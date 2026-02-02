Rio Branco e Independência disputam clássico importante

Rio Branco e Independência fazem nesta segunda, 2, a partir das 18 horas, no Tonicão, mais um clássico vovô na abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Estrelão é o 3º colocado com 6 pontos e o Independência é o 8º somando somente 1 ponto.

Rio Branco

O Rio Branco terá a volta do volante Israel ao time titular e o objetivo do técnico Ulisses Torres é tornar a equipe mais ofensiva.

“Precisamos melhorar o nosso setor ofensivo. A ideia é ter equilíbrio e aproveitar as oportunidades para tentar vencer”, disse o comandante do Mais Querido.

Independência

O Independência chega para o clássico bastante pressionado. A equipe ainda não venceu, mas o técnico Ivan Mazzuia resolveu manter a base da derrota para o Humaitá.

“Existe a cobrança por vitória e realizamos ajustes no time. Podemos fazer um grande jogo contra o Rio Branco”, afirmou Ivan Mazzuia.

Trio de arbitragem

Josué França será o árbitro de Rio Branco e Independência. Antônio Teles e Antônio Costa irão trabalhar como auxiliares.

Relacionado

Comentários