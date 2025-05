Rio Branco e Humaitá jogam para se aproximar da classificação

Em 25 de junho será realizado leilão eletrônico para a venda de 34 lotes entre veículos (14), motocicletas (16) e reboques (4) que foram utilizados pela empresa em atividades operacionais no estado do Acre/AC. O leilão será realizado na modalidade pregão eletrônico.

O período de acolhimento de propostas está aberto e segue até às 9h* do dia 25 de junho de 2025 (*horário de Brasília). Podem participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam às condições expressas no edital.

O documento com as regras do certame está disponível para consulta no endereço http://www.licitacoes-e.com.br. A busca deve ser feita mediante inserção do número da licitação (1069008). Após carregar a página com informações, clique em Opções > Listar documentos.

Antes da data do leilão, os interessados podem conhecer as condições dos automóveis nas unidades dos Correios em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As visitas devem ocorrer em dias úteis, 08:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00hs (horário do Acre), mediante agendamento prévio pelo telefone (68) 3303-8943 ou pelo e-mail: [email protected].

Serviço

Leilão de veículos dos Correios

Modalidade: pregão eletrônico

Recebimento de propostas: até às 9h do dia 25/6/25 (horário de Brasília)

Edital disponível em: http://www.licitacoes-e.com.br. A busca deve ser feita mediante inserção do número da licitação (1069008).

