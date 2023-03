Rio Branco e Galvez irão disputar amistoso no José de Melo

A Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) convocou a Seleção Acreana de Futebol Feminino que representará o Estado do Acre durante o Brasileirão Escolar de Futebol Feminino, que acontecerá em Palmas, no Estado do Tocantins, entre os dias 23 e 30 de abril. É a primeira vez que uma equipe da modalidade participa da competição após conquistar vitória em um campeonato estadual.

A equipe que representará o Acre na competição nacional é o Colégio Militar Dom Pedro II, de Rio Branco, que venceu a Escola São Batista, do Bujari (AC), na final do estadual escolar feminino, no último sábado, dia 25, já nas penalidades, num placar de 4 a 2. A técnica da equipe será a professora Roseli Costa, conforme publicado na Nota Oficial n.º 10/2023, de 26 de fevereiro último.

As inscrições já foram feitas junto à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), organizadora da competição que reunirá as 27 melhores equipes de futebol escolar feminino do país na capital tocantinense. A equipe acreana terá direito a passagem aérea, alimentação, hospedagem em hotel quatro estrelas, transporte interno em Palmas sem qualquer custo à equipe.

“Com muita alegria nós estamos convocando a equipe feminina do futebol. É gratificante ver a alegria nessa garotada. Estamos fazendo esporte para quem está começando, nas escolas, mas certamente num futuro bem próximo, teremos grandes atletas que foram revelados nessas competições. É muito bom saber que nosso trabalho está chegando na ponta”, avalia o presidente da FADE, João Renato Jácome.

PREPARAÇÃO – A partir da próxima semana, a Seleção Acreana de Futebol Feminino inicia a preparação para a competição nacional. A técnica da equipe, professora Roseli Costa, apontou que os trabalhos estarão voltados, neste período de pré-Brasileirão, para o condicionamento físico das campeãs. “Vamos nos dedicar agora para prepara-las muito bem. O futebol é isso, e a gente precisa ter essa preparação física bem feita, e vamos focar nisso”, pontua.

Entre os destaques da equipe, a técnica do Colégio Militar Dom Pedro II aponta pelo menos duas estudantes-atletas que mostraram muito futebol no último sábado, dia 25, durante a final contra a Escola São João Batista: Jordana, a capitã, e também a goleira, Ana Júlia. Todas as 18 atletas da equipe têm data de nascimento entre 2005 e 2007, conforme previsão do Regulamento Geral do Campeonato Brasileiro Escolar.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários