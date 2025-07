Rio Branco e Cruzeiro do Sul terá aplicação de provas do segundo CNU

O governo federal publicou nesta quinta-feira, 03, uma nova retificação no edital do Concurso Nacional Unificado (CNU), incluindo oficialmente as 228 cidades brasileiras que receberão os locais de aplicação das provas. No Acre, dois municípios foram contemplados: Rio Branco e Cruzeiro do Sul, conforme já previsto na versão anterior do edital.

As cidades são as únicas cidades do estado com aplicação de provas do concurso que unifica diversos órgãos públicos federais em um só processo seletivo, com previsão de mais de 6 mil vagas em todo o país. Estados como Alagoas, Roraima e Sergipe também terão apenas duas cidades-sede, enquanto São Paulo lidera com 27 municípios aplicadores.

As inscrições para o CNU 2025 já estão abertas e podem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até o dia 20 de julho. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o local onde deseja realizar a prova. A escolha é definitiva e não poderá ser alterada posteriormente.

A prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h (horário de Brasília). A segunda etapa, com prova discursiva, está marcada para 7 de dezembro, somente para os habilitados na primeira fase. O resultado preliminar do concurso está previsto para ser divulgado em 30 de janeiro de 2026.

