Rio Branco e Humaitá disputam amistoso na reta final de preparação

Rio Branco e Humaitá se enfrentam nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no Tonicão, em um jogo amistoso na reta final de preparação visando o Campeonato Estadual.

Rio Branco

O técnico Ulisses Torres deve improvisar o atacante Jefferson na lateral direita, mas a confirmação vai ocorrer somente antes da movimentação.

“Esse é um treinamento muito importante. Estamos montando a equipe para a estreia”, disse Ulisses Torres.

Humaitá

Depois de uma campanha abaixo no Estadual de 2025, a diretoria do Humaitá montou um elenco com peças novas e a meta é retomar o protagonismo na competição.

