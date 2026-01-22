Cotidiano
Rio Branco e Galvez jogam pela liderança do Campeonato Estadual
Rio Branco e Galvez fazem nesta quinta, 22, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta, um duelo pela liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Os times venceram na estreia e irão tentar os 100% de aproveitamento.
Rio Branco
O Rio Branco fechou a preparação nesta quarta,21, no José de Melo, e o técnico Ulisses Torres vai promover mudanças na equipe. O goleiro Anderson, o zagueiro Léo e o atacante Marllon serão as novidades do Mais Querido.
Galvez
No Galvez, o técnico Maurício Carneiro não poderá contar com o zagueiro Jô, lesionado, e o atacante Anderson, negociado. Bebê entra na defesa, mas no ataque o treinador do Imperador deixou para definir somente na Arena.
Trio de arbitragem
Rio Branco e Galvez terá Antônio Marivaldo na arbitragem e os auxiliares serão Carlos Souza e Evandro Silva.
Veja o que abre e fecha no feriadão prolongado de 22 e 23 de janeiro no Acre
Nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23), o Acre terá um feriadão prolongado devido ao Dia do Católico, transferido do dia 20 de janeiro, e ao Dia do Evangélico. Com isso, órgãos públicos estaduais e municipais decretaram ponto facultativo.
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informou que não haverá expediente nas unidades jurisdicionais e administrativas nos dois dias. Durante o período, o atendimento ocorrerá exclusivamente em regime de plantão para demandas urgentes. A escala de magistrados e servidores plantonistas pode ser consultada no site oficial do tribunal.
A Defensoria Pública do Estado do Acre também não terá atendimento ao público, mantendo apenas os serviços essenciais em regime de plantão.
As agências bancárias e os Correios permanecerão fechados, assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as centrais de atendimento da Organização em Centros de Atendimento (OCA).
Por outro lado, alguns serviços funcionarão normalmente. O Via Verde Shopping abrirá em horário habitual, das 10h às 22h, e as casas lotéricas também manterão atendimento ao público durante o feriadão.
Disputa acirrada marca a segunda rodada do Campeonato Acreano Série A na Arena da Floresta
Rio Branco–AC e Galvez se enfrentam em duelo de líderes; Humaitá e Santa Cruz–AC buscam a primeira vitória na competição
A segunda rodada do Campeonato Acreano Série A promete fortes emoções nesta quinta-feira (22), com dois jogos programados na Arena da Floresta, em Rio Branco. As partidas devem influenciar diretamente a parte de cima da tabela e definir os primeiros encaminhamentos da competição.
O confronto mais esperado da rodada acontece às 19h (horário do Acre), entre Rio Branco–AC e Galvez. As duas equipes venceram na estreia e brigam diretamente pela liderança do estadual. O Estrelão iniciou a competição com vitória de 3 a 2 sobre o Vasco–AC e ocupa a vice-liderança, somando três pontos. Já o Imperador estreou com goleada de 4 a 1 sobre o São Francisco e lidera o campeonato, também com três pontos, levando vantagem no saldo de gols — três contra um do Alvirrubro.
Mais cedo, às 17h, a Arena da Floresta recebe o duelo entre Humaitá e Santa Cruz–AC, confronto direto entre equipes que empataram na primeira rodada e buscam a primeira vitória no estadual. O Tourão de Porto Acre vem de empate por 1 a 1 contra o Adesg e aparece na quinta colocação, com um ponto. O Santinha também somou um ponto na estreia após empate de 2 a 2 com o Independência, ocupando atualmente a terceira posição na tabela.
Ivan Mazzuia projeta próximos confrontos do Independência
O Independência enfrenta o São Francisco no sábado, 24, às 15 horas, na Arena da Floresta, pela 2ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi 2026. Contudo, o comandante do Tricolor prepara a equipe para o confronto, mas não esquece o duelo contra o Humaitá, programado na quarta, 28, no Tonicão.
“Teremos somente três dias entre os dois jogos. É fundamental entender esse início de temporada e controlar a minutagem dos atletas para não correr o risco de perder nenhum jogador por lesão”, explicou Ivan Mazzuia.
Treino tático
Ivan Mazzuia comanda um trabalho tático nesta quinta, 22, no Marinho Monte, e deve definir os titulares para o jogo contra o São Francisco.
“Vamos realizar mudanças na equipe, mas esperar o trabalho para decidir com calma. O mais importante é ter todo o elenco a disposição”, afirmou o treinador.
