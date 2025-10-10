Rio Branco e Real Sociedade decidem Campeonato Estadual da Série A

Rio Branco e Real Sociedade decidem nesta sexta, 10, a partir das 20h30, no ginásio Álvaro Dantas, o título do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o título vai ser decidido na prorrogação ou nas penalidades.

8 mil e Taça Brasil

A conquista do título vale R$ 8 mil de premiação e mais a vaga do Acre na Taça Brasil na temporada de 2026. A equipe campeã também receberá as passagens para jogar o torneio nacional.

Disputa pela artilharia

A final do Estadual também terá a disputa pela artilharia da competição. Raynara e Thaila, do Rio Branco, são artilheiras com 6 gols. Larissa, do Real Sociedade, é vice-artilheira com 5 gols.

