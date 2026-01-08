Cotidiano
Rio Branco e Humaitá disputam amistoso na reta final de preparação
Rio Branco e Humaitá se enfrentam nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no Tonicão, em um jogo amistoso na reta final de preparação visando o Campeonato Estadual.
Rio Branco
O técnico Ulisses Torres deve improvisar o atacante Jefferson na lateral direita, mas a confirmação vai ocorrer somente antes da movimentação.
“Esse é um treinamento muito importante. Estamos montando a equipe para a estreia”, disse Ulisses Torres.
Humaitá
Depois de uma campanha abaixo no Estadual de 2025, a diretoria do Humaitá montou um elenco com peças novas e a meta é retomar o protagonismo na competição.
Comentários
Cotidiano
CBF divulga tabela básica da Copa do Brasil com adversários de Galvez e Vasco
O departamento técnico da CBF divulgou nesta quarta, 7, a tabela da básica da Copa do Brasil de 2026, a maior da história com 126 clubes. A competição começa no dia 18 fevereiro com a participação de 28 clubes, os piores colocados pelo ranking nacional.
Os duelos da primeira fase serão únicos e os mandos vão ser definidos por sorteio.
Galvez
O Galvez, vice-campeão acreano, deve enfrentar o Guaporé, de Rondônia.
“Teremos um adversário difícil. Trabalhei com o professor Márcio Parreiras(técnico do Guaporé) e a equipe tem jogadores de qualidade”, avaliou o treinador do Galvez, Maurício Carneiro.
Vasco
O Vasco, 3º colocado no Estadual de 2025, terá como adversário Velo Clube ou Primavera, ambos de São Paulo.
“Vamos enfrentar um adversário bem complicado. Sabemos da força do futebol paulista, mas temos uma equipe forte e o trabalho vem sendo bem desenvolvido”, declarou o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.
Comentários
Cotidiano
Galvez enfrenta o Falcon na despedida da Copa São Paulo
O Galvez enfrenta o Falcon, de Sergipe, nesta quinta, 8, a partir das 17h15(hora Acre), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de 2026. Sem chances de classificação, as duas equipes fazem a despedida do torneio.
Time modificado
O técnico Eriano Santos vai montar uma equipe com os garotos mais novos.
“A ideia é colocar todos para jogar e criar oportunidades. Queríamos chegar nesta partida em uma outra condição, mas não foi possível”, comentou o treinador.
Campanha abaixo
O Galvez viajou para disputa do torneio com o objetivo de passar de fase. A derrota diante do Votuporanguense por 2 a 1, na estreia, diminuiu as chances de classificação e a goleada contra o Grêmio, pois fim ao sonho do Imperador.
Comentários
Cotidiano
Acre arrecada R$ 6,5 bilhões em impostos em 2025, com aumento de 9,7% sobre 2024
Dados do Impostômetro Nacional mostram que Rio Branco lidera arrecadação no estado, com R$ 253,8 milhões. Valor representa 0,16% do total do país
O Acre arrecadou R$ 6.487.491.072,67 em impostos, taxas e contribuições ao longo de 2025, segundo dados do Impostômetro Nacional. O montante representa um crescimento de aproximadamente 9,72% em relação a 2024, quando a arrecadação estadual somou R$ 5,9 bilhões. No cenário nacional, o estado responde por 0,16% do total arrecadado no Brasil.
A capital, Rio Branco, liderou a arrecadação no estado, com R$ 253.801.174,61 em 2025. O levantamento considera tributos das três esferas de governo — federal, estadual e municipal — incluindo multas, juros e correção monetária.
Os dados federais são baseados em informações da Receita Federal, do Tesouro Nacional, da Caixa, do TCU e do IBGE; os estaduais vêm do Confaz, das Secretarias de Fazenda e dos Tribunais de Contas; e os municipais, do Tesouro Nacional e das prefeituras que cumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Distribuição da arrecadação:
-
Participação no Brasil: 0,16% do total nacional
-
Maior arrecadador municipal: Rio Branco, com R$ 253,8 milhões
-
Base de cálculo: Inclui impostos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária
Comparativo anual:
-
2024: R$ 5.912.699.943,85
-
2025: R$ 6.487.491.072,67
-
Variação: + R$ 574,8 milhões (+9,72%)
Metodologia do levantamento:
-
Dados federais: Receita Federal, Tesouro Nacional, Caixa, TCU e IBGE
-
Dados estaduais: Confaz, Secretarias de Fazenda estaduais, Tribunais de Contas
-
Dados municipais: Tesouro Nacional e prestações de contas sob a Lei de Responsabilidade Fiscal
Análise econômica:
O crescimento da arrecadação reflete a retomada de atividades após a pandemia, a inflação acumulada e o aumento do consumo interno, mas também pode indicar maior eficiência na cobrança por parte dos fiscos estadual e municipal.
Apesar do crescimento, o Acre segue com a menor arrecadação entre os estados da região Norte, atrás de Rondônia, Amazonas e Pará – reflexo de sua menor base econômica e populacional.
A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) deve detalhar a origem dos tributos (ICMS, IPVA, ITCMD etc.) em relatório a ser divulgado em fevereiro. Enquanto isso, entidades empresariais cobram a redução da carga tributária para estimular investimentos.
A arrecadação de R$ 6,49 bilhões equivale a aproximadamente R$ 7,2 mil por habitanteno estado, valor abaixo da média nacional, mas que sustenta serviços públicos como saúde, educação e segurança.
Você precisa fazer login para comentar.