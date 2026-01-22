Rio Branco e Galvez jogam pela liderança do Campeonato Estadual

Rio Branco e Galvez fazem nesta quinta, 22, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta, um duelo pela liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Os times venceram na estreia e irão tentar os 100% de aproveitamento.

Rio Branco

O Rio Branco fechou a preparação nesta quarta,21, no José de Melo, e o técnico Ulisses Torres vai promover mudanças na equipe. O goleiro Anderson, o zagueiro Léo e o atacante Marllon serão as novidades do Mais Querido.

Galvez

No Galvez, o técnico Maurício Carneiro não poderá contar com o zagueiro Jô, lesionado, e o atacante Anderson, negociado. Bebê entra na defesa, mas no ataque o treinador do Imperador deixou para definir somente na Arena.

Trio de arbitragem

Rio Branco e Galvez terá Antônio Marivaldo na arbitragem e os auxiliares serão Carlos Souza e Evandro Silva.

Relacionado

Comentários