cruz chega para decisão com elenco completo. Contudo, como ocorreu durante toda a competição, o técnico Sandro Resende deixou para confirmar os titulares somente no Tonicão.

Vamos ter um adversário de tradição e bem montado na sua parte tática. Teremos um jogo bem diferente da fase de classificação, mas estou confiante”, afirmou Sandro Resende.

Nas competições nacionais

Rio Branco e Santa Cruz são os representantes do futebol acreano na Copa do Brasil, Copa Norte e Campeonato Brasileiro da Série D em 2027.

Trio de arbitragem

Jonathan Antero, de Rondônia, apita a decisão entre Rio Branco e Santa Cruz. Antônio Neilson e Renô Cassiano serão os auxiliares.

Relacionado

Comentários