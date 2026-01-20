Rio Branco é a 8ª capital do Brasil em eficiência administrativa, segundo ranking nacional

Eduardo da Costa, que é estudante do campus Cruzeiro do Sul, desde o 1º ano do ensino médio, resalta que o ingresso na instituição aconteceu por indicação de um amigo, que já era ex-aluno do Ifac

“Quando recebi as notas, senti uma mistura de alívio e surpresa. Eu acreditava que tinha ido bem, porque sabia do esforço que tinha colocado ao longo do tempo, mas os resultados superaram minhas expectativas”. Foi assim que Eduardo Mato da Costa, estudante do Instituto Federal do Acre (Ifac), se sentiu ao acessar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), divulgado nesta sexta-feira (16.01) pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com 980 pontos na Redação e uma nota que superou os 926 pontos em Matemática, o jovem, que é natural de Minas Gerais, mas que desde a infância reside em Cruzeiro do Sul, se coloca na lista dos estudantes com as maiores notas do Enem no Acre. “Foi um momento de confirmação de que o caminho que eu tinha seguido fez sentido”, acrescenta Eduardo da Costa, que realizou o curso técnico em Agropecuária na unidade do Ifac localizada no Juruá.

Sempre muito curioso e dedicado aos estudos, ele conta que a trajetória para o Enem começou ainda no início do ensino médio. “Fazer o Enem como treineiro foi fundamental, porque me permitiu reconhecer meus pontos fracos com antecedência e entender melhor o estilo da prova. Minha preparação foi sendo construída aos poucos. Com o tempo, percebi que estudar não era apenas acumular horas, mas entender onde eu estava errando. Resolver questões do Enem, fazer simulados e, principalmente, analisar cada erro me ajudou a direcionar melhor os estudos. Foi nesse processo que entendi que qualidade é mais importante do que quantidade”.

Para a redação, Eduardo da Costa conta que o hábito da leitura foi essencial, pois ampliou seu repertório e facilitou o processo de argumentação na escrita. Além disso, ele destaca o auxílio de docentes ao longo do ano. “A ajuda da professora Mirna da Rocha, por exemplo, foi decisiva: por meio das correções detalhadas, passei a enxergar com mais clareza meus erros e a evoluir gradualmente na escrita”.

Sobre o futuro, o estudante do Ifac destaca que já tem sua opção para o ensino superior: Engenharia Aeroespacial. “Penso em cursar Engenharia Aeroespacial. O interesse por aeronaves e por entender como elas funcionam me acompanha desde a infância. Ao longo do ensino médio, esse interesse se fortaleceu por meio do contato mais aprofundado com a Matemática e a Física, áreas que passaram a fazer ainda mais sentido para mim”.

Para os estudantes que estão no ensino médio e em 2026 se preparam para o Enem, Eduardo da Costa afirma que aprender com os erros é um bom caminho. “A principal dica que eu daria é aprender a usar o erro como aliado. Fazer a prova como treineiro, resolver provas anteriores e analisar com atenção cada erro ajuda muito a entender onde é preciso melhorar. Estudar com foco, qualidade e estratégia faz muito mais diferença do que apenas passar horas estudando sem atenção ou propósito”.

Interdisciplinaridade nos estudos

Eduardo da Costa, que é estudante do campus Cruzeiro do Sul, desde o 1º ano do ensino médio, resalta que o ingresso na instituição aconteceu por indicação de um amigo, que já era ex-aluno do Ifac. “Essa escolha acabou sendo muito importante para minha trajetória. Foi no Ifac que concluí o Ensino Médio. A mudança de cidade, já que residia em Minas Gerais, e o novo ambiente escolar exigiram adaptação, mas também me ajudaram a desenvolver mais autonomia e responsabilidade com os estudos”.

Além disso, a forma de ensino interdisciplinar aplicada no Instituto Federal do Acre tem contribuído para que jovens no Acre alcancem bons resultados no Enem e em outras seletivas. É o que destaca o diretor geral do campus Cruzeiro do Sul, Raelisson Walter.

“O resultado do nosso aluno Eduardo é motivo de grande orgulho para todos do Ifac campus Cruzeiro do Sul. Alcançar 980 na Redação e superar os 926 pontos em Matemática no Enem demonstra não apenas a dedicação dele, mas também a força do trabalho desenvolvido no Ifac. Acreditamos que esse desempenho é fruto de uma formação sólida e interdisciplinar. Exemplo disso, foi que o próprio tema da Redação de 2025 chegou a ser trabalhado de forma integrada nas disciplinas de Português, Geografia e História, em nossa unidade”, afirma o gestor.

Raelisson Walter afirma ainda que o Ifac tem, ao longo dos anos, ampliado cada vez mais as boas notas no Enem, com diversos estudantes superando os 800 e 900 pontos na Redação.

“Além do ensino interdisciplinar, o Ifac oferece aos estudantes múltiplas experiências acadêmicas por meio de projetos, olimpíadas do conhecimento, além da qualificação dos professores. O sucesso do nosso aluno Eduardo não é um caso isolado. Tivemos vários estudantes com excelentes notas na redação do Enem, o que reforça o compromisso do Ifac com uma educação pública de qualidade”, destacou o diretor geral do campus Cruzeiro do Sul.

Para o reitor do Ifac, Fábio Storch de Oliveira, o resultado de Eduardo da Costa e diversos outros estudantes da instituição, no Enem 2025, é reflexo da educação pública e federal ofertada na instituição. “Temos muito orgulho de cada estudante da nossa instituição. O sucesso no Enem e em tantas outas atividades só reforça o quanto a educação é necessária para a construção de um futuro melhor. Isso tudo também é reflexo do trabalho desenvolvido por professores e técnicos administrativos qualificados e comprometidos com uma educação pública e de qualidade”.

