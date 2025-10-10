fbpx
Cotidiano

Rio Branco e Real Sociedade decidem Campeonato Estadual da Série A

Publicado

2 horas atrás

em

Foto João Valente: A ala Taty (bola), do Rio Branco, tem presença certa na final

Rio Branco e Real Sociedade decidem nesta sexta, 10, a partir das 20h30, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o título vai ser decidido na prorrogação ou nas penalidades.

8 mil e Taça Brasil

A conquista do título vale R$ 8 mil de premiação e mais a vaga do Acre na Taça Brasil na temporada de 2026. A equipe campeã também receberá as passagens para jogar o torneio nacional.

Disputa pela artilharia

A final do Estadual também terá a disputa pela artilharia da competição. Raynara e Thaila, do Rio Branco, são artilheiras com 6 gols. Larissa, do Real Sociedade, é vice-artilheira com 5 gols.

Cotidiano

Luiz Antônio Jerônimo conquista o ouro nos 100 peito na Série Prata nos Jeb´s

Publicado

2 horas atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Luiz Antônio Jerônimo conquista a 1ª medalha do Acre nos Jeb´s 2025

O estudante/atleta Luiz Antônio Jerônimo, do Colégio Militar Tiradentes, conquistou nesta sexta, 9, em Uberlândia, Minas Gerais, a medalha de ouro nos 100 metros peito da Série Prata nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14. O garoto acreano fez o tempo de 1`11”98 e garantiu a primeira medalha acreana na edição de 2025.

“O Luiz ficou muito próximo da medalha nas provas da última terça, mas agora a conquista aconteceu. Ganhar uma medalha nos Jeb´s era importante para o Luiz neste ano fantástico. Um bom planejamento programado com o professor Hélio Guimarães isso foi possível”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Próximos desafios

Luiz Antônio Jerônimo fecha a participação nos Jeb´s e seus próximos desafios serão a Copa Rondônia, Pan Pacíficio, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, para fechar a temporada.

Cotidiano

Escola do Galvez e Acre Esporte são semifinalistas do Estadual

Publicado

2 horas atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Escola do Galvez e Furacão do Norte fizeram mais um jogo decisivo no futebol de base

Escola do Galvez e Acre Esporte estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Nas partidas disputadas nesta quinta, 9, na Arena da Floresta, a Escola do Galvez derrotou o Furacão do Norte por 3 a o e o Acre Esporte bateu o Santinha por 3 a 1, nas penalidades, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

“Temos realizado grandes duelos contra o Furacão do Norte e desta vez conseguimos vencer. Vamos seguir trabalhando com a garotada e, agora, a meta é a disputa da semifinal”, disse o técnico Zé Marco.

Dois duelos

A fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-11 terá mais duas partidas nesta sexta, 10, a partir das 15h30, na Arena da Floresta. AFEX enfrenta o Botafogo no primeiro jogo e no segundo duelo a Chapecoense joga contra o Santa Cruz.

Cotidiano

Santa Cruz goleia o Xavier Maia e segue 100% no Estadual

Publicado

2 horas atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz é um dos favoritos ao título de 2025

O Santa Cruz goleou o Xavier Maia por 9 a 0 nesta quinta, 9, no CT do Cupuaçu, e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. A equipe soma 12 no grupo 3 e tem uma vaga garantida nas quartas de final.

Na outra partida da rodada, Escola do Galvez e Estrelinha empataram por 1 a 1.

Grupo 6

Dois jogos, pelo grupo 6, movimentam a primeira fase do Estadual Sub-15 nesta sexta, 10, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Vila Acre e Recriança abrem a programação e na segunda partida o Santinha joga contra o PSG.

